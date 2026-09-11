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11 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy en España? Una comunidad y muchos municipios de otras regiones han elegido el día como no laborable

Arganda del Rey (Madrid), Lucena (Córdoba) y Don Benito (Badajoz) son las principales ciudades españolas que han escogido la jornada como fiesta local

Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de los actos del día 11 de septiembre

Dos personas aprovechan el buen tiempo para descansar en un parque.

Dos personas aprovechan el buen tiempo para descansar en un parque. / Ana Escobar / EFE

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Goundo Sakho

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Hoy viernes, 11 de septiembre, Catalunya celebra cientos de actos institucionales, manifestaciones y actividades culturales con motivo de la Diada. El festivo autonómico, reconocido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que conmemora la capitulación de Barcelona ante las tropas borbónicas en 1714, se ha convertido con el paso de los años en una jornada de reivindicación de la identidad catalana y de defensa de los derechos y las libertades del país.

Además, decenas de municipios del resto de España han elegido este día como festivo local. Motivos religiosos y otras tradiciones explican por qué un día asociado en el imaginario colectivo a la Diada de Catalunya es también fiesta en ciudades como Arganda del Rey (Madrid), Lucena (Córdoba) y Don Benito (Badajoz.

Una celebración consolidada en el siglo XX

La celebración de la Diada se remonta a 1886, cuando diversas entidades vinculadas al catalanismo cristiano organizaron una misa en recuerdo de los fallecidos en 1714, durante la Guerra de Sucesión española. Dos años después, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, se inauguró la estatua de Rafael Casanova, 'conseller en cap' de Barcelona durante la guerra y una de las principales figuras de la resistencia de la ciudad.

El monumento se convertiría posteriormente en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada y en 1894, comenzaría la tradicional ofrenda floral ante la estatua de Casanova; una ceremonia que, con el paso de las décadas, se consolidaría como uno de los actos centrales de la Diada.

Represión política y enfrentamientos

La llegada del siglo XX estuvo marcada en Catalunya por la represión política y por los enfrentamientos entre sectores catalanistas y los lerrouxistas, partidarios de un discurso anticlerical, españolista y contrario al catalanismo. En este contexto, la jornada fue adquiriendo un marcado carácter político.

La recuperación de las instituciones de autogobierno -primero con la creación de la Mancomunitat de Catalunya en 1914 y posteriormente con el restablecimiento de la Generalitat en 1931- favoreció la institucionalización de la celebración, que fue adoptando progresivamente un formato similar al actual.

No obstante, durante la dictadura franquista la Diada fue perseguida y reprimida: el régimen prohibió las instituciones de autogobierno, persiguió los símbolos catalanistas, entre ellos la ‘senyera’, y restringió el uso público de la lengua catalana, relegándola en buena medida al ámbito privado y familiar.

El 11 de septiembre de 1976

Tras la muerte de Francisco Franco, el 11 de septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat la primera Diada autorizada desde el inicio de la dictadura. La convocatoria fue impulsada por la Assemblea de Catalunya -una de las principales plataformas de oposición antifranquista en la comunidad autónoma- y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya.

Multitudinaria manifestación de las fuerzas nacionalistas catalanas durante la Diada Nacional de Catalunya.

Multitudinaria manifestación de las fuerzas nacionalistas catalanas durante la Diada Nacional de Catalunya. / Europa Press

La jornada reunió a decenas de miles de personas en un ambiente de reivindicación democrática. En ella participaron distintas figuras de la oposición catalanista y se leyó un mensaje enviado desde el exilio por Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat. Asimismo, quedó consolidado el lema 'Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia', que se convertiría en una de las principales consignas de la Transición catalana.

La Diada quedó finalmente reconocida como fiesta nacional de Catalunya en 1980, ya en el marco de la recuperación de las instituciones autonómicas.

Festivo en otras localidades españolas

Aunque el 11 de septiembre es la fiesta nacional de Catalunya, esta comunidad no es el único territorio que celebrará un festivo hoy. Decenas de municipios de otras comunidades autónomas han elegido esta fecha como una de sus fiestas locales. Entre los de más de 1.000 habitantes figuran:

  • Andalucía: Alcalá del Río (Sevilla), Alfarnate (Málaga), Camas (Sevilla), Castro del Río (Córdoba), Guadahortuna (Granada), La Carlota (Córdoba), Lebrija (Sevilla) y Lucena (Córdoba).
  • Aragón: Mallén (Zaragoza).
  • Asturias: Corvera de Asturias.
  • Canarias: La Aldea de San Nicolás (Las Palmas).
  • Cantabria: Santa Cruz de Bezana.
  • Castilla-La Mancha: La Villa de Don Fadrique (Toledo); Los Yébenes (Toledo), Yepes (Toledo) y Yuncos (Toledo).
  • Comunidad Valenciana: Anna (Valencia), Carlet (Valencia), Ibi (Alicante), La Pobla de Farnals (Valencia) y Vallada (Valencia).
  • Extremadura: Arroyo de la Luz (Cáceres), Barcarrota (Badajoz), Don Benito (Badajoz), Monesterio (Badajoz) y Montánchez (Cáceres).
  • Comunidad de Madrid: Algete, Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Colmenar del Arroyo, Loeches, Meco y Valdeavero.

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