Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico

Barcelona ya se prepara para vivir una de las noches más mágicas y esperadas del año. Este lunes 5 de enero de 2026, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la capital catalana para protagonizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, un desfile que volverá a llenar las calles de luz, música y emoción durante más de tres horas.

La jornada arrancará con la llegada por mar de los Reyes Magos y culminará en la Fuente Mágica de Montjuïc. EL PERIÓDICO sigue en este directo el minuto a minuto de la ceremonia.

El recorrido de Sus Majestades por Barcelona La Cabalgata de Reyes comenzará oficialmente a las 18:00 h, manteniendo el mismo recorrido de los últimos años, sin volver a la Via Laietana. El recorrido puede consultarse en este mapa. El séquito real iniciará la ruta desde la avenida del Marquès de l’Argentera, junto al paseo de la Circumval·lació, y finalizará en la Fuente Mágica de Montjuïc. Estos son los horarios aproximados por tramos: 18:00 h – Salida desde el parque de la Ciutadella

– Salida desde el parque de la Ciutadella 18:35 h – Paseo de Colom con Via Laietana

– Paseo de Colom con Via Laietana 18:55 h – Monumento a Colom

– Monumento a Colom 19:10 h – Portal de Santa Madrona

– Portal de Santa Madrona 19:30 h – Avenida del Paral·lel con ronda de Sant Pau

– Avenida del Paral·lel con ronda de Sant Pau 19:45 h – Mercat de Sant Antoni

– Mercat de Sant Antoni 20:10 h – Calle Sepúlveda con Comte Borrell

– Calle Sepúlveda con Comte Borrell 20:30 h – Calle Sepúlveda con Entença

– Calle Sepúlveda con Entença 20:50 h – Avenida Reina Maria Cristina

– Avenida Reina Maria Cristina 21:10 h – Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia (final del recorrido) El desfile avanzará desde el litoral hasta la plaza de Espanya, atravesando puntos clave como el Mercat de Sant Antoni y el eje de Paral·lel, antes de adentrarse en la zona de Montjuïc.