Se entregan 30 viviendas a entidades del tercer sector para atender a personas en situación de vulnerabilidad

Barcelona ha adjudicado 30 viviendas a entidades del tercer sector para que las destinen a personas en situación de vulnerabilidad económica o social. Los pisos se destinarán a personas atendidas por estas entidades que necesitan un apoyo específico, como personas con problemas de salud, discapacidad, en situación de sinhogarismo, jóvenes en riesgo, personas migrantes, familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia machista. Además de facilitarles una vivienda, las entidades las acompañarán con planes de inclusión personalizados orientados a favorecer un proyecto de vida autónomo.

Una parte de las viviendas proceden del parque público municipal y el resto corresponden a reservas para entidades sociales en promociones impulsadas o gestionadas por entidades integradas en Cohabitac. Los pisos se ceden por un periodo de cuatro años, prorrogables según las necesidades de las personas residentes.

Collboni ha destacado que esta entrega afianza el compromiso del Gobierno municipal con el programa de viviendas de inclusión y con la metodología 'housing first', que sitúa el acceso a la vivienda como punto de partida para avanzar hacia una vida autónoma. El alcalde también ha remarcado que la vivienda es una de las prioridades del Gobierno municipal y que hay que trabajar conjuntamente con las instituciones y el tercer sector para afrontar este reto.

Segunda convocatoria del programa de viviendas de inclusión

Las viviendas son protegidas y accesibles, tienen entre uno y tres dormitorios y una superficie aproximada de entre 40 y 90 metros cuadrados. La adjudicación se ha hecho mediante un sorteo entre las entidades que se presentaron a la convocatoria y cumplían los requisitos establecidos.

El programa se puso en marcha en el año 2023 con carácter bianual. En la primera convocatoria se entregaron nueve pisos, mientras que en esta segunda edición se ha triplicado el número de viviendas disponibles. La iniciativa se inspira en el modelo 'housing first', que trabaja las situaciones de vulnerabilidad a partir de la estabilidad que proporciona disponer de una vivienda.

Entidades del tercer sector que trabajan con colectivos vulnerables

Las entidades beneficiarias desarrollan total o parcialmente su actividad en Barcelona, han acreditado solvencia técnica y económica y disponen de un mínimo de dos años de experiencia en proyectos de vivienda de inclusión. También asumen una inversión mínima de 12.000 euros por vivienda y año.

Entre las adjudicatarias hay entidades como Fundación Acollida i Esperança, ASSÍS Centro de Acogida, Fundación Privada Mambré, Fundación Roure, Surt Fundación de Mujeres, Fundación Foment Habitatge Social, ATRA, Provivienda, Fundación CHM Salud Mental o la Fundación Privada Catalana Síndrome de Down, entre otras.

Pla Viure: más vivienda protegida en la ciudad y para todo el mundo

El programa se enmarca en el Pla Viure, la estrategia municipal para ampliar la oferta de vivienda protegida en Barcelona con la participación de las administraciones públicas, el tercer sector y la iniciativa privada.

Durante este mandato está previsto entregar las llaves de 3.000 viviendas. Actualmente, hay 5.000 más en diferentes fases de ejecución y se prevé generar suelo para la construcción de 10.000 pisos adicionales.