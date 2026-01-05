MAPA I Cabalgata de los Reyes Magos de Badalona 2026: horario y recorrido

Los Reyes de Oriente llegarán a Badalona unos días antes de la noche más mágica del año con la ayuda de sus fieles pajes, Polaris y el resto de personajes del séquito real, para tenerlo todo a punto para la gran noche. Su llegada a la ciudad es uno de los momentos más esperados y cargados de magia para los más pequeños.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Badalona pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Horarios de la Cabalgata de Reyes

Los Reyes de Oriente llegarán a Badalona en helicóptero el mismo lunes 5 de enero de 2026, a las 16.00 horas. Aterrizarán en el Estadi Municipal, donde se les hará el recibimiento institucional. La 'Patgessa Nessa' será la encargada de conducir el acto, y como novedad especial, el Rey Baltasar llegará con su Libro de Magia, un volumen único que contiene los secretos de la magia real. El alcalde entregará a Sus Majestades la Llave Mágica que abre todos los hogares de Badalona la noche de Reyes. Después, Sus Majestades los Reyes de Oriente iniciarán su recorrido por las calles de la ciudad, acompañados de su séquito renovado y lleno de luz, fantasía y nuevos personajes.

A las 18:00 horas comenzará la Cabalgata, en la avenida de Pius XII, esquina con la calle Ramiro de Maeztu. El desfile, bajo el lema 'El somni que ens guia', contará con carrozas inspiradas en cada Rey, música original y un séquito con personajes como la 'Patgessa Nessa', la Brigada Mágica, los 'Creadors de somnis', los 'Lleters', los 'Xumetaires', los 'Carbonetaires de colors' y los Polaris, que guiarán a Sus Majestades por las calles de Badalona.