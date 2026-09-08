Carmen Machi, Ferran Adrià, Rodrigo Sorogoyen, Victoria Martín y Steven Moffat estarán en el festival Serielizados de Barcelona

Barcelona acogerá, del 19 al 28 de octubre, la 13ª edición del festival Serielizados, dedicado a las series españolas e internacionales. El CCCB, los cines Mooby Aribau, la sala Phenomena Experience y la CASA CUPRA Raval serán los escenarios donde se proyecten las ficciones y se celebre una charla con el guionista Steven Moffat ('Doctor Who', 'Sherlock') y un homenaje a 'Nissaga de poder'.

Las series Originales Movistar Plus 'Matar a un oso' y la segunda temporada de 'Celeste' competirán en la Sección Oficial Nacional del festival. Se suman así a las ya anunciadas 'In vitro' (3Cat y HBO Max) y 'Segunda temporada' (Filmin), optando a los premios a mejor serie, guion e interpretación.

'Matar a un oso', serie Original Movistar Plus, es la nueva ficción de los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, tras el éxito de 'Nos vemos en otra vida' y otros títulos como 'La zona' y 'Crematorio'.

Miki Esparbé y Nora Navas

La ficción cuenta con un reparto encabezado por Maria Rodríguez Soto, Eduard Fernández, Miki Esparbé, Nora Navas, Pol López y Àlex Monner, y recrea el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento de 2020, un hecho que fue tratado con el rigor de un homicidio y que destapó una olla a presión de rencores vecinales, secretos y tensiones entre las personas implicadas. A la 'première' asistirán sus creadores junto con el reparto de la serie.

Los protagonistas de la serie 'In vitro' / Lucia Faraig

La 13ª edición de Serielizados también acogerá el estreno mundial de la segunda temporada de 'Celeste', creada por Diego San José, dirigida por Elena Trapé y protagonizada por Carmen Machi, quienes asistirán a la 'première'. Machi vuelve a encarnar al personaje de la inspectora de Hacienda Sara Santano en un nuevo caso en el que se enfrenta a un célebre futbolista que elude sus obligaciones fiscales.

La actriz de Philomena Cunk

Serielizados acogerá también seis series de estreno absoluto en España dentro de su Sección Oficial Internacional. Como 'Ann Droid' (original de la BBC que en España ofrecerá Filmin), creada y protagonizada por Diane Morgan, conocida por su icónico personaje de Philomena Cunk. La humorista interpreta a un modelo obsoleto de androide diseñado para asistir a personas de la tercera edad.

La Sección Oficial Internacional acogerá también el estreno de otra serie británica, 'Negocios turbios' (estreno en octubre en Movistar Plus), un 'thriller' basado en hechos reales en el que los actores David Thewlis y Jason Watkins se ponen en la piel de dos ciudadanos que destapan un desastre ecológico.

Desde Alemania llegarán 'A Better Place', un 'thriller' sobre un experimento ético sobre la abolición total del sistema penitenciario. La proyección de la serie contará con la presencia de su cocreador, Alexander Lindh. Por otro lado, el festival estrenará 'Naked', un drama erótico y psicológico sobre la adicción al sexo y los límites del deseo, con la asistencia de sus creadores, Silke Eggert y Sebastian Ladwig.

La sección también incluirá el estreno de 'Camarades', sátira francesa ambientada en una universidad durante las revueltas de mayo del 68, y 'Etty', coproducción entre Países Bajos, Alemania y Francia que supone el regreso de Hagai Levi, creador de títulos como 'En terapia', 'The Affair' y 'Secretos de un matrimonio'.

Sorogoyen y Victoria Martín, en el jurado

Rodrigo Sorogoyen ('Antidisturbios', 'Los años nuevos') y Victoria Martín ('Se tiene que morir mucha gente') formarán parte del Jurado de la Sección Oficial Internacional del festival. Junto con un tercer integrante aún por confirmar, decidirán los premios a mejor serie, guion e interpretación internacionales.

Carlos Cuevas y Miquel Fernández, en el rodaje de 'Gènesi' / 3Cat

Además, el chef Ferran Adrià asistirá a Serielizados para conversar con el periodista Marc Casanovas sobre la serie 'Gènesi' (3Cat), una ficción sobre el ascenso del restaurante El Bulli. El cocinero también reflexionará sobre el auge global de las series gastronómicas.

Como es habitual, Serielizados dedica un amplio espacio de su programación a la proyección de series de producción o coproducción catalana. Así, el festival estrenará 'Belzebubs' (3Cat), serie de animación para adultos coproducida con Finlandia e Italia, y 'Future Manifest', una propuesta de ciencia ficción episódica creada por Marc Martínez Jordán.

Además, Serielizados ofrecerá la película documental 'Lorne', sobre Lorne Michaels, creador de 'Saturday Night Live', y las series 'The Fall and Rise of Reggie Dinkins' y 'New Zealand Spy'. La primera cuenta con el mismo equipo creativo de series como '30 Rock' o 'Unbreakable Kimmy Schmidt', y está protagonizada por Tracy Morgan y Daniel Radcliffe, entre otros. La segunda es una parodia de las películas de espías creada y protagonizada por el humorista Paul Williams.