Clan recupera a Son Goku con el estreno de 'Dragon Ball Daima'

Son Goku, uno de los personajes más famosos del mundo del manga, vuelve a demostrar su fuerza en televisión. El canal infantil de TVE, Clan, estrena este sábado 12 de septiembre (19.25 horas) ‘Dragon Ball DAIMA’, una nueva aventura del personaje creado por Akira Toriyama, la sexta de la célebre fanquicia y la última en la que participó directamente su artífice antes de su muerte en 2024.

En la serie de animación, compuesta de 20 episodios, una misteriosa conspiración provoca una sorprendente transformación de Son Goku y sus amigos, que vuelven a convertirse en niños. Eso les obliga a emprender un viaje hacia un mundo desconocido, el Reino Demoniaco, para descubrir qué ha ocurrido y encontrar la forma de recuperar su aspecto original.

También los domingos

Cronológicamente, la trama se sitúa tras la derrota de Majin Boo, pero antes de los acontecimientos del final de 'Dragon Ball Z'. Cada sábado Clan ofrecerá dos nuevos episodios, que se reemitirán también los domingos a la misma hora.

Imagen de 'Dragon Ball Daima' / RTVE

Desde su nacimiento, Dragon Ball se ha convertido en una de las franquicias japonesas de mayor reconocimiento internacional y en una referencia para varias generaciones de espectadores.

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La nueva serie recupera algunos de los elementos que han convertido la animación en un fenómeno mundial a lo largo de varias décadas: aventura, humor, acción, amistad y grandes desafíos, incorporando al mismo tiempo nuevos personajes, escenarios y misterios.