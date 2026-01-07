Las temperaturas se desploman en Catalunya: hasta -13,7º en Das, -6º en Cardona y -1,8º en puntos de Barcelona

La ola de frío que recorre Catalunya durante estos primeros días de 2026 ha dejado la madrugada de este miércoles bajo cero en numeros puntos del territorio. En el aeródromo de Das, en la Cerdanya, se han llegado a alcanzar los -13,7 grados. En Vielha, en el Vall d'Aran, los termómetros han caído a los -11,3º, una temperatura similar a la del resto de localidades situadas en la clasificación de las más frías de la noche: El Pont de Suert (-11º), Puigcerdà (-10,6º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), La Seu d'Urgell (-8,6º) y Guardiola de Berguedà (-8,6º).

Algunas de las poblaciones del ranking están habituadas a registrar estas temperaturas, pero aún así la noche ha sido más gélida de lo habitual y se caído considerablemente en todo el territorio. En Sant Pau de Segúries, cerca de Ripoll, el mercurio ha marcado los -8,5º, en Girona se ha desplomado a los -7,2º, Olot se ha situado en los -6,9º; en Manresa se ha pasado de los -5º, en Alcarràs se ha llegado a -4,4ª y en Santa Coloma de Queralt, a los -4,8º.

Barcelona y otras localidades

En Barcelona, el punto más gélido de la noche ha sido el Observatori Fabra, que ha registrado -1,8º. El resto de la capital catalana se ha movido en torno a los 2 grados positivos. No así Badalona, que ha llegado a los -0,9º, ni L'Hospitalet de Llobregat, que al igual que otras localidades de su entorno, así como del maresme, ha rozado los cero grados. En el Vallès, Vacarisses ha alcanzado los -2,6º, en Terrassa y Sabadell han rondado los -1,5º y en puntos de Granollers se han llegado a los -3º.

En el otro extremo, las temperaturas más 'cálidas' de la noche las han apuntado Les Cases d'Alcanar (6,7 grados positivos), Amposta (6,2) y Barcelona (6)