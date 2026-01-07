El sintecho muerto en Badalona en plena ola de frío estuvo en el radar de Servicios Sociales pero rechazó la ayuda

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona habían tenido en el radar al hombre sin techo que falleció este martes en un aparcamiento de la calle Torres i Bages y lo habían contactado "meses atrás". Sin embargo, el hombre habría rechazado la ayuda municipal, según indican fuentes municipales.

En pleno debate sobre la gestión del sinhogarismo en la ciudad, el Ayuntamiento también ha informado de que al menos este miércoles, y durante "algunos días más", se mantendrá la 'operación frío' en el pabellón de La Colina para ofrecer acogida puntual a personas que viven en la calle. El consistorio recuerda que el servicio se mantiene pese a no ser obligatorio por la mejora moderada de las temperaturas, por encima de los dos grados.

Partidos de la oposición y entidades sociales califican de" engaño" este dispositivo extraordinario del Ayuntamiento y creen que el gobierno municipal del PP no pone suficiente interés para que funcione. La primera noche del dispositivo, la del domingo, no acudió ninguna persona, mientras que la noche del lunes durmieron tres personas y esta pasada noche del martes han dormido ocho personas.

Fuentes municipales, por su parte, aseguran que en el pabellón hay camas y comida y que tanto la Guardia Urbana y los Servicios Sociales "informan a las personas sin hogar de la posibilidad de pasar la noche en La Colina". Desde el consistorio también se explica que existe otro espacio disponible para estas personas, en la calle Arnús, con duchas y lavandería.