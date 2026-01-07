La industria del souvenir expondrá sus novedades en un congreso en Barcelona este fin de semana

Barcelona vuelve a convertirse en el epicentro del negocio del souvenir del 9 al 11 de enero en la segunda edición de la 'Souvenir Expo Spain'. La industria de los regalos y productos vinculados al turismo se cita este fin de semana en el recinto de la Fira de Barcelona en Montjuïc para participar en la única feria profesional especializada de este sector que se celebra en España.

La exposición comercial reunirá durante tres días una variedad de expositores, desde fabricantes y diseñadores hasta distribuidores y artesanos procedentes de diferentes países. Por su parte, los perfiles de los visitantes van desde ‘boutiques’ en zonas turísticas hasta museos, hoteles y empresas de ‘duty free'.

Entre las principales categorías de productos expuestos destacan regalos y souvenirs tradicionales, prendas textiles de verano, alimentos locales empaquetados y publicaciones especializadas como guías de turismo, entre otros. La pluralidad refleja el actual debate sobre qué es un souvenir para el público más habituado a viajar, que a menudo adquiere obsequios alejados del estereotipo clásico. Los asistentes podrán descubrir las últimas novedades del mercado, establecer contacto con proveedores y conocer artículos exclusivos.

Souvenir Expo Spain / Rota Exhibitions Spain

Además, el evento forma parte del portafolio internacional de 'Souvenir Expo', una red de congresos que también incluye 'Souvenir Expo Greece' y 'Souvenir Expo Turkey' en Grecia y Turquía.

Políticas restrictivas

La segunda edición de 'Souvenir Expo Spain' se celebra en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas del Ayuntamiento de Barcelona contra la proliferación de este tipo de establecimientos, que abundan en los puntos más icónicos de la ciudad, como la Rambla y la Sagrada Família. Además de las tiendas dedicadas específicamente a la venta de recuerdos turísticos, cualquier local puede exponer hasta un 20% de productos distintos a los que su permiso habilita, cláusula en la que se amparan numerosos negocios con otras licencias pero dirigidos también a visitantes.

En 2018, el consistorio aprobó la modificación del Plan especial de ordenación de tiendas de souvenirs , ampliando la suspensión de licencias a áreas tan turísticas como el Camp Nou o el Park Güell, con el objetivo de frenar nuevas aperturas y proteger el equilibrio entre la actividad turística y la vida vecinal.

Desde entonces, el municipio ha emprendido además inspecciones estrictas para corregir irregularidades en negocios ya operativos. Tras 285 controles, el ayuntamiento dictó 127 órdenes de cese de actividad por incumplimientos detectados en 2024 solo en Ciutat Vella. El pasado junio, el gobierno municipal anunció la actualización del plan de usos del distrito histórico, que dificultaría un poco más la comercialización de productos turísticos en tiendas sin licencia para la venta de souvenirs. El documento está a la espera de mayoría política para su aprobación definitiva.

También está pendiente de consensuar cómo reducir los recuerdos ofensivos, como camisetas con el lema 'I love milfs' o la cara de Pablo Escobar o abridores de botellas en forma de pene. Sin embargo, por el momento, la negociación se encuentra bloqueada. Los propietarios de los comercios afectados reclaman directamente la eliminación de la ordenanza.

Un mercado en auge

Paralelamente, el mercado global del regalo turístico mantiene una tendencia de crecimiento y se encuentra en un momento especialmente favorable, según los últimos datos de 'Business Research Insights'. El informe señala que el sector alcanzará los 108 millones de euros en 2026, tras una facturación de 90 millones en 2025.