Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família

En construcción desde hace casi 144 años y a punto de conmemorarse un siglo del fallecimiento de Antoni Gaudí, la Sagrada Família afronta un momento decisivo ante su última década de obras. La basílica universal de Barcelona coronará la torre de Jesús en los primeros meses de este año, la más alta del templo, mientras la junta constructora y el gobierno del alcalde Jaume Collboni abordan el aspecto más espinoso del final del proyecto: la creación de una escalinata atribuida al genial arquitecto que descienda por la calle Mallorca, lo que obligaría a demoler hasta dos manzanas del Eixample y realojar a decenas de hogares. A la espera de despejar la gran incógnita para rematar el monumento más conocido de la ciudad, el ayuntamiento planea acompañar la fase definitiva de la edificación reformando las calles del entorno. Además, deja entrever la posible reapertura limitada al tráfico de vehículos en tramos que se cerraron por seguridad.

El consistorio sacó a concurso un contrato a las puertas de la Navidad para diseñar la remodelación de zonas de la avenida Gaudí y de las calles Marina, Provença, Lepant, Sardenya, Sicília y Mallorca, si bien de esta última elude definir cómo quedará la vía frente a la futura fachada de la Gloria, a falta de aclarar la controversia asociada a la escalinata. La convocatoria solo otorgó una semana para recibir ofertas. El conjunto de la operación, que abarca 30.000 metros cuadrados de superficie, se estima que ronda los 10 millones de euros para las arcas municipales. El gobierno municipal no concreta por ahora cuándo estará acabada.

El propósito se resume en ampliar aceras, mejorar los pasos para peatones y atenuar la circulación rebajando la velocidad en torno a la Sagrada Família. Como medidas destacadas, la documentación del proceso de contratación deja entrever que los vehículos podrán volver a transitar por la calzada de Provença que discurre entre Marina y Sardenya -ahora obstaculizada- y se consolidará el paso de Marina que va de València a Mallorca, abierto de nuevo tras no permitirse circular por él en los últimos años. Ambas han tenido el paso obstruido con maceteros, asientos y vallas desde 2018, como blindaje tras los actos terroristas del 17A.

Un grupo de personas frente a la valla de las obras en el tramo de la calle Marina que da a la Sagrada Família, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

En todo caso, la apertura se restringiría en ambos casos a un solo carril y la decisión aún no es sólida, indica el consistorio. "Durante la redacción del proyecto y de acuerdo con los servicios municipales, se definirán los usos y la movilidad en el entorno de la Sagrada Família", expresa.

Ampliación de la plaza Gaudí

El plan se divide en cuatro etapas. La primera se ejecuta desde septiembre pasado con un coste de 2,45 millones de euros y con previsión de acabar en mayo para que la veto a la circulación vigente desde hace siete años frente a la fachada del Nacimiento se consagre como definitivo. En ese flanco del templo, la calle Marina dejará de ser una calzada vallada para impedir el tráfico y se extenderá la plaza Gaudí hasta los pies de la basílica. En cualquier caso, el proceso de contratación exige que las reformas incluyan elementos de protección frente a atentados.

La peatonalización definitiva de los accesos a la fachada del Nacimiento “anticipa aspectos de la intervención global” en torno a la Sagrada Família por un presupuesto adicional de 7,5 millones, apunta el expediente de contratación del ayuntamiento. El documento plantea expandir parte de ese criterio a la confluencia de Provença con Marina y la avenida Gaudí, un punto de gran concentración y trasiego. “Se considera necesario ampliar las aceras al máximo”, señala el pliego de condiciones del proyecto.

El tramo de la calle Provença cerrado al tráfico de vehículos, frente a la Sagrada Família, en Barcelona, / MANU MITRU / EPC

El pliego reza que “en la calle Provença se ampliará la acera del lado mar [la que da a la basílica] y los tres chaflanes correspondientes, dejando una calzada de cinco metros de paso, para tráfico de vehículos y bicicletas en una dirección (3,5 metros) y un carril bici para el sentido contrario (1,5 metros)”. Añade que, “para disminuir la velocidad de los vehículos, se implantará una solución tipo isleta a la altura de los pasos de cebra, que no estarán semaforizados”. Esa última decisión, en fase de estudio, se quiere expandir al resto de chaflanes de Provença.

Malestar por el turismo

En Marina, se mantiene el propósito de pacificar la distancia entre Aragó y Mallorca, “en consonancia con una circulación de vehículos muy disminuida o inexistente desde la interrupción” de 2018. Eso sí, dice que se hará “garantizando un carril de circulación” y la “continuidad del carril bici”.

Vallas en la calle Marina por las obras frente a la Sagrada Família, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Los requisitos del contrato agregan que “se estudiará” cómo mejorar las aceras en ese lugar, “actualmente en conflicto con los recorridos de vecinos y turistas”, reconoce. Asimismo, se ampliarán los chaflanes en que Provença y Mallorca se cruzan con Lepant, Sardenya y Sicília para conceder más terreno a los viandantes.

El ayuntamiento calcula que entre 18 y 22 millones de personas merodean cada año por el contorno de la Sagrada Família sin entrar en ella. La aglomeración de visitantes “es caótica y desordenada, masiva y no siempre respetuosa”, afirma el informe municipal. A ello suma la difícil conciliación “con el uso cotidiano del espacio por parte de la vecindad” y las “amplitudes insuficientes para acoger también los usos y acumulaciones de los locales”.