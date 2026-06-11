La arquitectura internacional se da cita en Barcelona

Desde el plan de ciudad diseñado por Ildefons Cerdà en el siglo XIX hasta la transformación olímpica de 1992, incluyendo el legado modernista de Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, Barcelona ha construido buena parte de su identidad a través de la arquitectura. No es casualidad que hoy sea considerada una de las grandes referentes internacionales del urbanismo contemporáneo.

Este 2026, la ciudad es Capital Mundial de la Arquitectura, una distinción otorgada por la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectura (UIA) en reconocimiento a su legado histórico y su capacidad para construir y reimaginar el entorno, que ha servido de referencia internacional.

Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA

Del 28 de junio al 2 de julio, Barcelona acogerá el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA, el mayor encuentro global del sector. De hecho, se convertirá en la primera ciudad del mundo en acoger por segunda vez este congreso, tras haber sido sede también en 1996.

Se desarrollará en tres espacios emblemáticos: el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs y el Disseny Hub Barcelona. Bajo el lema “Becoming. Architectures for a planet in transition”, reunirá a más de 10.000 profesionales y alrededor de 250 ponentes de todo el mundo, con un programa que incluye más de un centenar de sesiones y decenas de itinerarios arquitectónicos repartidos por toda la ciudad y su entorno metropolitano.

Exposición 'Barcelona = (Diversidad + Intensidad) x Complejidad', en la Casa de la Arquitectura de Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

Más de 1.500 actividades por toda la ciudad

El Congreso Mundial de Arquitectura es solo la punta del iceberg. Como Capital Mundial de la Arquitectura, Barcelona despliega entre febrero y diciembre una programación con más de 1.500 actividades repartidas por los diez distritos de la ciudad y distintos municipios catalanes. Una agenda descentralizada, plural y arraigada en los barrios. Incluye visitas guiadas, talleres, debates, conferencias, exposiciones y acciones de cultura contemporánea; dirigidas tanto al público general como al profesional y educativo.

Entre las próximas propuestas destacan, por ejemplo:

‘ Seny i Rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana’ , disponible en el Disseny Hub Barcelona hasta el 6 de septiembre, recorre más de un siglo de arquitectura catalana para explicar su influencia en la identidad cultural y urbana del territorio.

, disponible en el Disseny Hub Barcelona hasta el 6 de septiembre, recorre más de un siglo de arquitectura catalana para explicar su influencia en la identidad cultural y urbana del territorio. ‘Barcelona: Ciutat i Teatre’ , en El Born Museu d'Història de Barcelona hasta el 30 de agosto, explora cómo las artes escénicas han acompañado e impulsado las transformaciones urbanas de la ciudad.

, en El Born Museu d'Història de Barcelona hasta el 30 de agosto, explora cómo las artes escénicas han acompañado e impulsado las transformaciones urbanas de la ciudad. Y ‘La ciutat que volem’, instalada en el Ajuntament de Barcelona hasta el 4 de julio, reúne las propuestas de niños y niñas de todos los distritos que imaginan la Barcelona del futuro.

Recursos de la exposición ‘Barcelona 2035. Una ciutat per viure-hi’. / Ajuntament de Barcelona

'Barcelona 2035: Una ciutat per viure-hi' Casa de l'Arquitectura de Barcelona (C. Rosselló, 87-89). De martes a domingo, de 10h a 19h, hasta el 13 de diciembre ¿Cómo será Barcelona dentro de diez años? La exposición ‘Barcelona 2035. Una ciutat per viure-hi’ propone responder a esta pregunta a través de un recorrido por las principales transformaciones urbanas que ya están en marcha en la ciudad y su área metropolitana. La muestra reúne mapas, maquetas, imágenes y recursos audiovisuales que permiten comprender el alcance de algunos de los proyectos que definirán el futuro de la capital catalana. Entre ellos, actuaciones como la transformación de La Sagrera, el nuevo Montjuïc, la renovación de la Fira de Barcelona, la evolución de las Tres Chimeneas del Besòs, la Ciutadella del Coneixement o el desarrollo del 22@ Nord, junto a otras acciones estratégicas vinculadas a la vivienda, la movilidad y la actividad económica. Más que una exposición urbanística, la propuesta actúa como observatorio del presente y del futuro inmediato de Barcelona: ¿Dónde se construirá nueva vivienda? ¿Cómo mejorará la conexión entre barrios? ¿Qué espacios públicos ganarán protagonismo? ¿Dónde surgirán nuevos polos de empleo y conocimiento? Además, irá incorporando nuevas actualizaciones a medida que las transformaciones urbanas avancen, convirtiéndose en una ventana abierta para seguir la evolución de la ciudad.

Una huella duradera

Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura representa una oportunidad para reforzar la proyección internacional de la ciudad y reivindicar el papel de la arquitectura como herramienta para afrontar algunos de los grandes desafíos contemporáneos.

Impulsada por el Ajuntament de Barcelona y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, dejará además una huella duradera, más allá de los eventos y las exposiciones.

La antigua sede de la editorial Gustavo Gili es ya la Casa de l'Arquitectura de Barcelona, un nuevo espacio de divulgación arquitectónica. El edificio alberga una gran maqueta permanente de Barcelona, concebida como una herramienta para descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva y entender las dinámicas urbanas que han configurado sus barrios a lo largo del tiempo.

Además, la Capitalidad Mundial de la Arquitectura impulsará la renovación de diez medianeras visibles de la ciudad —los muros laterales que quedan al descubierto entre edificios—, una en cada distrito. Se tranformarán siguiendo los proyectos diseñados por jóvenes arquitectos, seleccionados en un concurso internacional. La iniciativa busca convertir estos espacios, a menudo desaprovechados, en nuevos elementos de calidad urbana integrados en el paisaje de los barrios.