Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus

Enero acostumbra a ser un mes inhábil tanto en el Congreso como en el Parlament, pero eso no impide que la actividad política sea intensa, y lo será especialmente este año a cuenta de la negociación para el nuevo modelo de financiación. Este jueves está prevista la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para superar los escollos y alcanzar un acuerdo, tal y como avanzó el líder de ERC a EL PERIÓDICO. Aunque en caso de haber pacto serán los republicanos y los socialistas los que impriman su sello, los votos de Junts en la Cámara baja son indispensables para que la propuesta termine siendo una realidad. Pero también lo son en una votación previa, igualmente importante para ERC y que puede servir como antesala para la nueva financiación, como es la quita de la deuda del FLA.

El debate aún está abierto dentro de las filas posconvergentes, pero fuentes de la formación consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que el partido está dispuesto a votar a favor de la propuesta. Eso sí, siempre que la medida no vaya incluida dentro de un decreto ómnibus, lo que significa que no vaya acompañada de otras iniciativas de distinta índole. "Si el Gobierno lo lleva [al Congreso] en medio de un decreto ómnibus, y no como un decreto específico, es una provocación para que no salga adelante. Están advertidos desde hace años", afirman las mismas fuentes. Junts ya rechazó este tipo de práctica en las dos ocasiones anteriores. El año pasado llegó a tumbar iniciativas como la prolongación de los descuentos en el transporte público o la revalorización de las pensiones por haber usado esta vía y no por haber sometido cada decreto a una votación individual.

Sin embargo, si la quita de la deuda del FLA se aborda en una votación específica, en Junts no descartan votar a favor aunque sean críticos con lo pactado. El partido liderado por Carles Puigdemont considera insuficiente la propuesta acordada con ERC, que pasa por la condonación de 17.104 millones, lo que equivale a un 22% de la deuda de Catalunya. Su pretensión es lograr una quita total, que supondría llegar a los 73.000 millones. Además, critican que sea extensiva a todas las comunidades autónomas y lo tachan de un nuevo "café para todos". No obstante, desde la formación ven difícil votar en contra de una iniciativa que proporciona más recursos a las arcas catalanas, aunque consideren que se queda corta.

De máximos

De una forma similar se podría acabar desarrollando el nuevo modelo de financiación. A pesar de que el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez hablaba también de un nuevo sistema adaptado a las necesidades de Catalunya, desde el inicio este ha sido el principal caballo de batalla de ERC. Los republicanos pactaron en 2023 abrir un diálogo sobre la cuestión, pero un año más tarde fueron un paso más allá a cambio de dar sus votos a Salvador Illa para convertirse en president. El retraso y las complicaciones surgidas durante la negociación han dado alas a las críticas de Junts, que desde el primer momento ha menospreciado cualquier avance.

Su propuesta, como con el FLA, es de máximos. Los posconvergentes reclaman que Catalunya quede fuera del régimen común de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y que tenga un concierto similar al de Euskadi y Navarra. La formación presidida por Puigdemont considera incompatible que el modelo pueda ser "singular" para la Generalitat y al mismo tiempo "generalizable" al resto de comunidades autónomas y ve imposible que se pueda llegar a un acuerdo sin conocer antes las balanzas fiscales. Junts pactó con el PSOE su publicación, pero aún no se ha producido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Con o sin frente común

De momento, los posconvergentes han optado por presionar a ERC para que siga sus pasos y se plante ante el Gobierno. En diciembre propusieron armar un nuevo frente común independentista en el Congreso para aprovechar la "debilidad" de Sánchez, al verlo cercado por los casos de presunta corrupción y de acoso sexual que asedian tanto a su presidencia como al PSOE, pero no hay ningún paso en esta dirección. Las relaciones entre republicanos y posconvergentes son prácticamente inexistentes en Madrid, donde es palmaria la animadversión recíproca entre sus dos líderes, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián, y más bien escasas entre las direcciones.

Está por ver la estrategia que adoptarán a partir de ahora, aunque se da por descontado que tratarán de marcar perfil y que buscarán entrar en la negociación elevando las exigencias. Así se explica que un día antes del encuentro del líder de ERC con el presidente del Gobierno, Junts haya convocado una rueda de prensa de Nogueras, conjuntamente con Mònica Sales, en la que se quiere marcar posición. Será también la primera ocasión en la que Nogueras y Sales hacen tándem desde que esta última asumió el cargo de líder del grupo en el Parlament, lo que es también una declaración de intenciones de la estrategia que el partido llevará a cabo este 2026 para la consolidación de nuevos liderazgos, como explicó este diario.