Este es el chocolate caliente más popular de Barcelona: ideal para degustar este invierno por menos de cinco euros

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas invitan a refugiarse en pequeños placeres que reconfortan el cuerpo y el ánimo. Entre ellos, disfrutar de una taza de chocolate caliente se convierte en uno de los planes más apetecibles para combatir el frío, especialmente durante los días de invierno más intensos.

Espeso, aromático y humeante, este clásico se consolida año tras año como una de las bebidas estrella de la temporada.

Durante estos meses, mercadillos navideños, cafeterías y tiendas especializadas apuestan por el chocolate como reclamo principal.

Una de las mejores

En este contexto, Barcelona cuenta con diferentes establecimientos donde disfrutar de esta dulce experiencia gastronómica. Uno de ellos es la histórica chocolatería Faborit ubicada en el número 41 de Passeig de Gràcia, dentro del edificio modernista Casa Amatller, justo al lado de la Casa Batlló.

La tienda ofrece un chocolate a la taza con tres trozos de pan tostado, todo a 4,4 euros. Además, se puede añadir un extra de cuatro panes por tan solo un euro más.

El establecimiento abre de lunes a jueves de 8 de la mañana a 21h de la noche. De viernes a domingo cierran media hora más tarde, a las 21.30h.

El alimento más placentero

Además, la Casa Amatller organiza visitas guiadas para descubrir la historia de esta joya modernista de 1900. El edificio fue el hogar de la familia Amatller, cuyo legado en la elaboración de chocolate se remonta al siglo XVIII.

Y es que el chocolate es uno de los alimentos más placenteros para consumir: su capacidad de liberar serotonina, dopaminas y endorfinas generan una sensación de bienestar y euforia.

El cacao también tiene un efecto analgésico natural que ayuda a reducir el dolor y el malestar emocional.

Antojo recurrente

Por este motivo, se ha extendido tanto en series como en películas la imagen cómica de personajes hundiéndose en un gran helado de chocolate cuando se sienten tristes.

Asimismo, el antojo de chocolate durante la menstruación es común porque el cuerpo busca energía y bienestar ante la bajada de hormonas y la fatiga premenstrual. Ante esto, el chocolate ayuda liberando endorfinas, aliviando el dolor con sus minerales y estimulando la serotonina.

5 kilos anuales

Según Produlce, la Asociación española del dulce, cada español destina de media 44,9 euros al año a cacao y chocolate, con un consumo per cápita de 5 kilos anuales.

En el plano internacional, el cacao y chocolate se situó en 2024 como la segunda categoría exportadora del sector del dulce.