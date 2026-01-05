Cabalgatas de Reyes 2026 en Barcelona hoy, barrio a barrio: horarios y recorridos

16 desfiles
Este lunes 5 de enero de 2026, Barcelona volverá a vivir una de sus tardes y noches más especiales con las tradicionales Cabalgatas de los Reyes Magos, a través de las cuales Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la ciudad llenando las calles de luz, música y emoción.
En total, Barcelona contará con 17 cabalgatas, de las cuales 16 serán de menor formato en distintos barrios. La principal, de gran formato, partirá del Portal de la Pau y finalizará en Montjuïc, como es habitual.
A continuación, repasamos los horarios y recorridos de las cabalgatas por barrios:
Vila de Gràcia
La Vila de Gràcia dará el pistoletazo de salida a los desfiles con la Cavalcada de les Carteres Reials, que tendrá lugar el domingo 4 de enero a las 17:30 h, un día antes que el resto. Esa tarde, las carteras Ona, Sitar y Estel de Foc recorrerán las calles del barrio para recoger las c de loartess niños y niñas y preparar la llegada de los Reyes Magos.
Recorrido: Jardinets de Gràcia, Gran de Gràcia, Montseny, Perla, Sant Lluís, Torrent de les Flors, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi, plaza de la Vila de Gràcia.
Al llegar a la plaza de la Vila de Gràcia, las Carteras Reales se dirigirán a los más pequeños desde el balcón de la sede del distrito y, posteriormente, se instalarán en una carpa en el centro de la plaza para recoger personalmente las cartas, y ofrecerán chocolate caliente a los asistentes.
Horta-Guinardó
- 17:00 h: Recepción de los Reyes y comitiva en el Pati de Santa Teresa.
- 17:30 h: Entrega de pan, sal y llaves en el escenario de la calle Llobregós con Conca de Tremp.
- 18:00 h: Inicio de la cabalgata: Llobregós con Conca de Tremp, Pantà, Tremp y Dante Alighieri.
- 18:30 h: Continúa por calle Dante y la Baixada de la Plana (barrio de Horta).
- 19:00 h: Paseo por calle Tajo hasta el Passeig de Maragall.
- 20:00 h: Finaliza en calle Mascaró.
Habrá un espacio reservado para personas con movilidad reducida en Pantà de Tremp con Dante Alighieri.
Nou Barris
- 16:00 h: Cabalgata por Ciutat Meridiana.
- 17:00 h: Llegada de los Reyes a la Plaza Roja de Ciutat Meridiana.
- 18:00 h: Espectáculo de bienvenida en la Plaça Major de Nou Barris.
- 19:00 h: Cabalgata por Via Favència, Via Júlia, Plaça de la República, Passeig Verdum, Dr. Pi i Molist, Passeig Fabra i Puig, Av. Meridiana.
Habrá una guía cognitivamente accesible, interpretación en lengua de signos (LSC), subtitulación y espacio reservado para personas con discapacidad.
Bon Pastor
- 18:30 h: Inicio de la cabalgata por calles Ferran Junoy, Ciutat d’Asunción, Lima, Sas, Enric Sanchís, Santander, Llinars del Vallès. Finaliza en calle Sant Adrià.
Sant Andreu y La Sagrera
- 17:15 h: Animación y llegada en tren de los Reyes a la plaza de la Estación de Sant Andreu.
- 17:50 h: Recepción en la sede del distrito (Plaza de Orfila, 1).
- 18:15 h: Recorrido de la cabalgata: Paseo de Torras i Bages, calle Palomar, Gran de Sant Andreu, Gran de la Sagrera, calles Garcilaso, Vallès, Ribot, Coll y Plaza de Masadas.
- 21:00 h: Recepción final y parlamentos en Plaza de Masadas.
Navas
- 17:00 h: Inicio por calles Biscaia, Pare Claret, Guinardó, Indústria, Navas, continuando por Clot y Camp de l’Arpa.
Sarrià
- 18:30 h: Inicio en Escuela Santa Dorotea, Passeig de Sant Joan Bosco, 24.
- Recorrido: Passeig de Sant Joan Bosco, Plaça Artós, calle Major de Sarrià.
- 19:30 h: Finaliza cerca de la calle Margenat.
Sant Gervasi – Galvany y La Bonanova
- 20:00 h: Inicio en Plaça de la Bonanova.
- Recorrido: Calle Muntaner y calle Madrazo.
- 21:30 h: Finaliza la cabalgata.
La Teixonera
- 17:00 – 18:15 h: Recogida de cartas en el Centro Cívico La Teixonera.
- 18:30 h: Recorrido: calle Arenys, Paseo de la Vall d’Hebron (lateral), General Mendoza, Santa Rosalia, Paseo de la Mare de Déu del Coll, Plaza de la Cosmos, Josep Sangenís, Arenys (Parroquia de Sant Cebrià).
El Besòs i La Verneda
- 17:00 h: Inicio en el recinto del Fòrum.
- Recorrido: Rambla Prim hacia Rambla de Guipúscoa y calle Selva de Mar.
- Finaliza en la Plaza Angeleta Ferrer.
La Marina
- 18:00 - 20:00 h: Recorrido: Sant Eloi/Paseo Zona Franca, Paseo Zona Franca, Mineria, Plaza Matemàtiques, Mare de Déu de Port, Foneria/Pl. Marina, Sala Pepita Casanellas.
- Espectáculo de fuegos en la Plaza de les Matemàtiques.
- Recepción final desde el balcón de Sala Pepita Casanellas.
Poblenou
- 16:00 h: Llegada de los Reyes al Moll de Mestral del Port Olímpic.
- 18:00 h: Inicio desde Can Saladrigas y continuación por Bilbao, Llull, Bac de Roda, Pujades, Llacuna, Rambla del Poblenou, Ramon Turró, Llacuna, Pere IV, Rambla del Poblenou, Ramon Turró, Llacuna, Llull, Bilbao hasta Can Saladrigas.
- 20:00 h: Pregón y recogida de cartas con interpretación en lengua de signos y espacio para movilidad reducida.
El Clot y Camp de l’Arpa
- 18:00 h: Inicio en calle Navas de Tolosa.
- Recorrido: Indústria, Ripollès, Muntanya, Mallorca, Dos de Maig, València, Muntanya, Clot, Plaza Mercat del Clot.
- 20:00 h: Pregón y entrega de la llave que abre todas las casas.
Sants - Les Corts
- 16:45 h: Recepción en la Plaza Comas con espectáculo “Història d’un rellotger” (Cinc Teatre).
- 18:00 h: Inicio de la cabalgata por los barrios.
Montbau
- 17:00 - 20:30 h: Recorrido por los calles del barrio (no especificadas en la web municipal).
Trinitat Vella
- 18:00 - 19:30 h: Recorrido por calles del barrio (no especificadas en la web municipal), finalizando en la Plaza de la Trinitat.
