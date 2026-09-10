Kamchàtka abre FiraTàrrega con 'Incontinuo', una pieza sobre migrantes

Del 10 al 13 de septiembre Tàrrega se convertirá en epicentro del teatro de calle con 57 propuestas que llenarán todos infinidad de rincones de la ciudad pero también diferentes espacios y salas. Circo, danza, teatro y música convertirán la capital del Urgell en una fiesta de las artes escénicas. El lema de este año es 'Celebrem'. Invoca al espíritu de la muestra que desde sus inicios ha abierto puertas a un público amplio para conectar con otras miradas, creadores y culturas.

La premiada compañía Kamchàtka, con sede en Catalunya, inaugura hoy la 46 edición con 'Incontinuo', un espectáculo gratuito en L'Hort del barceloní. Es una obra de gran formato sobre las migraciones. Está protagonizado por una multitud que busca de refugio y se reúne para hacer una tregua. Esta pieza, un homenaje al valor de quien ha tenido que dejar su casa en busca de otro lugar donde vivir, es una de las veine piezas de estreno absoluto que se podrán ver estos días.

Anna Giribet, la directora de FiraTàrrega, ha ido mejorando año tras año diferentes aspectos del festival estratégico que este año acoge a unos 1.300 profesionales de diferentes países. Por ejemplo, para evitar problemas con el exceso de calor se colocarán fuentes de agua, zonas de sombra y humificadores para contribuir al bienestar tanto de los artistas como del variado público que suele acudir a la cita. También hay más espectáculos gratuitos y entradas a precios más bajos

Treinta y dos compañías actuarán por primera vez, lo que subraya el papel de renovación, descubrimiento y oportunidad del certamen, un 72 % de los espectáculos tendrán lugar en la calle; un 7 % se exhibirán en espacios no convencionales y el otro 21 %, en recintos de sala. Circo, danza, teatro a cargo de compañías y artistas aclamados vuelven a Tàrrega así como creadores noveles. En esta edición hay un 20 % de compañías internacionales, llegadas de Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Túnez. La mayoría de los espectáculos son de son grupos o artistas catalanes, representan un 55%, y el resto llegan procedentes del resto de España.

Proyecto europeo

La Fira pone este año un foco especial en el talento emergente, ya que 33 de las compañías participantes lo harán por primera vez en el festival. La muestra acogerá por primera vez IN SITU FOCUS #1, un evento donde se busca apoyar al talento europeo emergente en las artes de calle que se realiza por primera vez en el marco de Platform 2025-2028 y permitirá ver a una cincuentena de profesionales internacionales y siete compañías emergentes de seis países europeos con propuestas de disciplinas y formatos diferentes. Un espectáculo catalán, 'Extra Motivated People' de Losinformalls y otro de la compañía madrilena de Marcos Krivocapich & Leon Siewert-Langhoff, 'Unreal State', integran esta iniciativa que también cuenta con 'Kms of Resistance' de Cie. Jil Z (Francia), 'Mission Arnold Schwarzenegger' de KRA (Austria), 'Parades' de Hyacinthe Hennae (Bélgica), 'Im bau' de Roman Škadra (Alemania) y 'Guerret el anz' de ROOF Collective (Túnez).

Un momento de 'Kms of resistence' de la compañía francesa Cie. Jil Z. / FiraTàrrega

La mayoría de espectáculos ofrecen desde diferentes perspectivas una imagen del ser humano de hoy y de la sociedad. 'Bo familia', el primer espectáculo de calle de la premiada compañía Marie de Jongh tiene como protagonista a Mr. Bo, un turista maleducado, mandón y divertido que nunca ha tenido un no por respuesta. La tiranía, el abuso de poder y la servidumbre están en el centro de esta pieza interpretada por actores con máscara.

Las migraciones, la explotación laboral, la precariedad son algunos de los temas que tocan varios montajes desde óticas y maneras diferentes. Entre las propuestas más cañeras destaca la rompedora cupletista del siglo XXI Glòria Ribera con 'Bomba va' o 'Una brillant imperfecció (o mort d'un pianista)', una creación de Vero Cendoya.

Noticias relacionadas

Glòria Ribera en un momento de 'Bomba va'. / Pepa Vives

El coreógrafo Pere Faura se destapa como cantante -lo de bailarín le sale solo- en 'Mètode Rosa' una fiesta LGTBI con temas tradicionales catalanes y selectroversiones de Raphael, Alaska, Bosé, Llach, Edith Piaf, Gloria Gaynor o Queen, cantadas en catalán. Le acompaña Niels Bekius, poliinstrumentista responsable también de los arreglos musicales que le acompaña en escena.