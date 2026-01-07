'Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma

La Catalunya de los ocho millones de habitantes, el 25% de ellos nacidos en el extranjero, debería interesarse por 'Valentina', obra escrita y dirigida por Caroline Guiela Nguyen que se representa en el Teatre Lliure los días 9, 10 y 11 de enero. Particularmente, deberían interesarse por 'Valentina' las autoridades sanitarias. En la pieza, no le queda otro remedio a una niña de 9 años que ejercer de intérprete ("puente", en palabra de la autora) entre su madre, rumana y sin ni papa de francés, y el médico que se ocupa de su grave enfermedad cardiaca, francés y sin ni papa de rumano. No es una situación extraña ni en Estrasburgo, donde se forjó 'Valentina', ni en Catalunya. Pero sí es una situación que comporta una responsabilidad enorme para una criatura.

La madre tiene que tomar una decisión. "Es o mi corazón o mi hija", dijo Guiela Nguyen en la presentación por videoconferencia de 'Valentina', este miércoles. El dilema se resuelve, no hay otra solución, involucrando como intérprete a la niña. Que a partir de ese momento enfrenta su propio dilema: "Proteger a su madre o proteger el corazón de su madre". Sobre ella recae la administración de las (malas) noticias médicas. "En torno a la mentira y los malentendidos gira el espectáculo", dijo la directora del Teatro Nacional de Estrasburgo.

De partos a cánceres

En Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y por ende ciudad con una altísima concentración de intérpretes para asuntos políticos, no así para asuntos ciudadanos, conoció la labor de la Association Migrations Santé Alsace. Asisten sus miembros a pacientes alófonos en circunstancias médicas delicadas, de partos a cánceres. No llegan a todo. Por ejemplo, a la madre de la Valentina del título. La propia Guiela Nguyen acompañó muchas veces al hospital como traductora a su madre, vietnamita y recientemente fallecida.

A partir del desvalimiento idiomático de los migrantes escribió Guiela Nguyen el cuento 'Valentina ou la vérité', del que 'Valentina' es la adaptación teatral. "Es un cuento o una fábula porque quería ofrecer un milagro y porque quería que se pudieran acercar los niños", señaló la dramaturga.

La comunidad rumana

La autora concentra el problema en la comunidad rumana, fuertemente implantada en Estrasburgo. La escenografía dorada remite a las iglesias ortodoxas. De nuevo, trabaja con actores no profesionales, más o menos la mitad en 'Valentina'. "Me permiten contar historias ocultas y que no viviré si no es a través suyo", expuso.

Cara Parvu es la niña que interpreta a Valentina en el Teatre Lliure. "Su madre me contó que había vivido episodios parecidos, aunque no tan extremos", señaló la directora. Los hijos de migrantes, añadió, "hablan un doble idioma que ha existido desde muy pronto en sus vidas".