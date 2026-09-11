Disco de la semana
Dexys Midnight Runners, un luminoso balance de vida en ‘Love’, tal vez su último disco
Kevin Rowland entrega un inspirado cancionero de tintes autobiográficos e instrumentaciones frondosas, con cuerdas y fibras soul, que, según ha afirmado, podría ser el capítulo final del grupo
Dexys Midnight Runners
‘Love’
Heavenly-Pias
Pop-soul
★★★★
Los Dexys Midnight Runners que, en 1982, invitaron a la danza euforizante con resonancias célticas en ‘Come on Eileen’ quedan muy lejos, y el grupo no ha puesto las cosas fáciles en todo este tiempo: se disolvieron (en 1986), volvieron (en 2003), cambiaron de nombre (reduciéndolo a Dexys) y en esta segunda etapa han lanzado solo cuatro álbumes. Todos brillantes, hay que decir, como lo es ‘Love’, un disco que, según ha afirmado Kevin Rowland (que cumplió 73 años el mes pasado), podría ser el último de la banda.
Si, en ‘The feminine divine’ (2023), Rowland redujo el núcleo ‘dexys’ y recurrió a abundantes programaciones, ahora, en ‘Love’ (donde el grupo vuelve a llamarse Dexys Midnight Runners), ha ido en busca de una sonoridad más orgánica y frondosa, tejida de la mano de un viejo admirador en las tareas de producción, David Holmes, reconocido por sus bandas sonoras (para cineastas como Steven Soderbergh). Hay un halo de calidez que envuelve las canciones, material en el que Rowland se nos pone enfáticamente autobiográfico.
Vistas a Filadelfia
Así es desde el arranque con ‘My life in England, part 1’, donde rememora, con ese deje vocal sentido, a un milímetro del histrionismo, su infancia británica en el seno de una familia irlandesa, incluyendo un recuerdo a la canción reivindicativa ‘Kevin Barry’ (sobre un miembro del IRA ejecutado en 1920), con la que su madre le sugería que mantuviera distancias prudenciales (“Kevin, en Inglaterra esta canción está prohibida”). El tema es, en realidad, un ‘remake’, porque se incluyó en el ‘best of’ de 2003, pero esta versión es más esbelta y tiene más ‘groove’, en línea con lo que el álbum nos reserva: esos vestigios del ‘Philadelphia sound’ de los 70, proto-discotequero, apreciables tanto en el ‘up-tempo’ de ‘You’ve got the love’ como el recogimiento sedoso de ‘I want to be holding you next Christmas’.
La filiación soul adopta acentos británicos ‘northern’ en ‘Old love’, donde Rowland cavila sobre su edad, y se expande con cuerdas sinfonizantes en la desatada ‘I’ll always love you’, situando el amor en el centro de su vida. La única canción ajena es ‘Strange feelin’’, de Tim Buckley, donde vincula el sentimiento romántico al misterio. Rowland recrea ahí, a su modo, la marea flotante embriagadora de la versión original, y se crece como cantante.
Sea o no su último álbum, se respira aquí un aroma a balance de vida, a través del cual que se conjuran turbulencias antiguas (la relación con su padre y la dificultad para expresar emociones en ‘Once a man, twice a child’), si bien Rowland mira a su vez hacia adelante: dedica a sus nietos ‘You’re alright’, pieza que escribió en un momento de debilidad, cuando estaba hospitalizado por una insuficiencia renal. Puede que la edad lo haya enternecido, pero no lo priva de firmar otro gran disco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosalía negocia su salto a Hollywood: junto a Javier Bardem en un nuevo drama de Alma Har'el
- Pedro Sánchez, en 'Mañaneros 360
- Netflix cierra un acuerdo con Filmin para estrenar cada mes 10 de sus títulos
- Muere el actor y dramaturgo Manel Dueso a los 73 años
- Carmen Machi, Ferran Adrià, Rodrigo Sorogoyen, Victoria Martí y Steven Moffat estarán en el festival Serielizados de Barcelona
- Pau Cusí, escritor: 'Cuando escribes sin aspirar a hacerte rico, qué menos que hacer lo que te dé la gana sin cortarte ni un pelo
- Verdades y mentiras tras el 'miliciano caído' de Robert Capa, la fotografía más famosa de la Guerra Civil
- Javier Bardem y Penélope Cruz logran salir airosos de ‘Búnker’