Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda

El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón Palací, ha fallecido este jueves, según ha confirmado el ACN de fuentes conocedoras. Psicólogo de profesión, Colón fundó la cooperativa para la inserción de personas con discapacidad intelectual en la Garrotxa en 1982. De la quincena de trabajadores que empezaron hace más de 40 años, hoy son más de 500 con la misma razón de ser de sus inicios. Colón aseguraba en octubre del 2025, en el marco del Reconocimiento a la Personalidad que otorga anualmente la patronal vallesana Cecot, que el éxito de La Fageda no se reducía a beneficios económicos o cuotas de mercado y llamaba al conjunto del tejido empresarial a "mirar más allá de la cuenta de resultados".