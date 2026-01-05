Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5 de enero del 2026

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico

EL PERIÓDICO sigue el minuto a minuto de la llegada y recorrido de los magos de Oriente en la capital catalana

MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar

NOVEDADES | Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026

La cabalgata de reyes magos en Barcelona

La cabalgata de reyes magos en Barcelona / ZOWY VOETEN

Jordi Ribalaygue

Manuel Arenas

Barcelona
Barcelona ya se prepara para vivir una de las noches más mágicas y esperadas del año. Este lunes 5 de enero de 2026, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la capital catalana para protagonizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, un desfile que volverá a llenar las calles de luz, música y emoción durante más de tres horas.

La jornada arrancará con la llegada por mar de los Reyes Magos y culminará en la Fuente Mágica de Montjuïc. EL PERIÓDICO sigue en este directo el minuto a minuto de la ceremonia.

