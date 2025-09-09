La Mercè trasladará su exitosa programación de circo por obras en el castillo de Montjuïc

La programación de artes escénicas en la calle es uno de los platos fuertes de La Mercè cada año, que atrae una gran afluencia. Y uno de los escenarios más consolidados ha sido en los últimos años el castillo de Montjuïc, que concentraba espectáculos de circo contemporáneo y ofrecía un ambiente relajado ideal para los más pequeños. Esta edición 2025 las familias asiduas a este espacio no podrán disfrutarlo a causa de unas obras en curso, que dificultarían la accesibilidad.

Pero dispondrán de una buena alternativa: el Parc del Fòrum será el nuevo epicentro circense de la Mercè Arts de Carrer (MAC) todo el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Reunirá a artistas europeos con propuestas destacadas como los espectáculos de gran formato The Genesis de los Copenhague Collective, Wild de Motionhouse, Viento del Ouest de Les P´tits Bras o Entre bous i vaques de La Côte Folle.

La programación escénica se repartirá entre seis espacios emblemáticos de la ciudad. Además del Fòrum, habrá funciones de distintas disciplinas en el Parc de l'Estació del Nord desde el día 23 hasta el 28 de septiembre; el Parc de l'Aqüeducte de Ciutat Meridiana solo el día 24; el Parc de la Trinitat, los jardines Joan Maragall de Montjuïc alrededor del Palauet Albéniz y el Port Olímpic, que estarán abiertos durante el fin de semana.

"Cada uno de estos espacios ofrece una experiencia singular, adaptada a su entorno ya su público, con el objetivo común de acercar las artes escénicas contemporáneas a toda la ciudadanía, llenando la ciudad de creación, diversidad y fiesta", ha explicado el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), organizador de la cita, en un comunicado este martes.

Los comisarios de la programación son Jordi Duran, Jordi Querol, Cristina Cazorla, Sergi Ots y Tortell Poltrona de Payasos Sin Fronteras. Han reunido a más de 70 compañías de circo, danza, teatro y música entre los seis escenarios. El ICUB avanza que habrá varios estrenos absolutos, además de espectáculos con reconocimiento internacional, acciones comunitarias, instalaciones inmersivas y formatos innovadores. Manchester, la ciudad invitada de La Mercè 2025, aportará una decena de compañías británicas, que actuarán en el Fòrum y los parques de la Estació del Nord y la Trinitat.

