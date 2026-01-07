"Tuve que saltar de terraza en terraza": así sufrieron los vecinos el incendio mortal de L'Hospitalet el día de Reyes

"Tuve que saltar de terraza en terraza. Primero a la de mi vecina y luego a la del edificio de al lado. Ahí gritamos para que nos abrieran la puerta y pudimos bajar a la calle". Lo explicaba Araceli esta mañana a las puertas del número 34 en la calle Uva de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el barrio de Santa Eulàlia, donde poco antes de las 22 horas de este martes 6 de enero, día de Reyes, se produjo un incendio que terminó con consecuencias fatales para uno de los inquilinos. El fuego se inició, por causas que todavía se investigan, en el 5º 3ª, donde vivía un matrimonio de avanzada edad. Aunque la mujer pudo salir del inmueble, el hombre falleció.

Tras las atenciones de emergencia realizadas durante la noche del 6, distintos equipos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana, los Bombers y técnicos municipales han vuelto al bloque afectado para terminar de evaluar el estado del inmueble y ver si todos los vecinos podían volver. Poco antes de las 12 horas, los servicios fúnebres han retirado el cadáver. Con todo, el piso de la víctima ha quedado precintado debido al mal estado en el que ha quedado por las llamas —algunas de las heridas de las mismas eran visibles incluso desde la calle—. La mayoría de los vecinos desalojados han podido regresar ya a sus casas y, además del piso del incendio, tan solo se ha mantenido precintada la terraza del 6º 3ª y el 4º 3ª, que quedó afectado a causa de la gran cantidad de agua que usaron los Bombers de la Generalitat para sofocar las llamas.

En total, el Ayuntamiento de L'Hospitalet tuvo que realojar a siete residentes, que han pasado la noche en el centro de estada limitada Els Alps. Otros desalojados han pasado la noche en casa de amigos y familiares, como la propia Araceli. En el caso de la mujer del fallecido, fuentes municipales explican que fue trasladada al Hospital Universitari de Bellvitge ya en la noche y que fue allí donde, con el acompañamiento de asistencia psicológica, se le informó de la muerte de su esposo. Antes de ello, ya se había contactado con familiares de la mujer para que vinieran a recogerla, por lo que no ha tenido que pasar la noche en un equipamiento de emergencia.

Un inmueble en la calle Uva de L'Hospitalet afectado por un incendio. / ACN / Jordi Pujolar

Otras vecinas del inmueble que también tuvieron que salir de sus casas todas prisas también han explicado a este diario como vivieron el suceso. Manoli, de 59 años recuerda que empezaron oír ruidos en la escalera y a algunos niños que gritaban. Le picaron al timbre y le dijeron que tenía que salir porque había fuego: "Nos fuimos casi sin chaqueta ni nada. Había algunos que iban descalzos y todo". La mujer señala que, entre las labores de extinción de las llamas y las posteriores comprobaciones para ver si era seguro volver, tuvieron que esperar en la calle hasta cerca de la 1.30 horas de la noche.

Una experiencia similar vivió Isabel, quien comenta que en el momento del incendio se encontraba ya en la cama viendo la tele y que fue su hermano el que le dijo que tenían que salir porque había un incendio. Además de la tensión por saber qué había ocurrido, si podrían volver y si el hombre de la vivienda más afectada había realmente fallecido, Isabel remarca también las bajas temperaturas con las que se encontraron a esas horas al haber tenido también que bajar en pijama y bata. Con todo, la mujer agradece la atención recibida en todo momento por los equipos de emergencia y municipales, que les ofrecieron apoyo y algunos recursos como mantas mientras los Bombers llevaban a cabo su trabajo.

Aunque el matrimonio llevaba más de 40 años residiendo en el bloque, las vecinas del edificio explican que conocían más a la mujer que al hombre, porque éste necesitaba usar una bombona de oxígeno y bajaba poco a la calle, más allá de las visitas al médico, mientras que era la mujer la que se encargaba del día a día.

Los servicios funerarios se llevan el cadáver del hombre fallecido en el incendio de L'Hospitalet de Llobregat. / ACN / Jordi Pujolar

El suceso

Los Bombers de la Generalitat se desplazaron en la noche del día de Reyes al lugar del incendio con un total de seis dotaciones integradas por 14 efectivos. A su llegada, el propio cuerpo explica que el fuego estaba ya completamente desarrollado y que tuvieron que trabajar en dos equipos en el interior del edificio: uno haciendo extinción y búsqueda de un vecino al que echaban de menos y otro revisando la escalera de vecinos.

Una vez los Bomberos accedieron a la vivienda siniestrada y extinguieron el incendio, localizaron el cuerpo sin vida del hombre de 77 años. A consecuencia del fuego, que quemó completamente una habitación de uno de los pisos de la quinta planta, ocho personas tuvieron que ser atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que activó también siete unidades y un equipo de psicólogos. El arquitecto municipal fue así quien llevó a cabo la valoración estructural, mientras que los servicios sociales del ayuntamiento se hicieron cargo de la atención y realojo de las personas que no pudieron volver a sus viviendas. Hasta el lugar se desplazaron también ocho patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se ocuparon de las diligencias judiciales y de la investigación de las causas del incendio.

Al lugar de los hechos se desplazó también el alcalde de la localidad, David Quirós, quien en un comunicado en redes sociales ha lamentado "una pérdida muy dura". "Lamento profundamente la pérdida del vecino del barrio, de 77 años, como consecuencia de ese incendio y traslado mi pésame a su familia", ha dicho el edil.