Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta Mayor

Descarga el programa de activdades de La Mercè 2025 en PDF

Barcelona calienta motores para una Mercè 2025 que será el escenario de más de 200 actividades

Estopa estrenará una canción con The Tyets en el piromusical de la Mercè 2025

La Font Màgica de Montjuïc volverá a brotar el 24 de septiembre, día de La Mercè

La Mercè trasladará su exitosa programación de circo por obras en el castillo de Montjuïc

Emma Vilarasau, encargada de pronunciar el pregón de la Mercè el próximo 23 de septiembre.

Emma Vilarasau, encargada de pronunciar el pregón de la Mercè el próximo 23 de septiembre. / Zowy Voeten / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Mercè está a la vuelta de la esquina: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y convertirá a la capital catalana en un escenario al aire libre con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de la mayoría de distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos. El programa de las fiestas se puede descargar en PDF y mediante la App habilitada por el consistorio así como en la web del consistorio.

La actriz Emma Vilarasau dará el pistoletazo de salida a las fiestas como pregonera de la Mercè. Pronunciará el pregón el 23 de septiembre por la tarde. El 24 habrá ‘gegants’, pasacalles, bailes tradicionales y música coral, en una jornada marcada por el Seguici de la Mercè, la Diada Castellera y la Cabalgata de la Mercè.

Piromusical

Uno de los momentos más esperados de la programación será el piromusical que pondrá punto y final a la fiesta el domingo a las 22.00 en la avenida de la Reina Maria Cristina. Esta vez contará con el sello de Estopa, que serán los encargados de la selección musical y, además, estrenarán nueva canción de rumba catalana con The Tyets. El espectáculo que iluminará el cielo de Barcelona convivirá con un momento muy especial: ver de nuevo brotar agua a la recién estrenada Font Màgica.

La presencia de Manchester como ciudad invitada sumará el talento de una decena de compañías británicas, que compartirán escenario con artistas locales en el parque de la Trinitat y en el de la Estació del Nord. Este último ofrecerá propuestas para todos los públicos: espectáculos infantiles por la mañana, programación general por la tarde y variedades para adultos por la noche. El parque de la Trinitat gana aún más protagonismo con tres días llenos de estrenos, danza inclusiva y experiencias inmersivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
  2. Casos de tuberculosis en un gran asentamiento de Badalona convierten su desalojo en un 'riesgo' de salud pública
  3. Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
  4. El Port Olímpic de Barcelona vive uno de los días con más lluvia desde que hay registros
  5. Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
  6. Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
  7. La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados
  8. El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano

La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"

La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"

Estopa estrenará una canción con The Tyets en el piromusical de la Mercè 2025

Estopa estrenará una canción con The Tyets en el piromusical de la Mercè 2025

Descarga el programa de activdades de La Mercè 2025 en PDF

Descarga el programa de activdades de La Mercè 2025 en PDF

La oposición de Badalona abandona el Pleno en bloque entre acusaciones de "abuso de poder" contra el gobierno de Albiol

La oposición de Badalona abandona el Pleno en bloque entre acusaciones de "abuso de poder" contra el gobierno de Albiol

El líder de ERC en Sabadell rompe con el partido por discrepancias con la dirección

El líder de ERC en Sabadell rompe con el partido por discrepancias con la dirección

Un incendio en un ascensor afecta a un bloque de pisos en el centro de Ripollet

Un incendio en un ascensor afecta a un bloque de pisos en el centro de Ripollet

Estos son y así actuaban los miembros de la 'manada' de Castelldefels

Estos son y así actuaban los miembros de la 'manada' de Castelldefels

Renfe adjudica al fin el transporte en autobús por el largo corte de la R3 tras tres intentos fallidos

Renfe adjudica al fin el transporte en autobús por el largo corte de la R3 tras tres intentos fallidos