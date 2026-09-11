Dexys Midnight Runners, un luminoso balance de vida en ‘Love’, tal vez su último disco

Dexys Midnight Runners ‘Love’ Heavenly-Pias Pop-soul ★★★★

Los Dexys Midnight Runners que, en 1982, invitaron a la danza euforizante con resonancias célticas en ‘Come on Eileen’ quedan muy lejos, y el grupo no ha puesto las cosas fáciles en todo este tiempo: se disolvieron (en 1986), volvieron (en 2003), cambiaron de nombre (reduciéndolo a Dexys) y en esta segunda etapa han lanzado solo cuatro álbumes. Todos brillantes, hay que decir, como lo es ‘Love’, un disco que, según ha afirmado Kevin Rowland (que cumplió 73 años el mes pasado), podría ser el último de la banda.

Si, en ‘The feminine divine’ (2023), Rowland redujo el núcleo ‘dexys’ y recurrió a abundantes programaciones, ahora, en ‘Love’ (donde el grupo vuelve a llamarse Dexys Midnight Runners), ha ido en busca de una sonoridad más orgánica y frondosa, tejida de la mano de un viejo admirador en las tareas de producción, David Holmes, reconocido por sus bandas sonoras (para cineastas como Steven Soderbergh). Hay un halo de calidez que envuelve las canciones, material en el que Rowland se nos pone enfáticamente autobiográfico.

Vistas a Filadelfia

Así es desde el arranque con ‘My life in England, part 1’, donde rememora, con ese deje vocal sentido, a un milímetro del histrionismo, su infancia británica en el seno de una familia irlandesa, incluyendo un recuerdo a la canción reivindicativa ‘Kevin Barry’ (sobre un miembro del IRA ejecutado en 1920), con la que su madre le sugería que mantuviera distancias prudenciales (“Kevin, en Inglaterra esta canción está prohibida”). El tema es, en realidad, un ‘remake’, porque se incluyó en el ‘best of’ de 2003, pero esta versión es más esbelta y tiene más ‘groove’, en línea con lo que el álbum nos reserva: esos vestigios del ‘Philadelphia sound’ de los 70, proto-discotequero, apreciables tanto en el ‘up-tempo’ de ‘You’ve got the love’ como el recogimiento sedoso de ‘I want to be holding you next Christmas’.

La filiación soul adopta acentos británicos ‘northern’ en ‘Old love’, donde Rowland cavila sobre su edad, y se expande con cuerdas sinfonizantes en la desatada ‘I’ll always love you’, situando el amor en el centro de su vida. La única canción ajena es ‘Strange feelin’’, de Tim Buckley, donde vincula el sentimiento romántico al misterio. Rowland recrea ahí, a su modo, la marea flotante embriagadora de la versión original, y se crece como cantante.

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Sea o no su último álbum, se respira aquí un aroma a balance de vida, a través del cual que se conjuran turbulencias antiguas (la relación con su padre y la dificultad para expresar emociones en ‘Once a man, twice a child’), si bien Rowland mira a su vez hacia adelante: dedica a sus nietos ‘You’re alright’, pieza que escribió en un momento de debilidad, cuando estaba hospitalizado por una insuficiencia renal. Puede que la edad lo haya enternecido, pero no lo priva de firmar otro gran disco.