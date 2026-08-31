Nuevo programa para reconectar a las personas jóvenes con la formación y el mercado laboral

Barcelona Activa ha puesto en marcha el programa '(Re)activa tu futuro', dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años que buscan una oportunidad laboral. La iniciativa ofrece cuatro itinerarios formativos en sectores como la logística, el comercio, la restauración y la administración, y mantiene abierta la convocatoria con el objetivo de alcanzar a un centenar de participantes.

El programa cuenta con más de 50 personas mentoras con perfiles y experiencia profesional en ámbitos tan diversos como el de la salud, la seguridad, el transporte, las tecnologías de la información y la comunicación o el deporte. Estos profesionales, actualmente en activo, ayudan a los jóvenes a conocer de primera mano la realidad del mercado laboral, descubrir nuevas oportunidades y remarcar la importancia de la calificación para acceder a un empleo de calidad.

Orientadores de referencia

Cada participante también cuenta con el apoyo de una persona orientadora de referencia que lo acompaña de manera continuada, desde el inicio hasta el final del proceso. Esta figura permite identificar las necesidades, los intereses, las motivaciones y las capacidades de cada uno y trabajar todo eso combinando sesiones individuales y actividades grupales.

El programa ofrece cuatro itinerarios formativos vinculados a sectores con una alta demanda de profesionales: actividades auxiliares de almacén, operaciones básicas de restaurante y bar, auxiliar de comercio y operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Las formaciones se imparten en Barcelona Activa y en centros colaboradores, y disponen de entre 240 y 460 horas de aprendizaje teórico y práctico que permiten obtener un certificado profesional.