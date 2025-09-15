Estopa estrenará una canción con The Tyets en el piromusical de la Mercè 2025

Estopa aprovechará la ocasión de firmar la banda sonora del piromusical de la Mercè 2025 para estrenar una canción. Como ya hizo Rosalía el año pasado, los hermanos David y Jose Muñoz, publicarán una rumba catalana “muy cañera” en catalán con The Tyets. Se llama ‘Camila’. Lo han anunciado ellos mismos en la rueda de prensa de la presentación del programa de las fiestas, que empezarán el próximo miércoles 23 de septiembre y se alargarán hasta el domingo 28 de septiembre, con el colofón del piromusical en la avenida de la Reina Maria Cristina.

“Nos han dicho que no hagamos spoiler”. Es lo primero que han dicho los hermanos Muñoz, pero ha sido algo les ha costado cumplir porque han terminado revelando que, entre las canciones de su vida que conforman la selección musical para el espectáculo, está Extremoduro -abrirá el piromusical-, Los Chichos y Albert Pla. “Veremos como son las canciones de nuestra vida, que seguro que son las canciones de mucha gente, no solo las nuestras”, ha explicado Jose. “Es música pureta, ya os lo digo”, ha reconocido David entre risas.

Ambos han contado que han tenido la oportunidad de montar la selección musical acorde con la pirotecnia de manera “muy meticulosa”. “Le hemos dedicado tiempo y mucho cariño. Hemos cogido trozos de cada canción, hemos meditado… Hemos hecho de DJ”, han explicado. Serán 30 minutos entre los que se colará la nueva canción con The Tyets, con quienes los hermanos Muñoz se sienten identificados por la música que compone el grupo de Mataró y han mostrado su orgullo por haberse juntado para componer un nuevo tema juntos y poderlo presentar en el piromusical.

Dado el contexto actual de múltiples pronunciamientos sobre la guerra en Gaza, Estopa no ha introducido ninguna canción que denuncie o hable explícitamente sobre ello, aunque se han posicionado públicamente en contra el genocidio. “No hemos puesto ninguna canción referente porque cuando nos propusieron el piromusical pensamos en las canciones de nuestra vida”, han contado admitiendo las “muchas discusiones” para escoger las canciones. “Todas las canciones que hemos puesto hablan de paz. Todos los grupos que nos gustan están en el lado bueno de la historia”, ha concluido David.