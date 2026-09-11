Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaIncendio en MontjuïcCrimen ManresaCeuta11 septiembre festivoColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Investigación abierta

Denunciados dos robos en iglesias de Valladolid: una talla de un ángel y un cuadro del siglo XVIII

Una persona observa el hueco del lado izquierdo del que fue sustraído, en la tarde de ayer, un ángel del siglo XVII, de la iglesia de la Vera Cruz en Valladolid.

Una persona observa el hueco del lado izquierdo del que fue sustraído, en la tarde de ayer, un ángel del siglo XVII, de la iglesia de la Vera Cruz en Valladolid. / NACHO GALLEGO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional investiga dos posibles hurtos en dos iglesias del centro de Valladolid: una talla de 65 centímetros de un ángel de un retablo de la Iglesia de la Vera Cruz y un cuadro del siglo XVIII en la de San Pablo. Según ha confirmado este viernes la Subdelegación del Gobierno de Valladolid, a última hora de la tarde de este jueves se presentaron sendas denuncias en dependencias policiales al percatarse de la sustracción al cierre de los respectivos templos.

En el caso de la Iglesia de la Vera Cruz, que acoge además a la primera cofradía de la ciudad, que data del siglo XV, se dieron cuenta al concluir los oficios de la tarde vieron que faltaba uno de los ángeles que flanquean el altar del 'Lignum Crucis', del siglo XVIII.

El alcalde sucesor de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, Alfonso Domínguez, ha reconocido en declaraciones a EFE que desconocen el momento exacto en el que se sustrajo la pieza, un ángel que sostiene una antorcha, y ha asegurado que no hay signos de violencia. "Lo llevamos con mucho disgusto y resignación, estamos rezando para que aparezca", ha asegurado, antes de señalar que nunca habían vivido un robo "de esta magnitud".

A poco más 400 metros, en la Iglesia Conventual de San Pablo, se produjo otro hurto en la tarde del jueves. En este caso, se trata de un cuadro, copia de un 'Ecce Homo' de Luis Morales, que data del siglo XVIII y que, en palabras del prior del templo, sucedió durante la eucaristía, en torno a las 20:30 horas del jueves.

El prior oficiaba la misa en ese momento y oyó ruidos al fondo, pero ha relatado a EFE que le comentaron después que un hombre "bajó el cuadro, lo metió en una bolsa de plástico, se lo llevó y salió tan tranquilo" en un momento en el que había decenas de personas en la iglesia. El prior ha reconocido que este hecho ha dejado entre los feligreses una sensación de "sorpresa, confusión y tristeza". Continúan las investigaciones y la presencia de la policía científica esta prevista a lo largo de este viernes.

Extremar la vigilancia

Por su parte, el Arzobispado de Valladolid ha asegurado en un comunicado que, a través de su Delegación de Patrimonio y Obras, permanece en contacto directo con los afectados desde que se denunciaron los hechos. Asimismo, se ha dirigido al conjunto de la Archidiócesis vallisoletana y, en particular, a las parroquias y órdenes religiosas presentes en la zona donde se han producido estos robos para que extremen las precauciones y la vigilancia en sus respectivas iglesias.

Noticias relacionadas

También ha recordado la importancia de disponer de inventarios actualizados, a poder ser con fotografías, de los bienes patrimoniales, así como la necesidad de denunciar este tipo de hechos con la mayor celeridad posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía negocia su salto a Hollywood: junto a Javier Bardem en un nuevo drama de Alma Har'el
  2. Pedro Sánchez, en 'Mañaneros 360
  3. Netflix cierra un acuerdo con Filmin para estrenar cada mes 10 de sus títulos
  4. Muere el actor y dramaturgo Manel Dueso a los 73 años
  5. Carmen Machi, Ferran Adrià, Rodrigo Sorogoyen, Victoria Martí y Steven Moffat estarán en el festival Serielizados de Barcelona
  6. Pau Cusí, escritor: 'Cuando escribes sin aspirar a hacerte rico, qué menos que hacer lo que te dé la gana sin cortarte ni un pelo
  7. Verdades y mentiras tras el 'miliciano caído' de Robert Capa, la fotografía más famosa de la Guerra Civil
  8. Javier Bardem y Penélope Cruz logran salir airosos de ‘Búnker’

Denunciados dos robos en iglesias de Valladolid: una talla de un ángel y un cuadro del siglo XVIII

Denunciados dos robos en iglesias de Valladolid: una talla de un ángel y un cuadro del siglo XVIII

Dexys Midnight Runners, un luminoso balance de vida en ‘Love’, tal vez su último disco

Dexys Midnight Runners, un luminoso balance de vida en ‘Love’, tal vez su último disco

¿A por el segundo Oscar? El año rutilante de Penélope Cruz

¿A por el segundo Oscar? El año rutilante de Penélope Cruz

La historia que esconde un mantón de Manila: cómo un tejido cruzó medio mundo hasta convertirse en símbolo español

La historia que esconde un mantón de Manila: cómo un tejido cruzó medio mundo hasta convertirse en símbolo español

José Luis Rebordinos se despide del Festival de San Sebastián con la espinita de no haber traído a Julianne Moore

José Luis Rebordinos se despide del Festival de San Sebastián con la espinita de no haber traído a Julianne Moore

La Comic Con de Málaga desvela su programa de 300 horas: cuándo ver a las estrellas de Marvel, El Señor de los Anillos y Los Serrano

La Comic Con de Málaga desvela su programa de 300 horas: cuándo ver a las estrellas de Marvel, El Señor de los Anillos y Los Serrano

Clan recupera a Son Goku con el estreno de 'Dragon Ball Daima'

Clan recupera a Son Goku con el estreno de 'Dragon Ball Daima'

Iker Jiménez, de los ovnis a convertirse en el gran pilar de Cuatro: el éxito de ‘Horizonte’ lleva a Mediaset a redoblar su apuesta

Iker Jiménez, de los ovnis a convertirse en el gran pilar de Cuatro: el éxito de ‘Horizonte’ lleva a Mediaset a redoblar su apuesta