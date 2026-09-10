Pedro Sánchez, en 'Mañaneros 360'

Me lo advirtieron en la tarde del pasado lunes: “Sergi, va a pasar esto; te lo digo para que lo valores por si quieres escribir en EL PERIÓDICO”. Últimamente todos los chivatazos, confesiones y referencias se deslizan con mucha elegancia y a priori con poca presión. Bueno, todos… no. Hay otros chivatazos que por escribir y opinar sobre comunicación traspasan el mal estilo. Pero es lo que hay y forma parte del trabajo.

Cuando me lo comunicaron, a esa hora un servidor ya había enviado la columna del martes, y tampoco me lo creí del todo porque jamás me ha gustado reflexionar sobre rumores, pero sospeché que me estaban gastando una broma. Pensé que no era podía ser verdad que todo un Presidente del Gobierno, tras su descanso estival, concediera una primera entrevista a un programa como 'Mañaneros 360', que produce una productora externa como La Cometa TV.

Pensé que lo procedente era que como siempre fuese en un horario de máxima audiencia, el llamado Prime Time, sobre las 9’30 de la noche, para que lo viese el mayor número de personas, y presentado por alguien de la casa, como Pepa Bueno, y no a las 11 de la mañana en un magazine.

Enseguida se encendieron los ánimos con comunicados públicos por parte del Consejo de Informativos de Televisión Española, en el que manifestó su rechazo “a que dicha entrevista política fuera producida a cargo de una productora externa, tratándose de un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema”. Bien, no calificaría yo la gravedad como extrema, pero sí de una anomalía innecesaria”.

Para justificar su emisión en la rejilla de programación me dijeron que “la entrevista se encajaría en el Área de Magazines” y no en informativos, con lo que cualquier duda posible quedó resuelta. Y miren: al final sí. La entrevista se realizó y emitió ayer y fue presentada por Jesús Cintora y Esther Palomera.

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Claro que no tuvo una tensión idéntica que la que en 1995 le realizó en Televisión Española Iñaki Gabilondo a Felipe González, en mitad de aquella crisis de los Gal. Y debo decir que lo de ayer no me pareció que Pedro Sánchez las pasara canutas, pero tampoco creo que ni Cintora ni Palomera realizaran un masaje al Presidente. O sea, que no fueron a saco Paco, pero tampoco hubo pedicura.