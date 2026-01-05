Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las claves del evento

Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Terrassa 2026: horario y recorrido

Sus Majestades contarán con doce carrozas y once grupos musicales y de percusión

DIRECTO | Cabalgata de Reyes en Barcelona 2026

Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026

Cabalgata de los Reyes Magos en Terrassa en 2025

Cabalgata de los Reyes Magos en Terrassa en 2025 / Mireia Izquierdo

Ariadna Miranda

Ariadna Miranda

Barcelona
Como en ediciones anteriores, los Reyes Magos de Oriente llegarán a Terrassa el próximo lunes 5 de enero de 2026, sobre las 16.45 h, en un helicóptero que aterrizará en el parque de las Naciones Unidas. Antes de que lleguen, el paje Xiu-Xiu celebrará una gran fiesta de bienvenida con actuaciones de Miqui Giménez y els Bastoners de Terrassa, una chocolatada popular y talleres para los más pequeños.

A partir de las 18:00 h de la tarde, las calles volverán a llenarse de ilusión con la Cabalgata de Sus Majestades, que repartirá once toneladas de caramelos a los niños de la ciudad, y contará con doce carrozas y once grupos musicales y de percusión. Como novedad, este año la carroza del rey Baltasar se ha renovado y le acompañará un nuevo séquito que se encargará de repartir el carbón.

Una vez acabe el recorrido, alrededor de las 19:45h en el Raval de Montserrat, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, entregará de forma simbólica la Llave de la Ciudad a los Reyes Magos.

Recorrido habitual

El recorrido será el habitual: desde la calle de Vallhonrat hasta el Raval de Montserrat. Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

  • Inicio: Carrer de Vallhonrat
  • Rambla d’Ègara 
  • Passeig del Vint-i-dos de Juliol  
  • Calle del Nord  
  • Calle de la Societat  
  • Plaza de la Creu Gran  
  • Calle de Sant Antoni
  • Plaza del Doctor Robert
  • Paseo del Comte d’Ègara  
  • Calle de la Font Vella
  • Calle Gavatxons
  • Calle de la Font Trobada
  • Final: Raval de Montserrat

Itinerario adaptado

El itinerario dispondrá de un espacio para personas con movilidad reducida en el passeig del Vint-i-dos de Juliol, a la altura de Recinte Firal y habrá una intérprete en lengua de signos durante los discursos en el Raval de Montserrat y en la Fiesta de Bienvenida a los Reyes Magos.

También se ha incorporado un Tram Blau, en la zona del paseo del passeig del Vint-i-dos de Juliol, a la altura de la escuela El Vapor, para personas con autismo, discapacidad intelectual, hipersensibilidad auditiva o similar. En esta zona, la música será más suave que en el resto del recorrido y los caramelos se entregarán en mano, con el fin de conseguir una cabalgata abierta y accesible para todos los públicos.

Cabalgata en directo

Canal Terrassa realizará un programa especial en directo, a partir de las 16:00h, con la llegada de los Reyes en helicóptero, diversas conexiones durante la cabalgata y el recibimiento de Sus Majestades en el Raval de Montserrat a partir de las 19:45 h.

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Cabalgata de reyes 2026

TEMAS

