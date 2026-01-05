Barcelona cambia los vigilantes de acceso a la cabalgata de Reyes tras el descontrol del año pasado

La cabalgata de Reyes recorrerá cinco kilómetros en Barcelona este lunes con novedades en algunas carrozas, en el séquito que acompañará a sus majestades y, también, por lo que se refiere a la seguridad. La empresa encargada de controlar los accesos de público a lo largo del trayecto de la comitiva real de hace un año, Wakeful, incumplió el contrato con el ayuntamiento, al cubrir solo nueve de los 274 puestos que debían supervisarse. La escasez de personal obligó a contratar personal con urgencia y recurrir a agentes de la Guardia Urbana. El gobierno del alcalde Jaume Collboni acusó a Wakeful de haber abandonado sus obligaciones y amenazó con instar a que no volviera a ser contratada por ninguna administración pública. Tras aquel precedente, el servicio cambia ahora de manos ante uno de los acontecimientos más multitudinarios de la ciudad, que sacó a unas 750.000 personas a la calle en 2025.

En esta ocasión, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) ha concedido el contrato de vigilancia de acceso en distintos puntos del itinerario de la cabalgata a la compañía Nordeste Servicios Integrales 2003, la única que ha presentado oferta al concurso convocado a propósito. Se trata de la misma sociedad escogida a última hora para cubrir los huecos que la anterior adjudicataria dejó en 2025, informó la Agència Catalana de Notícies. El ICUB -el organismo municipal encargado de organizar la recepción a los magos de Oriente- ha comprometido ahora el pago de 96.228,72 euros por 3.633 horas en 388 servicio entre el 2 y el 7 de enero.

Inspección de trabajo

De esta forma, el ICUB prescinde de Wakeful, a la que confió la vigilancia del aforo en el recorrido del desfile real en 2023 por dos años, así como de otros 13 espectáculos, con opción de ampliarlo por un bienio más. A cambio, el organismo municipal abonaba unos 691.000 euros a la contratista.

Tras el descontrol vivido en la pasada edición, la prórroga no se ha hecho efectiva y el contrato se rescindió. El gobierno del PSC ya anticipó pocos días después de la visita de los monarcas de Oriente en enero de 2025 que iniciaba el proceso para romper con Wakeful.

Wakeful fue objeto de una inspección de trabajo un día antes del desfile de ls Reyes Magos en 2025. Los inspectores detectaron presuntas vulneraciones de los derechos de los trabajadores, que no figuraban dados de alta en la Seguridad Social y estaban contratados por menos horas de las que prestaban. Además, la empresa adeudaba por entonces en torno a un millón de euros a Hacienda.

Sin ampliación

En esta ocasión, la nueva contratación se limita solo a la cabalgata y únicamente a la de esta tarde, sin opción de ampliarla a próximos viajes de los Reyes Magos a Barcelona. Al personal se le encomienda controlar la entrada en zonas restringidas al público o acotadas con vallas, garantizar el acceso a personas con movilidad reducida a las áreas reservadas, colaborar en el flujo de llegadas y salidas de público y prestar apoyo a la Guardia Urbana cuando lo requiera.

El ayuntamiento señala que el servicio ha de contribuir a reducir riesgos de incidentes, evitar que zonas restringidas se ocupen de forma indebida y que el evento se desarrolle con fluidez, sin alteraciones. Al margen de la caótica situación que se produjo con la compañía que debía supervisar las entradas en 2025, otro precedente a no repetir son las aglomeraciones que amenazaron con desbordar el acto con que se estrenó el alumbrado de Navidad el pasado 22 de noviembre en el paseo de Gràcia.

El ejecutivo municipal admitió “situaciones de tensión” y “disfunciones” por una afluencia superior a la prevista durante el espectáculo del encendido de los adornos, encabezado por Collboni. El gobierno anunció que la Guardia Urbana y Protección Civil estudiarían cambios en los protocolos y los dispositivos de seguridad.

Al respecto, el consistorio recalca que la cabalgata siempre ha discurrido sin altercados por la capital. Añade que, "para garantizar el buen funcionamiento", se monta un dispositivo integral al efecto, que integra a empleados del ICUB, servicios municipales, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, "dimensionado de manera que todos puedan disfrutar de la llegada de sus majestades", explica.