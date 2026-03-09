Líderes empresariales marcan la hoja de ruta hacia una igualdad real en la BWAW 2026

En una semana en la que Barcelona ha estado en plena efervescencia con la celebración del Mobile World Congress, a pocos metros de este gran evento, en el DFactory Barcelona, el mayor ecosistema de industria 4.0 del Sur de Europa, se ha celebrado durante tres días la sexta edición de la Barcelona Woman Acceleration Week.

La BWAW 2026 ha puesto el broche final a su sexta edición superando los 3.000 asistentes, tanto presencialmente, como de forma online a través de la página web del propio evento o la plataforma digital RTVE Play, de Radio Televisión Española. El evento de referencia para avanzar hacia la igualdad de género en el ámbito empresarial se ha vuelto a convertir en un gran debate paritario, donde han participado tanto hombres como mujeres, porque es responsabilidad de todos.

BWAW 2026, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona con la colaboración de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, el apoyo de Ferrocarrils de la Generalitat, EBRO, 19 entidades partners y el patrocinio destacado de MERLIN, se ha celebrado en DFactory Barcelona y ha contado con 15 sesiones de debate en las que han participado 77 speakers de alto nivel, que han ofrecido soluciones y propuestas para progresar en términos de paridad e igualdad de oportunidades. En esta edición, las temáticas han abordado soluciones que permitan progresar en términos de paridad, igualdad de oportunidades y promoción y liderazgo de la mujer en ámbitos como el aeroespacial, Real Estate, financiero, videojuegos, ciencia, talento, arquitectura, salud, digitalización, comunicación, multilateralidad, cuerpos de seguridad, 'corporates' y también en el ámbito sindical.

En este sentido, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha remarcado que "una vez más se ha puesto de manifiesto que la igualdad de género es un motor imprescindible para la innovación y el crecimiento sostenible. BWAW 2026 ha demostrado la capacidad del talento femenino para transformar la empresa y la industria desde una visión más diversa y colaborativa. Hemos generado reflexiones, alianzas y compromisos que nos acercan a un futuro más justo, pero desgraciadamente todavía nos queda mucho camino por recorrer. En esta edición se han apuntado soluciones y medidas para acortar este camino que necesita de la implicación del conjunto de la sociedad para hacerlo posible".

Por su parte, Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, ha resaltado que "durante los tres días de celebración de la BWAW 2026 se ha puesto de manifiesto que la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia, sino un factor clave de competitividad para nuestras empresas e industrias. Hemos visto talento, visión y compromiso para avanzar hacia entornos más diversos e inclusivos. Desde el CZFB seguiremos impulsando iniciativas que refuercen el liderazgo femenino como motor de transformación".

Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB / CZFB

Una mirada inclusiva desde la arquitectura

El día ha dado comienzo con la vertical BArquitecture y la sesión 'Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura 2026: una mirada inclusiva' moderada por Maria Buhigas, arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona, y los speakers de alto nivel: Nerea Amorós, Investigadora Distinguida de ETSAB-UPC; Eulàlia Gómez-Escoda, directora de ETSAB-UPC Barcelona Tech; y Albert Nogueras, Presidente de AJAC.

En la sesión se ha apuntado que una arquitectura con mirada inclusiva reconoce la diversidad de usos y experiencias, integrándola desde las fases iniciales del diseño. La sesión ha destacado que los espacios urbanos pueden reproducir desigualdades o convertirse en herramientas para reducirlas mediante una planificación sensible al género. La participación activa de mujeres y colectivos infrarrepresentados mejora la funcionalidad y calidad de los entornos construidos. También se ha subrayado que incorporar diversidad en los equipos profesionales enriquece las soluciones arquitectónicas. En conjunto, se ha concluido que la igualdad de género en la arquitectura es esencial para crear ciudades más justas, seguras e inclusivas para todas las personas.

El papel de las mujeres en la innovación aeroespacial

La última jornada de BWAW ha puesto de relieve que el sector aeroespacial requiere integrar la perspectiva de género para diseñar tecnologías, misiones y entornos laborales que representen la diversidad real de la sociedad. Durante su intervención, Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, ha reivindicado que "la igualdad de género es una decisión estratégica de competitividad, especialmente en sectores de alta tecnología como espacio, defensa y telecomunicaciones". Ha subrayado que, en un mercado donde el talento es escaso, no activar todo el talento disponible implica perder velocidad, innovación y capacidad tecnológica. Según Sanpera, apostar por la igualdad "es esencial para garantizar la soberanía tecnológica de España y de Europa".

Jordi Voltas, director de ESEIAAT – UPC, ha destacado que, aunque las ingenierías han sido tradicionalmente estudios con poca presencia femenina, "en el ámbito aeroespacial la UPC ha pasado del 13% al 22% de mujeres en los últimos diez años". Ha subrayado que "los indicadores académicos muestran resultados ligeramente mejores en mujeres: mayor eficiencia, más graduación y menos abandono". Su intervención ha puesto en valor que impulsar la igualdad también significa reconocer y potenciar este talento que ya demuestra un desempeño excelente.

Por su parte, Neus Olea, Directora de AeroS Ecosystem, ha señalado que el sector aeroespacial, espacial y de defensa vive una transformación profunda en Europa, donde el talento es el principal factor crítico de éxito. Ha defendido "una igualdad basada en mérito, capacidad y acceso real, alertando de las barreras que frenan las vocaciones STEM y la visibilidad del sector entre jóvenes". Ha subrayado que la competitividad del ecosistema depende de aprovechar el 100% del talento, garantizando que ninguna vocación quede fuera por factores culturales o de percepción.

Claudia Mateo, responsable de negocio de innovación en el sector espacial, i2CAT Research Centre, ha destacado que "innovación e igualdad deben avanzar juntas en el sector espacial, donde la visibilidad femenina es clave para no perder la mitad del talento y atraer nuevas vocaciones STEM". Ha subrayado que "la diversidad impulsa la creatividad y la resiliencia de los equipos, fundamentales para afrontar retos tecnológicos complejos". También ha reivindicado la necesidad de más mujeres en posiciones de liderazgo, en una cultura que valore el mérito por encima del género.

Esta sesión también ha contado con la participación de Roser Roca, directora general y CEO de Airbus Geotech, y ha sido moderada por el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro.

Uno de los encuentros celebrados durante la Barcelona Woman Acceleration Week / CZFB

Protagonismo para el sector de la salud y el fintech

La sexta edición de la Barcelona Woman Acceleration Week ha finalizado con una sesión dedicada al sector de la salud, bajo el título "Del laboratorio al impacto real: biotecnología liderada por mujeres", y una sesión dedicada al mundo de las finanzas "Invertir en igualdad: estrategias para un sistema financiero más equitativo". El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha confirmado que en marzo de 2027 celebrará la séptima edición de la BWAW.