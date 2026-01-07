El Barça se cita con el Racing, un duelo de líderes en los octavos de la Copa del Rey

El FC Barcelona jugará contra el Racing de Santander en octavos de final de la Copa del Rey en eliminatoria a partido único. Es un duelo entre el líder Primera contra el líder de Segunda A.

El sorteo de los octavos de la Copa del Rey 2025-26 se ha llevado a cabo en la Ciudad Deportiva de las Rozas, en Madrid, en el que han participado los 16 equipos que siguen vivos en la competición. Los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España esta semana solo podían enfrentarse a un equipo de Segunda División fuera de casa, mientras que los otros siete de primera se enfrentan entre ellos.

Las eliminatorias todavía son a partido único hasta semifinales y se disputarán la semana que viene después de la Supercopa de España entre martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de enero. En esta ronda ya se incorpora el VAR.

El Atlético de Madrid ha sido el primer en ser extraído, y viajará a Galicia para medirse al Deportivo de la Coruña, un histórico del futbol español que lleva sin pisar la máxima categoría desde la temporada 2017-18. Al FC Barcelona le ha tocado el gordo de la Hypermotion, pues se desplazará al Sardinero para intentar eliminar al actual líder de la clasificación, el Racing de Santander, que no ha vuelto a Primera desde que descendió en la temporada 2011-12.

Mientras tanto, los de Xabi Alonso deberán poner rumbo hacia el Estadio Carlos Belmonte para medirse al Albacete, decimoséptimo en la tabla. El Athletic Club, rival del Barça esta noche en la semifinal de la Supercopa, se enfrentará a la Cultural Leonesa.

Lionel Messi en el último partido del Barça contra el Racing en la temporada 2011/12. / ALBERTO AJA / EFE

El Valencia se juega las cartas ante el Burgos, décimo clasificado en segunda. El primer duelo directo de primera en ser extraído llevará el Elche a la Cartuja, sede de la final y hogar temporal del Betis. La Real Sociedad recibirá al Osasuna y el Alavés hará lo propio con el Rayo Vallecano, último clasificado a los octavos tras vencer por 1-3 al Granada en el día de ayer. El partido se aplazó por el compromiso del club madrileño en Conference League.