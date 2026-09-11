Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones y afectaciones por la operación salida de la Diada en Barcelona

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público. El directo recoge las retenciones y afectaciones en las principales carreteras y accesos a la capital catalana, así como cualquier incidencia que pueda condicionar los desplazamientos.

La información se actualizará también para seguir la evolución de la operación salida y el retorno de la Diada, con especial atención a las principales vías de Catalunya y a la red de transporte público. Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

El 46% de los coches previstos han salido del área metropolitana de Barcelona el primer día de la operación salida 256.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde de este jueves, en la primera fase de la operación salida del fin de semana largo con motivo de la festividad del 11 de septiembre. Se trata del 46% de los 550.000 vehículos previstos, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT).

La operación salida del puente de la Diada paraliza los accesos a Barcelona La operación salida del puente de la Diada mantiene paralizados los accesos a Barcelona. La Ronda Litoral suma más de 15 kilómetros de colas, con una situación especialmente complicada en Sant Adrià del Besòs. El tráfico es igual de intenso en la Ronda de Dalt, con 10 km en el Nus del Llobregat y 9 en el de la Trinitat. La AP-7 sigue concentrando buena parte de las complicaciones viarias de la jornada, con 9 kilómetros de retenciones entre la Roca y Mollet y otros 7 entre Castellví de Rosanes y Castellbisbal.

Una veintena de kilómetros de retenciones en la AP-7 en plena operación salida La AP-7 acumula este jueves por la tarde más de 13 kilómetros de retenciones desde Castellbisbal en sentido sur debido a una colisión leve entre tres vehículos. A las siete menos media, las grúas habían retirado los automóviles implicados en el accidente y ya no había carriles cortados, por lo que se confiaba en que la normalidad regresara progresivamente en este punto. A esta incidencia se sumaba otra en El Papiol, también en sentido sur, a raíz de la avería de un camión que cortaba uno de los carriles de enlace con la B-23. El hecho provocaba 6 kilómetros de retenciones desde Sant Cugat del Vallès. Entre ambas incidencias, la autopista acumulaba una veintena de kilómetros de retenciones en plena operación salida con motivo del 11 de septiembre. El Servei Català de Trànsit (SCT) recomendaba la N-340, la C-32 de peaje, la A-2 o la C-15 para evitar las colas.

Colapso en las rondas de Dalt y Litoral Sin llegar a tener de momento ningún carril cortado, tanto la Ronda de Dalt (B-20) como la Litoral (B-10) registran a estas horas de la tarde colapsos por congestión, según el Servei Català de Trànsit. La Litoral sufre retenciones de hasta 9,5 km. En la de Dalt las colas son más limitadas, de unos 2 km, aunque también hay retenciones relevantes.

La AP-7 concentra las mayores reteneciones Dos carriles cortados siguen en la AP-7 en Gelida en sentido sur por un accidente y hay unos 13 kiñómetros de retenciones desde Castellbisbal. "Más atrás, se mantienen 6 km tráfico lento y paradas en la AP-7 entre Sant Cugat y el Papiol por un vehículo averiado, también sentido sur", informa Trànsit.

Parones en la C-32 a la altura de Sitges La C-32 sufre parones a la altura de Sitges en sentido sur, a causa de un vehículo averiado.

Retenciones en la AP-7, de Sant Cugat a Cerdanyola Lentitud en las retenciones en la AP-7, de Sant Cugat del Vallés a Cerdanyola del Vallès (Bellaterra) en sentido norte por un vehículo averiado en un carril.

El tráfico se complica en la AP-7 y la C-58 Las principales afectaciones se concentran ahora en la AP-7, con 7 kilómetros de retenciones entre Gelida y Martorell, en sentido Tarragona, por un accidente que obliga a mantener dos carriles cortados. También hay 6,5 kilómetros de congestión entre Castellbisbal y Sant Cugat, en el mismo sentido, por una avería. En sentido Girona, la AP-7 acumula 5 kilómetros de retenciones entre Barberà del Vallès y Cerdanyola. La autopista también mantiene 3 kilómetros de circulación congestionada entre Ulldecona y Freginals, en sentido Castelló, por el incendio de vegetación, con un carril cortado. La C-58 presenta otros dos tramos con atascos: 3,5 kilómetros de retenciones entre Sant Quirze y Badia, hacia Sabadell, y otros 3,5 kilómetros entre Sabadell y Barcelona, en sentido sur.

Afectaciones puntuales en las carreteras A esta hora la circulación se mantiene relativamente fluida en el conjunto de Catalunya, aunque existen algunos puntos de tráfico lento y retenciones en las principales carreteras. La AP-7 concentra varias de las afectaciones más destacadas, con circulación congestionada entre Castellbisbal y Sant Cugat del Vallès y tráfico lento en sentido Girona entre Barberà y Cerdanyola. Se prevé que la situación se complique a medida que avance la tarde. En los accesos a Barcelona ciudad también se registran tramos de tráfico denso en la C-58, la A-2, la C-32 y la B-30, aunque sin grandes atascos. Entre hoy y mañana se llevará a cabo la operación salida por la Diada, que encara esta tarde las horas de mayor intensidad.