La Font Màgica de Montjuïc volverá a brotar el 24 de septiembre, día de La Mercè

La Font Màgica de Montjuïc ya tiene fecha oficial de estreno. Será el 24 de septiembre, día de La Mercè, cuando el agua volverá a brotar de la fuente más emblemática de Barcelona. Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, la incónica fuente se ha dejado ver en funcionamiento este verano durante las pruebas de sonido, agua y luz -además de revisar juntas, válvulas y todo el sistema hidráulico- para ponerla a punto para su estreno. El piromusical del 28 de septiembre, que pone fin a las fiestas de La Mercè, será el primer espectáculo con agua, luz y sonido que se hará de nuevo en la fuente.

A partir del jueves 2 de octubre se retomarán los espectáculos en los horarios habituales, de jueves a sábado, entre las 21 y las 22 horas en octubre, y de 20 a 21 horas los meses de noviembre y diciembre. De esta manera, este octubre se podrán ver nuevas coreografías con diferentes géneros musicales, rock, jazz, música clásica, rumba, bandas sonoras, entre otros. Además, durante la campaña de Navidad se realizarán espectáculos de agua y luz con villancicos.

La fuente ha pasado por una gran rehabilitación, después de la última que se hizo en los años 90, siempre respetando el diseño original de Carles Buïgas de 1929. El ayuntamiento ha modernizado su sistema de telecontrol y ha sustituido los 4.760 focos incandescentes por 680 LED, logrando la misma potencia lumínica pero con un consumo 20 veces menor: de 1.507 kW a solo 72 kW. Además, se han instalado 380 luces subacuáticas con nuevos soportes, lo que hace la fuente más sostenible y espectacular.

Esta rehabilitación forma parte del Pla Endreça del Ayuntamiento de Barcelona, que prevé invertir 6,6 millones de euros hasta 2028 para mejorar 78 fuentes ornamentales de la ciudad. Solo entre 2024 y 2025 se destinan 2,1 millones a recuperar las más afectadas por la sequía. Tras el levantamiento de restricciones en abril, ya funciona el 65% de las 335 fuentes de Barcelona. En octubre llegará la tercera fase: la reapertura de las de mayor tamaño, de más de 100 metros cuadrados, que requieren ajustes más complejos.