Arrancan de nuevo las obras de prolongación de la L8 de FGC en Muntaner

La Generalitat ha retomado este miércoles las obras de prolongación de la línea L8 de Ferrocarrils (FGC) en los alrededores de la calle Muntaner, que se habían interrumpido debido a una huelga en el servicio de arqueología.

El Departament de Territori ha explicado en un comunicado que estas obras tienen como objetivo construir una de las salidas de emergencia del túnel. Una vez finalizados estos trabajos, se empezará la construcción de las pantallas del recinto de acceso y del pozo principal, que superará los 85 metros de profundidad.

Los trabajos en la calle Muntaner, entre Laforja y Marià Cubí, han permanecido parados varios meses por un paro de los trabajadores de la empresa de arqueología responsable de hacer el seguimiento de toda la obra, que reclamaban mejoras laborales y salariales.

La Generalitat prevé que el tráfico en la calle Muntaner se restablezca con dos carriles a principios de 2027, si bien la previsión inicial era para verano de 2026.

Estas obras se enmarcan en el proyecto para prolongar la línea de FGC Llobregat-Anoia, desde la estación actual de plaza Espanya hasta su conexión con la línea del Vallès y con la estación de Gràcia. Para llevar a cabo esta conexión, se construirá un nuevo tramo de 4 kilómetros y dos nuevas estaciones: Hospital Clínic y Francesc Macià. Además, se remodelarán y ampliarán las estaciones de Plaça Espanya y de Gràcia.