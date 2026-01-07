Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern de la Generalitat aprobó hace unos meses el calendario laboral 2026 en Catalunya, que incluye 12 días festivos. Los ayuntamientos pueden añadir dos festividades locales de carácter retribuido y no recuperable. Un calendario que cuenta con el visto bueno de los agentes sociales y económicos más representativos (los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Foment y Pimec), en el marco del Consell de Relacions Laborals.

Festivos en Catalunya en 2026

Estos son los 12 festivos del calendario laboral de 2026 para toda Catalunya aprobados por el Departament d'Empresa i Treball:

  • 1 de enero, jueves. Año Nuevo
  • 6 de enero, martes. Reyes Magos.
  • 3 de abril, viernes. Viernes Santo.
  • 6 de abril, lunes. Lunes de Pascua.
  • 1 de mayo, viernes. Día Internacional del Trabajo.
  • 24 de junio, miércoles. Sant Joan.
  • 15 de agosto, sábado. La Asunción.
  • 11 de septiembre, viernes. Diada de Catalunya.
  • 12 de octubre, lunes. Fiesta nacional de España.
  • 8 de diciembre, martes. La Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre, viernes. Navidad.
  • 26 de diciembre, sábado. Sant Esteve.

En la comarca del Vall d'Aran, la festividad del 26 de diciembre (Sant Esteve) se sustituye por la del 17 de junio (Festa d'Aran).

