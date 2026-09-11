¿A por el segundo Oscar? El año rutilante de Penélope Cruz

2026 está siendo uno de los mejores años en la carrera de Penélope Cruz. Protagoniza con su pareja en la vida real, Javier Bardem, el drama ambientado en Londres ‘Búnker’, presentado en la Mostra de Venecia. Es una de las cuatro protagonistas de ‘La invitación’, la adaptación estadounidense de la obra teatral de Cesc Gay dirigida por Olivia Wilde, que llega a los cines el 16 de octubre. Tiene un pequeño pero destacado papel en ‘La bola negra’, filme de los Javis recompensado en el último Cannes cuyo estreno está previsto para el 25 de este mes. Y no olvidemos que también apareció en ‘¡La novia!’, la relectura de ‘La novia de Frankenstein’ estrenada el pasado marzo.

Los actores Penélope Cruz y Javier Bardem durante la premiere de la película ‘Búnker. / Stefano Spaziani / Europa Press

Son tres interpretaciones, las de las películas que se llegan en otoño, que muestran la versatilidad de la actriz en cometidos muy distintos y en registros que van del drama a la comedia negra pasando por el musical. “Soy la primera sorprendida por todo lo que está pasando. Si estrenas tres películas en un año lo normal es que, si tienes mucha suerte, como mucho haya una que salga bien y conecte con el público”, ha explicado la actriz en Venecia. “Eso de por sí ya es un milagro. Lo que ha pasado ahora me sorprende mucho, y es sano que me sorprenda”. El filme de Los Javis parece que tiene la conexión con el público asegurada: es una de las producciones españolas más esperadas del año. Su papel aquí es casi de estrella invitada. Mucho más firme serían sus interpretaciones en ‘La invitación’ y ‘Búnker’ para los premios.

Ovación histórica a Los Javis en Cannes: las lágrimas de Penélope Cruz y el abrazo final del equipo / AFP

Un artículo reciente de la revista ‘Variety’ la presenta como firme candidata a ganar el Oscar, que sería el segundo de su carrera tras el obtenido en 2009 como actriz de reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’. Faltan, de momento, las nominaciones. “Hace mucha ilusión, claro, porque quiere decir que las cosas van bien en tu trabajo, y eso se traduce en que te sigan ofreciendo personajes interesantes, en poder seguir viviendo de tu trabajo, haciendo lo que te gusta y con material de calidad que te permita cada vez enfrentarte a algo nuevo, a algo que te dé miedo. Y al final esa es la sensación que crea adicción dentro de nuestra profesión. No es tanto un alimento para el ego, aunque es verdad que una también puede sentir un subidón, que es sano y es humano, pero no es mi motor, no es lo que me da felicidad”.

Cruz ha estado nominada al Oscar en otras tres ocasiones, como actriz principal por dos filmes de Almodóvar, ‘Volver’ y ‘Madres paralelas’, y como secundaria por el musical ‘Nine’. Lleva años pisando con seguridad en territorio hollywoodiense. Ser una de las actrices más habituales y queridas de Almodóvar la ha reafirmado en esa posición (aún resuenan en las paredes del Teatro Kodak de Los Ángeles su grito de ¡Pedro! cuando, en 2003, leyó el nombre del ganador del Oscar al mejor guion por ‘Hable con ella’).

No es la primera vez, ni será la última, en la que un año resulta tan provechoso y fructífero para la actriz. Desde su debut cinematográfico en 1992 con ‘Jamón, jamón’, hay otros momentos de esplendor. Aquel 1992, por ejemplo, estrenó también ‘Belle Epoque’. En 1993 hizo dos películas en Italia y un cometido en ‘El laberinto griego’. 1996 fue otro excelente año, con cuatro películas, entre ellas el papel principal en una nueva versión de ‘La celestina’. En 1997 apareció brevemente en ‘Carne trémula’ y protagonizó ‘Abre los ojos’. En 2001 trabajó en producciones estadounidenses como ‘La mandolina del capitán Corelli’, ‘Vanilla sky’ y ‘Blow’. El doblete de 2019 es de altura con ‘Dolor y gloria’ de Almodóvar, donde encarnó a la madre del director, y ‘La Red Avispa’, película de espionaje de Olivier Assayas.

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‘La invitación’, de Olivia Wilde, con Penélope Cruz en el reparto. / EPC

Pero tres títulos tan relevantes al mismo tiempo no se dan con tanta facilidad. Si su presencia en ‘La bola negra’ es menor, Cruz se beneficiará de la proyección internacional que está teniendo la película, posiblemente la que la Academia del cine español decidirá mandar a los Oscar. En ‘La invitación’ comparte protagonismo con Seth Rogen, Edward Norton y la directora del filme, Olivia Wilde, en un ‘huis clos’ entre cómico y dramático que se desarrolla en un único e inalterable espacio: una pieza teatral –llevada al cine por el propio Gay en ‘Sentimental’– que es ideal para el lucimiento actoral y el establecimiento de una muy buena entente entre Wilde y Cruz. En ‘Búnker’, Bardem es un arquitecto español de éxito, afincado con su esposa e hijos en Londres, que debe decidir entre un importante trabajo en el que posiblemente no crea y la supervivencia emocional de su familia. Cruz, como la esposa, es el contrapunto, la lógica, la ética. Se entienden bien, como lo hicieron en ‘Jamón, jamón’, ‘Vicky Cristina Barcelona’, ‘Loving Pablo’ o ‘Todos lo saben’.