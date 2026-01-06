Las reformas de viviendas en Barcelona repuntan por el 'boom' inmobiliario

El año 2025 se despidió con el mercado inmobiliario al rojo vivo en Barcelona, donde el precio de venta superó alcanzó los 5.089 euros por metro cuadrado para la vivienda de segunda mano en portales como Idealista, y la actividad de compraventa estuvo disparada ante la escasez de oferta de alquiler y sus precios disparados. Esa efervescencia se proyectó al sector de las reformas, ante los miles de compradores que quieren rehabilitar su nuevo hogar a su gusto, y los que optan por mejorar su piso porque no ven viable una mudanza en ese contexto de precios. El Ayuntamiento de Barcelona gestionó hasta septiembre 22.638 'assabentats' y comunicados de obras menores en viviendas, que a falta de los datos del último trimestre crecen y apuntan a un posible récord, en un escenario de falta de mano de obra especializada.

Es la cifra acumulada más alta hasta el momento, y que si se mantiene el promedio podría suponer rebasar los 30.000 anuales, ligeramente por encima incluso de los dos años postpandemia. Precisamente, la crisis del covid dio paso a una fiebre de reformas y mudanzas de quienes querían mejorar su hogar, después de la experiencia del encierro forzoso. Pero ahora es el propio mercado inmobiliario, vertiginoso, el que propicia las mejoras en las viviendas de Barcelona. Proliferan, según los profesionales consultados, tanto en la mejora de la estética y funcionalidad, como de la eficiencia energética, aunque esta sea todavía una asignatura pendiente en la ciudad.

En paralelo, la proliferación de programas televisivos de reformas y de 'flipping' (compras para reformar y revender), junto a la invasión de ejemplos de 'antes y después' en redes sociales tanto por parte de empresas de reformas como de 'manitas' han contribuido al fenómeno. Miles de barceloneses han derribado paredes en los últimos años para unir cocinas y salones en espacios abiertos, entre otras tendencias, pero muchos han optado por pequeñas reformas caseras: instalar pavimentos vinílicos, empapelar, actualizar la cocina, revestir paredes con palillería...

Antes y después de la reforma de un pequeño baño a cargo de Lampistería RF, en el barrio de Sant Antoni. / RF

Los datos municipales recogen muestran que en 2023 las reformas domésticas se moderaron, con 28.259 autorizaciones, y otras 28.8896 a cierre de 2024. En los primeros nueve meses del año 2025 se llegó a 22.638 sumando los obligatorios 'assabentats' --que solo hay que notificar online gratuitamente y afectan a mejoras como cambios en la instalación de electricidad, en la de agua, parquets, pinturas, demolición de azulejos en cocina o baño, arreglos de grietas, carpintería y otros-- y los comunicados de obras menores, que afectan a la distribución de la vivienda pero sin modificar estructura ni tocar paredes maestras.

Más inspecciones y expedientes

Todo ese movimiento se ha acompañado de una intensa labor con control e inspecciones por parte del ayuntamiento para asegurar que los trabajos se ciñen a lo autorizado (puede ser que se trate de intervenciones estructurales que precisan proyecto arquitectónico) o que han sido notificadas. Desde 2022 se han incoado 6.876 expedientes de restitución de obras, con una punta de 1.903 en 2024, y un acumulado de 1.694 hasta diciembre de 2025, a falta de cierre del año.

La particularidad de mercado de las reformas es que el volumen aún sería mayor si hubiera más profesionales especializados en la ciudad, ya que es frecuente que empresas con solvencia en el sector tengan meses de espera para iniciar un nuevo proyecto. El Gremi de Reformes d'Interiors de Catalunya, con sede en Barcelona, con una trayectoria de 40 años y más de 200 empresas asociadas que abarcan desde las reformas al interiorismo y la arquitectura --sobre todo pymes y microempresas-- constata la "falta de mano de obra cualificada", porque muchos oficios se han quedado sin la figura del aprendiz formado en un ámbito. "Antes había especialistas y ahora todos saben de todo", con el resultado de que la excelencia es cada vez más difícil de encontrar, señala Maribel Torrents, directora de la entidad.

Considera que la capital catalana tiene mucha vivienda envejecida, por lo que las intervenciones van más allá de la estética de un baño o cocina y suelen integrar instalaciones eléctricas y de luz, así como mejorar la sostenibilidad, sobre todo renovando cerramientos. "La gente dice 'me cambio de piso o renuevo el que tengo'".

Trabajos de carpintería en una reforma en Barcelona, la semana pasada. / EPC

Las empresas proveedoras de materiales y artículos vinculados al bricolaje, reformas y construcción son otro termómetro del sector. Por ejemplo, el gigante Obramat sumará en 2026 otra macrotienda en Catalunya, que pasará a ser la comunidad con más almacenes de la marca (8) de España. Leroy Merlin apostó hace pocos años por llevar una selección de sus productos a la tienda urbana que abrió en pleno centro de Barcelona, y además de vender todo tipo de artículos de hogar, menaje y para reformas, trabajan con una gran red de instaladores.

Menos inversión para alquilar

El sector de las reformas vive particularidades en la capital catalana, fruto de la ley de vivienda y la regulación específica de Catalunya, donde la limitación de precios del alquiler ha frenado las obras por parte de pequeños propietarios que compraban (o heredaban) viviendas, con idea de alquilarlas tras reformar. Ese perfil está en extinción, al estar penalizado convertirse en gran tenedor, y al resultar poco rentable y sin garantías. También se frena el de los inversores que hacen 'flipping', ya que se ha doblado el impuesto de transmisiones inmobiliarias para quienes tienen más de cinco propiedades.

Pero por contra hay mucha reforma en el ámbito del lujo, o para compradores que quieren renovar su nuevo hogar, para cambios de uso (locales que pasan a ser pisos), o rehabilitaciones de edificios que pasan de la propiedad vertical a la horizontal, vendiendo los pisos a estrenar a particulares.

En este escenario, desde el Gremi de Reformas alertan del gran intrusismo que vive el sector, distinguiendo dos variantes: reformistas que saben lo que hacen en términos profesionales, pero que cuentan con los seguros necesarios, ni cumplen con la prevención de riesgos laborales, ni con las obligaciones fiscales; y aquellos que "no son profesionales en lo que hacen", trabajan mal y suelen requerir de otra empresa que luego arregle la chapuza. La patronal reivindica más recursos para formar trabajadores desde la FP, dada la necesidad urgente de "lampistas, carpinteros, montadores, yeseros y pintores que de verdad lo sean".

Un albañil instala azulejos en la reforma de un baño, en la provincia de Barcelona, la semana pasada. / EPC

Torrents relata que mucho trabajador de la obra nueva dio el salto a las reformas en vivienda usada, pese a que la actividad es muy diferente porque implica que en muchas ocasiones hay familias viviendo mientras se trabaja, y es muy importante la organización de limpieza y minimizando el impacto. "Lo importante es contar con un proyecto y evitar la improvisación, ya que en una reforma pueden intervenir muchos oficios y hay que planificarlo bien". En este sentido, el gremio ofrece información de profesionales garantizados, dentro de una base de 3.000 empresas y autónomos en Barcelona, ya que "donde más volumen de obras hay es en la ciudad y su área metropolitana", agrega.