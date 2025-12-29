El festival que convierte el Penedès en un escenario solidario

Del 29 de noviembre 2025 al 27 de septiembre 2026, teatros, bodegas y espacios patrimoniales se convierten en escenarios que celebran la música en todas sus formas: pop, soul, clásica, tributos memorables, conciertos íntimos y propuestas familiares. Una programación que conecta generaciones y territorio, y que este año destaca por su diversidad sonora y su capacidad de llenar de vida cada rincón del Penedès.

Un cartel de grandes nombres y nuevos referentes

MUSiCVEU combina artistas de primer nivel con propuestas emergentes que aportan frescura al festival. La inauguración llegó de la mano de Els Pets en noviembre pero la programación de 2026 se antoja de lo más variado e ilustre: sólo por poner algunos ejemplos, podremos disfrutar de Rosario (14 de junio, Celler Codorníu), que supone uno de los platos fuertes de esta edición. No será la única gran voz femenina: Sole Giménez (6 de junio, Celler Segura Viudas), Mariona Escoda (12 de abril, Cava Centre) o Laura Andrés (18 de enero, Espai Cultural Fòrum Berger) aportan sensibilidad y personalidad a un ciclo que cuida especialmente el protagonismo de los creadores. Además, podremos disfrutar de Alfred García (23 de mayo, Centre de Visites Familia Torres) o The Christians (30 de mayo, Jean Leon).

ROSARIO poster / Cedida

Los tributos —uno de los atractivos tradicionales del festival— regresan con fuerza:

Michael Legend , tributo musical a Michael Jackson (28 de marzo) en el Teatre Casal.

, tributo musical a Michael Jackson (28 de marzo) en el Teatre Casal. Elton Song , tributo a Elton John (12 de julio) en el Hotel Boutique Font de la Canya.

, tributo a Elton John (12 de julio) en el Hotel Boutique Font de la Canya. La Reina del Pop, un espectáculo popular y festivo (25 de julio) en Cava Rovellats.

El festival también mira hacia las grandes bandas y formaciones de calidad, aportan el toque orquestal, vocal y rítmico que completa un cartel ecléctico:

Orquestra Simfònica Sant Cugat (el 2 de enero) en la Basílica de Santa María.

(el 2 de enero) en la Basílica de Santa María. In Crescendo (22 de febrero) en l'Espai Cultural Fòrum Berger.

(22 de febrero) en l'Espai Cultural Fòrum Berger. E-Strings (21 de marzo) en el Auditori Maria Rosa Juncosa.

(21 de marzo) en el Auditori Maria Rosa Juncosa. The Black Barbies (25 de abril) en el Celler Avgvstvs Forvm.

Sole Giménez / Nacho-Fraile

Los fans del pop-rock encontrarán citas imprescindibles:

Ramon Mirabet (9 de mayo) en las Caves Oriol Rossell.

(9 de mayo) en las Caves Oriol Rossell. Clarence Bekker Band (27 junio) en Juvé & Camps.

(27 junio) en Juvé & Camps. Roger Mas (29 de septiembre), que cierra el ciclo veraniego en Llopart.

Música para todos

MUSiCVEU también piensa en los más pequeños. El 24 de agosto, Parc El Tívoli acoge el espectáculo infantil gratuito AtrapaSomnis, una propuesta familiar que combina diversión y música en directo para introducir a los niños en la cultura sonora.

THE CHRISTIANS / Cedida

Escenarios con esencia del Penedès

Una de las señas de identidad del festival es la elección de espacios con alma: bodegas centenarias, iglesias históricas, teatros. La experiencia musical se mezcla con el patrimonio y la gastronomía del territorio. Los espacios que acogeran actuaciones son: Teatre la Bòbila, Teatre Ateneu Igualadí, Finca Bell-Esguard, Espai Far, Centre de Visites Família Torres, Jean Leon, Juvé y Camps, Celler Avgvstvs Forvm y Celler Oriol Rossell. Caves Rovellats, entre otros, que permitirán disfrutar de la música en entornos únicos. Cada concierto es una oportunidad para descubrir el Penedès desde una mirada distinta.

El Sopar Solidari: la noche más generosa del festival

El compromiso social de MUSiCVEU tiene su expresión más intensa en el Sopar Solidari, que tendrá lugar el 29 de mayo en el Celler Codorníu. Combina gastronomía y solidaridad en un encuentro destinado a recaudar fondos para proyectos inclusivos vinculados al autismo.

Es mucho más que una cena: es un gesto colectivo para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

🗓️ Programación por fechas

Cartel del Festival. / D.R.

De diciembre 2025 a febrero 2026 / -

De marzo a mayo de 2026 / --

De junio a septiembre 2026 / -

Un festival que late con la comunidad MUSiCVEU no es solo música: es identidad, territorio y solidaridad. En una edición que combina experiencia, innovación y sensibilidad social, el festival demuestra que la cultura puede ser motor de cambio. Con un cartel que abraza estilos y generaciones, el Penedès vuelve a reclamar su espacio como uno de los epicentros musicales más integradores del país.

La invitación está hecha: la música ya suena, y su eco es solidario.

Más información en: https://www.musicveu.cat/es/