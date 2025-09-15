Barcelona calienta motores para una Mercè 2025 que será el escenario de más de 200 actividades

A una semana vista, Barcelona ultima los preparativos para su gran fiesta mayor. La Mercè regresa este año del 23 al 28 de septiembre para convertir a la capital catalana en un enorme escenario al aire libre con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de la mayoría de distritos de la ciudad -desde la plaza Catalunya al Port Olímpic pasando por el parque del Fòrum- acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos, mientras que Manchester, la ciudad invitada de este año, aportará su talento artístico y nuevas bestias festivas.

El pistoletazo de salida a las fiestas lo dará la actriz Emma Vilarasau, pregonera de la Mercè 2025. Será la tarde del martes 23 de septiembre, cuando su pregón marcará el inicio de una semana en la que Barcelona se sumergirá de nuevo en un ambiente festivo lleno de actividades, música y cultura popular. El plato fuerte será el mismo día de La Mercè, el 24 de septiembre, con una jornada intensa con ‘gegants’, pasacalles, bailes tradicionales y música coral, marcada por el Seguici de la Mercè, la Diada Castelleray la Cabalgata de la Mercè.

Uno de los momentos más esperados de la programación, que será abierta a todos los gustos y sensibilidades, será el piromusical que pone punto y final a la fiesta el domingo 28 de septiembre a las 22 horas en la avenida de la Reina Maria Cristina. Esta vez contará con el sello de Estopa, que serán los encargados de la selección musical y, además, estrenarán nueva canción de rumba catalana con The Tyets. Convivirá con un momento muy especial: ver de nuevo brotar agua a la recién estrenada Font Màgica.

El Parc del Fòrum, epicentro circense

Para disfrutar de la fiesta durante toda la semana, se habilitarán 26 espacios repartidos por ocho distritos con la misma intención de las ediciones pasadas de descentralizar al máximo la fiesta y expandir la programación. “La ciudad es la ciudad y todos sus barrios”, ha destacado el concejal de Cultura, Xavier Marcé, enfatizando el “éxito descentralizador” de la fiesta. Se han incorporado nuevas localizaciones, como el parque del Fòrum, que será el escenario de la programación de artes escénicas en la calle. Acogerá espectáculos internacionales de gran formato como ‘The Genesis’ o ‘Wild’. Habitualmente los espectáculos de circo contemporáneo se celebraban en el castillo de Montjuïc, pero en esta edición no podrá habilitarse a causa de las obras en curso.

El equipo comisario de este año -formado por Jordi Duran, Jordi Querol, Cristina Cazorla, Sergi Ots y Tortell Poltrona de Pallassos Sense Fronteres- ha preparado una programación que mezcla circo, danza, teatro y música con la participación de más de 70 compañías. Más allá del Parc del Fòrum, seis espacios emblemáticos de la ciudad se transformarán en auténticos epicentros creativos: el Port Olímpic, el parque de la Trinitat, el parque de la Estació del Nord, el parque del Aqüeducte y los jardines de Joan Maragall en el recinto del Palauet Albéniz.

La presencia de Manchester como ciudad invitada sumará el talento de una decena de compañías británicas, que compartirán escenario con artistas locales en el parque de la Trinitat y en el de la Estació del Nord. Este último ofrecerá propuestas para todos los públicos: espectáculos infantiles por la mañana, programación general por la tarde y variedades para adultos por la noche. El parque de la Trinitat gana aún más protagonismo con tres días llenos de estrenos, danza inclusiva y experiencias inmersivas como Fire Garden.

También habrá momentos únicos en otros rincones de la ciudad: el homenaje al humor de Pallassos Sense Fronteres en el parque del Aqüeducte, con figuras como Buenafuente, Eduard Fernández o Clara Segura; las delicadas y cercanas piezas de los jardines de Joan Maragall con la nueva creación de Els Escarlata; y el Port Olímpic, que refuerza su espíritu familiar con circo, danza e instalaciones participativas junto al mar.

Vuelven los conciertos a Maria Cristina

Este año se recupera la avenida Maria Cristina y el Moll de la Fusta para grandes actos, especialmente los conciertos, que se repartirán en un total de 15 escenarios. Habrá actuaciones musicales todos los días menos el jueves 25, día laboral. Destacan nombres como Rigoberta Bandini, The Tyets, Figa Flawas, Ginestà, Mushkaa, Pussy Riot, Ferran Palau, Maria Arnal, Buhos, Dr Prats, Ladilla Rusa y Vicco, entre otros.

Se repiten escenarios habituales como el Teatre Grec, la Rambla del Raval, los jardines del Doctor Pla i Armengol, la avenida de la Catedral y la plaza de Sant Jaume. Y también se mantienen los escenarios de la playa del Bogatell, la Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaza Major de Nou Barris, la plaza de Can Fabra, el recinto de la Fabra i Coats i el paseo dels Til·lers del Parc de la Ciutadella.

Una bestia y una ‘geganta’ inglesas

Las fiestas contarán con dos personajes nuevos de Manchester: una bestia y una ‘geganta’ inspiradas en la abeja, símbolo de la capital inglesa. Estas figuras, que se han desarrollado en un proyecto conjunto entre artesanos catalanes y la compañía Global Grooves de Manchester- estarán presentes en momentos clave de la celebración, como el Toc d’Inici, la Passejada de Bèsties, la Cabalgata y el Correfoc.

Además, la Cabalgata estrenará recorrido. Se iniciará en la plaza Catalunya a las 19 horas y recorrerá puntos emblemáticos como Fontanella y Via Laietana hasta desembocar en la plaza Sant Jaume, uno de los escenarios por excelencia de cultura popular, como también lo será la avenida de la Catedral. El Correfoc mantendrá su trazado por el paseo de Gràcia.

Dos hitos históricos

El programa también conmemorará dos hitos históricos: los 75 años de la Obra del Ballet Popular, que lo celebrará con un encuentro de bandadas de toda Catalunya en homenaje a la danza tradicional, y el 75 aniversario del Concurs de Sardana Esportiva, la actividad de cultura popular realizada ininterrumpidamente durante más años por las fiestas de la Mercè que reunirá a las mejores ‘colles’ sardanistas.¡

Museos gratuitos y gastronomía

La Mercè también se saborea y se descubre. Del 26 al 28 de septiembre, el Parc de la Ciutadella se llenará de aromas y sabores con Terra i Gust, la fiesta que celebra una gastronomía responsable y deliciosa, acompañada de talleres, ‘showcookings’ y espectáculos para disfrutar en familia o con amigos. Y, durante toda la semana festiva, del 23 al 28, los museos abrirán una vez más sus puertas para invitar a vecinos y visitantes a pasear gratis por su historia, su arte y sus secretos.

Coincidencia con el MondiaCult

La Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la Unesco -la Mondiacult- que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona tendrá su papel también en las fiestas y una parte de las actividades pone el acento en ello. De hecho, su celebración ha condicionado la fecha de la fiesta de la Mercè. Cuando el día 24 cae en miércoles se suele celebrar el fin de semana anterior, pero, en este caso, se hará el siguiente para hacerlo coincidir.