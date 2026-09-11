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Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones y afectaciones por la operación salida de la Diada en Barcelona

Sigue en directo las retenciones, incidencias en carreteras y afectaciones en Rodalies y el transporte público

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell.

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell. / MANU MITRU / EPC

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público. El directo recoge las retenciones y afectaciones en las principales carreteras y accesos a la capital catalana, así como cualquier incidencia que pueda condicionar los desplazamientos.

La información se actualizará también para seguir la evolución de la operación salida y el retorno de la Diada, con especial atención a las principales vías de Catalunya y a la red de transporte público. Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

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