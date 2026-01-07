Sorteo de octavos de la Copa del Rey, hoy en directo: rivales y fechas de Barça y Madrid

Este mediodía se celebra el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, después de que el Rayo Vallecano lograra el último boleto tras imponerse al Granada en su partido aplazado por Conference League. Los 16 equipos que todavía luchan para levantar el título conocerán sus rivales en la ceremonia que se celebrará en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a partir de las 13:00 horas. Las eliminatorias todavía son a partido único hasta semifinales y se disputarán la semana que viene después de la Supercopa de España entre martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de enero.

Tanto FC Barcelona como Real Madrid, así como sus dos rivales en el torneo que arranca hoy en Arabia Saudí se medirán ante un equipo de segunda división fuera de casa. Los cinco posibles rivales son: Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Albacete, Racing de Santander y Burgos. Además de Athletic Club y Atlético de Madrid, otro equipo de primera será emparejado con el quinto club de segunda categoría.

Por tanto, no habrá cruces entre equipos de Supercopa hasta cuartos por primera vez desde que se implantó el nuevo formato. Seis de los siete equipos restantes de primera se medirán entre ellos: Elche, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Alavés, Betis y Rayo Vallecano.

Dos últimos partidos Real Sociedad - Osasuna y Alavés - Rayo Vallecano son los dos últimos partidos de octavos de final. Hasta aquí el sorteo de la Copa del Rey 2025/26. Muchas gracias por seguirlo con nosotros. Hasta la próxima!

Betis - Elche El primer duelo directo de primera llevará el Elche a la Cartuja, sede de la final y hogar temporal del Betis.

Burgos - Valencia. El quinto y último equipo de segunda en ser sorteado ha quedado emparejado con el Valencia.

Real Madrid - Albacete Los subcampeones disputaran su partido contra el Albacete en el Estadio Carlos Belmonte.

Cultural Leonesa - Athletic Club Los rojiblancos viajan al Estadio Municipal Reino de León para disputar su partido de octavos ante la Cultural Leonesa.

Barça - Racing Los de Hansi Flick deberan eliminar al Racing de Santander en el Sardinero si quieren revalidar el título de la temporada pasada.

Primer enfrentamiento Será el Atlético de Madrid quien visite Galicia para medirse ante el Deportivo de la Coruña.

Segunda mano inocente Claudio Arzeno, exfutbolista argentino que militó en el Racing de Santander, posible rival de Barça y Madrid, es la segunda mano inocente del sorteo.