FÚTBOL

Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

La competición copera alcanza una nueva ronda y estrena formato de emparejamiento

DIRECTO | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey / PI STUDIO

Giacomo Leoni Amat

Este mediodía se celebra el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, después de que el Rayo Vallecano lograra el último boleto tras imponerse al Granada en su partido aplazado por Conference League. Los 16 equipos que todavía luchan para levantar el título conocerán sus rivales en la ceremonia que se celebrará en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a partir de las 13:00 horas. Las eliminatorias todavía son a partido único hasta semifinales y se disputarán la semana que viene después de la Supercopa de España entre martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de enero.

Tanto FC Barcelona como Real Madrid, así como sus dos rivales en el torneo que arranca hoy en Arabia Saudí se medirán ante un equipo de segunda división fuera de casa. Los cinco posibles rivales son: Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Albacete, Racing de Santander y Burgos. Además de Athletic Club y Atlético de Madrid, otro equipo de primera será emparejado con el quinto club de segunda categoría.

Por tanto, no habrá cruces entre equipos de Supercopa hasta cuartos por primera vez desde que se implantó el nuevo formato. Seis de los siete equipos restantes de primera se medirán entre ellos: Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés, Betis y Rayo Vallecano.

