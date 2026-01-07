Autoritat Aeroportuària de Catalunya: el Govern crea un ente para gobernar todos los aeropuertos catalanes, incluido El Prat

Primer Govern y primera decisión del año en materia aeroportuaria. El Govern ha acordado este miércoles impulsar la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nuevo ente especializado que reforzará la capacidad de la Generalitat para planificar, ordenar y proyectar el sistema aeroportuario con una visión de conjunto, integral y de largo plazo. El objetivo es dotar a Catalunya de una estructura propia que permita aplicar un criterio único y definir políticas propias en materia de desarrollo aeroportuario, según ha explicado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha destacado la necesidad de contar con "voz propia", más allá de Aena.

La también portavoz del Ejecutivo ha asegurado que se trata del “inicio del camino de una política aeroportuaria que toma un nuevo impulso” y de un “paso decisivo para una gobernanza integral y coherente” del conjunto de infraestructuras, que incluye tanto el aeropuerto de Barcelona-El Prat como también los de Girona, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu. Paneque, prudente en los plazos, ha defendido que la futura autoridad permitirá superar el modelo actual, que ha calificado de “fragmentado y sin visión global”, y que hasta ahora “nos ponía en limitaciones del sistema”. También ha remarcado que el nuevo organismo dotará a Catalunya de una “visión general” del sistema aeroportuario, al ocuparse tanto de los aeropuertos gestionados directamente por la Generalitat como de aquellos operados por Aena, lo que permitirá “ordenar, coordinar y reforzar el sistema y alinearlo en términos de competitividad, planificación y sostenibilidad”.

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la T1. / Ferran Nadeu / EPC

Acuerdo con ERC

La Autoritat Aeroportuària de Catalunya agrupará y organizará de manera integrada todas las funciones que la Generalitat ya tiene atribuidas en el ámbito de los aeropuertos y otras instalaciones aeronáuticas, desplegando plenamente las competencias previstas en el Estatut, aunque precisará de cambios legislativos que se deberán afrontar en el Parlament. Entre sus funciones figuran la planificación y el desarrollo del sistema aeroportuario, la elaboración del plan estratégico, el seguimiento de los planes directores y la ordenación de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, así como la mejora de la accesibilidad, la integración territorial y el fomento de la intermodalidad.

El nuevo ente también asumirá el seguimiento de la actividad de los aeropuertos de titularidad pública, su capacidad operativa y la calidad del servicio, además de impulsar la transición ecológica del sector, el control ambiental y la reducción de emisiones y ruido. Paneque ha insistido en que se trata de una “necesidad estructural de país” y ha recordado que la creación de la autoridad forma parte también del acuerdo de investidura con ERC para avanzar hacia un modelo “más moderno y alineado” con los estándares europeos. A la larga, ha admitido la consellera, "la voluntad del Govern es participar en la gestión de El Prat", algo que de momento no será posible con el ente de nueva creación.

Comité técnico en un mes

En el ámbito institucional, la autoridad actuará como interlocutor ante organismos estatales y europeos, operadores, municipios y áreas de influencia aeroportuaria, y participará en todos los procesos de planificación, por ejemplo en las decisiones sobre el DORA, el documento que diseña las inversioneses a cinco años vista de Aena. Según la consellera, el objetivo es que Catalunya pueda disponer de esa voz propia en materia aeroportuaria y dejar atrás una gestión dispersa en la que los diferentes departamentos que tenían competencias en este ámbito actuaban por su cuenta. De esta forma también podrán interlocutar con la Unión Europea, Enaire o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Señales indicativas en el aeropuerto de El Prat. / MANU MITRU / EPC

El acuerdo aprobado por el Govern prevé que en el plazo máximo de un mes se constituya un comité técnico, bajo la coordinación de Aeroports Públics de Catalunya, que celebrará su primera reunión e impulsará el despliegue del nuevo organismo. Este comité tendrá seis meses para elaborar una propuesta de modificación de la Ley 14/2009, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias, con el fin de crear formalmente la nueva entidad de derecho público y definir sus estatutos. La previsión es que la modificación legislativa se tramite durante el primer semestre de 2026, se apruebe en el segundo semestre y que esté plenamente en marcha en 2027.

Comités para cada aeropuerto

La futura Autoritat Aeroportuària de Catalunya se configurará como el eje central de la estrategia del sistema aeroportuario de Catalunya y contará con una organización propia, con un Consell de Govern, presidencia y vicepresidencia, así como vocalías con competencias en el ámbito aeroportuario y representación de administraciones y organizaciones económicas y empresariales. Paneque ha destacado que este modelo permitirá avanzar hacia una “gobernanza integral” que supere la dispersión actual y dote al país de una agencia capaz de planificar, coordinar y proyectar el sistema aeroportuario con criterios de interés público y de largo plazo.

"Vamos a ir paso a paso", ha subrayado la consellera. El nuevo ente también asumirá tareas vinculadas a la accesibilidad y la integración territorial, planificando la conexión de los aeropuertos con la red de transporte y fomentando el desarrollo de ciudades aeroportuarias y áreas industriales y logísticas. En el ámbito operativo, hará el seguimiento de la actividad de los aeropuertos de titularidad pública, de su capacidad operativa y de la calidad del servicio. Además, se prevé la creación de comités técnicos específicos para cada aeropuerto, con el fin de abordar de forma más próxima y ajustada a la realidad de cada infraestructura sus necesidades y particularidades.