El CZFB y el Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat firman un protocolo para municipalizar el Centre de Serveis El Pla

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, han firmado esta mañana un protocolo de intenciones que establece la hoja de ruta para la futura transmisión de la participación del Consorci en la comunidad de bienes del Centre de Serveis El Pla, a favor del consistorio.

El acuerdo contempla la posible adquisición por parte del Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat del 53,91% de la participación que actualmente ostenta el CZFB en este equipamiento, ubicado en el polígono industrial El Pla. Esta operación permitirá consolidar la plena titularidad pública municipal del inmueble y reforzar la gestión local del activo.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha explicado que "lo que hacemos hoy es el resultado de un trabajo compartido que hemos desarrollado desde hace tiempo y que expresa una idea clara: las ciudades evolucionan, las necesidades cambian y las instituciones debemos saber adaptarnos para seguir generando valor público. En 1993, cuando se impulsó el Centro de Servicios El Pla, Sant Feliu de Llobregat tenía unas necesidades muy diferentes a las actuales. Hoy, la ciudad mira hacia el futuro con nuevos retos vinculados a la innovación, a la mejora de la vida de las personas y a la generación de oportunidades. En este contexto, es una buena noticia avanzar en la construcción del Distrito de Innovación Empresarial, una visión que conecta plenamente con lo que defendemos desde el CZFB a través del DFactory: empresa, tecnología, talento y territorio trabajando juntos".

Navarro ha recordado que "el protocolo que firmamos hoy expresa precisamente esta evolución. En el CZFB creemos profundamente en la colaboración entre administraciones, porque cuando trabajamos juntas, las cosas avanzan mejor; y cuando las administraciones colaboran, el territorio gana capacidad y gana futuro. Las alianzas públicas y público-privadas son esenciales para impulsar la innovación, la actividad económica y las oportunidades de talento. Y equipamientos como este deben gestionarse desde la máxima proximidad: el Ayuntamiento es quien mejor conoce la realidad de Sant Feliu y sus necesidades".

Una apuesta de futuro

Por su parte, la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, ha asegurado que "el futuro Distrito de Innovación Empresarial es una apuesta de ciudad que mira al futuro, pero que también da respuesta a los retos del presente. Estamos sentando las bases para que Sant Feliu se convierta en un polo de talento, innovación y oportunidades en el Baix Llobregat, genere empleo de calidad y consolide la ciudad como un espacio de referencia para empresas y profesionales innovadores".

El protocolo define el marco de actuaciones necesarias para llevar a cabo la operación, incluyendo la realización de valoraciones económicas mediante tasaciones independientes del inmueble y el análisis de los fondos propios de la comunidad de bienes. Asimismo, establece la necesidad de completar los correspondientes estudios jurídicos y de obtener las autorizaciones administrativas y acuerdos internos preceptivos por ambas partes antes de formalizar la transmisión.

El protocolo tiene carácter no vinculante y no constituye un contrato de compraventa, sino que actúa como una guía programática que ordena el proceso necesario para la eventual operación. La formalización definitiva de la transmisión quedará supeditada al cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos, así como a la firma del correspondiente título jurídico.

Ambas instituciones han manifestado su voluntad de culminar esta operación antes del 31 de diciembre de 2027, siempre que se completen satisfactoriamente todos los trámites requeridos. Este paso se enmarca en la estrategia del CZFB de revisar y optimizar su patrimonio inmobiliario, así como en el interés del Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en reforzar la titularidad pública y simplificar el régimen jurídico del Centro de Servicios El Pla.