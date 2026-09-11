Calendario laboral
11 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy en España? Una comunidad y muchos municipios de otras regiones han elegido el día como no laborable
Arganda del Rey (Madrid), Lucena (Córdoba) y Don Benito (Badajoz) son las principales ciudades españolas que han escogido la jornada como fiesta local
Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de los actos del día 11 de septiembre
Hoy viernes, 11 de septiembre, Catalunya celebra cientos de actos institucionales, manifestaciones y actividades culturales con motivo de la Diada. El festivo autonómico, reconocido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que conmemora la capitulación de Barcelona ante las tropas borbónicas en 1714, se ha convertido con el paso de los años en una jornada de reivindicación de la identidad catalana y de defensa de los derechos y las libertades del país.
Además, decenas de municipios del resto de España han elegido este día como festivo local. Motivos religiosos y otras tradiciones explican por qué un día asociado en el imaginario colectivo a la Diada de Catalunya es también fiesta en ciudades como Arganda del Rey (Madrid), Lucena (Córdoba) y Don Benito (Badajoz.
Una celebración consolidada en el siglo XX
La celebración de la Diada se remonta a 1886, cuando diversas entidades vinculadas al catalanismo cristiano organizaron una misa en recuerdo de los fallecidos en 1714, durante la Guerra de Sucesión española. Dos años después, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, se inauguró la estatua de Rafael Casanova, 'conseller en cap' de Barcelona durante la guerra y una de las principales figuras de la resistencia de la ciudad.
El monumento se convertiría posteriormente en uno de los principales puntos de encuentro de la jornada y en 1894, comenzaría la tradicional ofrenda floral ante la estatua de Casanova; una ceremonia que, con el paso de las décadas, se consolidaría como uno de los actos centrales de la Diada.
Represión política y enfrentamientos
La llegada del siglo XX estuvo marcada en Catalunya por la represión política y por los enfrentamientos entre sectores catalanistas y los lerrouxistas, partidarios de un discurso anticlerical, españolista y contrario al catalanismo. En este contexto, la jornada fue adquiriendo un marcado carácter político.
La recuperación de las instituciones de autogobierno -primero con la creación de la Mancomunitat de Catalunya en 1914 y posteriormente con el restablecimiento de la Generalitat en 1931- favoreció la institucionalización de la celebración, que fue adoptando progresivamente un formato similar al actual.
No obstante, durante la dictadura franquista la Diada fue perseguida y reprimida: el régimen prohibió las instituciones de autogobierno, persiguió los símbolos catalanistas, entre ellos la ‘senyera’, y restringió el uso público de la lengua catalana, relegándola en buena medida al ámbito privado y familiar.
El 11 de septiembre de 1976
Tras la muerte de Francisco Franco, el 11 de septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat la primera Diada autorizada desde el inicio de la dictadura. La convocatoria fue impulsada por la Assemblea de Catalunya -una de las principales plataformas de oposición antifranquista en la comunidad autónoma- y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya.
La jornada reunió a decenas de miles de personas en un ambiente de reivindicación democrática. En ella participaron distintas figuras de la oposición catalanista y se leyó un mensaje enviado desde el exilio por Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat. Asimismo, quedó consolidado el lema 'Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia', que se convertiría en una de las principales consignas de la Transición catalana.
La Diada quedó finalmente reconocida como fiesta nacional de Catalunya en 1980, ya en el marco de la recuperación de las instituciones autonómicas.
Festivo en otras localidades españolas
Aunque el 11 de septiembre es la fiesta nacional de Catalunya, esta comunidad no es el único territorio que celebrará un festivo hoy. Decenas de municipios de otras comunidades autónomas han elegido esta fecha como una de sus fiestas locales. Entre los de más de 1.000 habitantes figuran:
- Andalucía: Alcalá del Río (Sevilla), Alfarnate (Málaga), Camas (Sevilla), Castro del Río (Córdoba), Guadahortuna (Granada), La Carlota (Córdoba), Lebrija (Sevilla) y Lucena (Córdoba).
- Aragón: Mallén (Zaragoza).
- Asturias: Corvera de Asturias.
- Canarias: La Aldea de San Nicolás (Las Palmas).
- Cantabria: Santa Cruz de Bezana.
- Castilla-La Mancha: La Villa de Don Fadrique (Toledo); Los Yébenes (Toledo), Yepes (Toledo) y Yuncos (Toledo).
- Comunidad Valenciana: Anna (Valencia), Carlet (Valencia), Ibi (Alicante), La Pobla de Farnals (Valencia) y Vallada (Valencia).
- Extremadura: Arroyo de la Luz (Cáceres), Barcarrota (Badajoz), Don Benito (Badajoz), Monesterio (Badajoz) y Montánchez (Cáceres).
- Comunidad de Madrid: Algete, Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Colmenar del Arroyo, Loeches, Meco y Valdeavero.
Fuentes:
- Calendario de días inhábiles en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Boletón Oficial de Aragón: "Resolución de 4 de noviembre de 2025, del Director General de Trabajo, por la que se determinan las fiestas laborales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2026, en los municipios de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza"
- Boletín Oficial del Principado de Asturias: "Resolución de 3 de junio de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2026 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias"
- Gobierno de Canarias: "Aprobados los festivos de los municipios de Canarias para 2026"
- Boletín Oficial de Cantabria: "Resolución por la que se dispone la publicación del calendario de fiestas nacionales, autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2026"
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha: "Anuncio de 04/12/2025, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local, retribuidas y no recuperables para el año 2026, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha"
- Diari Oficial de la Generalitat de Valencia: "Reolución de 12 de noviembre de 2025, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2026"
- Junta de Extremadura: "Decreto 40/2025, de 13 de mayo, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2026"
- Diario Oficial de Extremadura: "Resolución de 17 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 15 de octubre de 2025, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2026"
- Comunidad de Madrid: "Calendario de días inhábiles para el año 2026, a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid y en cada uno de sus municipios"
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