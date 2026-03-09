BWAW pone el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad

DFactory Barcelona acogió la semana pasada la sexta edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), el evento de referencia para avanzar en la igualdad de género en el ámbito empresarial, con el objetivo de reflexionar y visibilizar el liderazgo femenino en la industria y la economía, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y en el que participaron un total de 77 speakers de primer nivel. En su segunda jornada, el programa de conocimiento puso el foco en la contribución de los medios de comunicación, las relaciones multilaterales, las corporaciones, el real estate y el talento joven, a la igualdad de género en el mundo laboral.

Una de las sesiones destacadas del programa estuvo dedicada al papel del mundo corporativo y a las marcas con propósito que apuestan por activar iniciativas para acelerar la igualdad de género en sus respectivos sectores, en la que participaron la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; la manager de planificación de producción de EBRO Factory, Dina Bueno; la directora general de El Periódico, Mabel Mas; la directora de Comunicación de Unilever España, Ana Palencia; la directora del hub digital & IT de Novartis, Isabel Pérez, y la directora general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Alicia Valle.

Durante su intervención, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, destacó que "cuando hablamos de igualdad de género en el ámbito empresarial, hablamos de competitividad, de innovación y de futuro. Los datos nos muestran avances, pero también retos estructurales que no podemos ignorar: el 34% de los puestos directivos a nivel global están ocupados por mujeres, y al ritmo actual la paridad no se alcanzará hasta 2051. En España, la cifra es más positiva, con un 38,4% de mujeres en puestos directivos. Sin embargo, solo el 19,3% de las posiciones de CEO están ocupadas por mujeres. Si analizamos la brecha salarial, las mujeres directivas en España perciben un 12,9% menos que sus homólogos masculinos, y solo un 9,2% logra acceder a puestos de dirección general. Estos datos nos interpelan directamente porque las marcas no son solo actores económicos, sino que tienen responsabilidad en la sociedad".

Isabel Pérez puso sobre la mesa datos relevantes como que "en Barcelona, al cierre de 2025, había más de 200 hubs tecnológicos que dan trabajo a más de 46.000 personas. La industria farmacéutica fue el sector que impulsó más puestos de trabajo femenino en estos ámbitos, el año pasado. Aún así, solo el 31% de profesionales que trabajan en estos hubs tecnológicos farmacéuticos son mujeres".

Dina Bueno señaló que "no hay que dejar todo en manos de las políticas que crean las empresas, sino que las mujeres que estamos a cargo de equipos debemos fomentar espacios y ambientes que fomenten climas favorables para las mujeres y ver también su potencial en cada puesto".

Ana Palencia hizo referencia a "la importancia de la comunicación interna y en la integración de la perspectiva de género en toda la actividad de una marca para que la igualdad sea una realidad, porque el talento no entiende de género, ni de edades".

Mabel Mas incidió en la necesidad de "visibilizar a ese 25% de altas directivas que tenemos en España. Hecho que, a veces implica un esfuerzo a la hora de encontrar sus voces porque hay que buscarlas con intención, pero hay que hacerlo para ofrecerles nuestras plataformas".

Por su parte, Alicia Valle puso el foco en la perspectiva de género en el sector ferroviario donde "más del 60% de los viajeros de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya son mujeres, por lo tanto, la producción del servicio debería estar pensada por mujeres y para mujeres".

Uno de los encuentros de la segunda jornada de la Barcelona Woman Acceleration Week / CZFB

Vivienda, comunicación, multilateralidad y talento joven

Otro de los temas de debate de la sexta edición de BWAW que centró la atención del público fue el derecho a la vivienda como uno de los retos de las ciudades del siglo XXI. Voces relevantes del sector real estate como Anna Gener, CEO en Barcelona de Savills; Helena Beunza, presidenta de ASVAL; Ferran Marsà, CEO de La Llave de Oro; Teresa Marzo, socia fundadora de Systheo, y Juan Carlos Montiel, subdirector general de Barcelona Regional, agencia de Desarrollo Urbanístico y de Infraestructuras, analizaron la tendencia al alza de uno de las principales preocupaciones de la sociedad actualmente como es la escasez de vivienda y pusieron sobre la mesa acciones que están llevando a cabo sus respectivas entidades en busca de soluciones asequibles.

En esta segunda jornada se abordaron también temas como la gobernanza multilateral y las estrategias conjuntas para los derechos de las mujeres, en un panel protagonizado por la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), Ana Bujaldón; el presidente de AHIGE, Aharon Fernández; la secretaria de la junta de GWL Voices, Cristina Gallach, y la secretaria de la Junta Directiva y directora de Legal de ONU Mujeres España, Marga Guitart. El debate estuvo moderado por la directora de The New Barcelona Post, Elena Busquets.

Por su parte, directoras de medios de comunicación, jefes de sección y responsables de agencias pusieron sobre la mesa la responsabilidad de sus respectivas cabeceras a la hora de crear conciencia social y transmitir un mensaje igualitario y con perspectiva de género, aprovechando la influencia ante la ciudadanía y, siempre, velando por generar informaciones rigurosas y veraces, más allá del titular. La IA también centró parte del debate, convencidos de que en la era de la Inteligencia Artificial es necesario contrastar más que nunca la información. De manera unánime los participantes concluyeron que la IA puede ser un instrumento muy importante pero no substituye a la información veraz. Probablemente habrá menos periodistas en las redacciones, pero serán mejores porque la exclusiva no la traerá la IA y tampoco irá a tomarse un café con su fuente de confianza, eso seguirá siendo trabajo del periodista.