En Directo
5 de enero del 2026
Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
EL PERIÓDICO sigue el minuto a minuto de la llegada y recorrido de los magos de Oriente en la capital catalana
MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
NOVEDADES | Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026
Barcelona ya se prepara para vivir una de las noches más mágicas y esperadas del año. Este lunes 5 de enero de 2026, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la capital catalana para protagonizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, un desfile que volverá a llenar las calles de luz, música y emoción durante más de tres horas.
La jornada arrancará con la llegada por mar de los Reyes Magos y culminará en la Fuente Mágica de Montjuïc. EL PERIÓDICO sigue en este directo el minuto a minuto de la ceremonia.
El recorrido de Sus Majestades por Barcelona
La Cabalgata de Reyes comenzará oficialmente a las 18:00 h, manteniendo el mismo recorrido de los últimos años, sin volver a la Via Laietana. El recorrido puede consultarse en este mapa. El séquito real iniciará la ruta desde la avenida del Marquès de l’Argentera, junto al paseo de la Circumval·lació, y finalizará en la Fuente Mágica de Montjuïc. Estos son los horarios aproximados por tramos:
- 18:00 h – Salida desde el parque de la Ciutadella
- 18:35 h – Paseo de Colom con Via Laietana
- 18:55 h – Monumento a Colom
- 19:10 h – Portal de Santa Madrona
- 19:30 h – Avenida del Paral·lel con ronda de Sant Pau
- 19:45 h – Mercat de Sant Antoni
- 20:10 h – Calle Sepúlveda con Comte Borrell
- 20:30 h – Calle Sepúlveda con Entença
- 20:50 h – Avenida Reina Maria Cristina
- 21:10 h – Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia (final del recorrido)
El desfile avanzará desde el litoral hasta la plaza de Espanya, atravesando puntos clave como el Mercat de Sant Antoni y el eje de Paral·lel, antes de adentrarse en la zona de Montjuïc.
Las novedades de la Cabalgata 2026
Barcelona se prepara ya para una Cabalgata de Reyes 2026 con novedades. Nuevas carrozas, séquitos y vestuarios, junto con un refuerzo de la apuesta por la inclusión, serán algunos de los cambios más llamativos. Además, Sus Majestades no llegarán a bordo del pailebote Santa Eulàlia, como es tradición. En esta ocasión, los Reyes han optado por hacer su entrada en la ciudad a bordo de las Golondrinas, un gesto con el que el consistorio quiere homenajear a estos barcos con más de 130 años de historia. Puedes leer todas las novedades de la Cabalgata 2026 en esta pieza de Gisela Macedo.
- El interés por ser taxista en Barcelona alcanza el nivel máximo de la última década con más de 4.000 conductores examinados en 2025
- Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9
- Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- Así es la historia y la vida en el barrio más pequeño de Barcelona: 'Esto es un pueblo
- Inquietud en las grandes bases de VTC de Cornellà y El Prat por la nueva ley del taxi: 'Es el único trabajo que encuentras