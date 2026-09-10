Verdades y mentiras tras el 'miliciano caído' de Robert Capa, la fotografía más famosa de la Guerra Civil

Hace ya 90 años (unos pocos días o después del 5 de septiembre de 1936) del 'click' que creó la fotografía más repetida, citada y discutida de la guerra civil española, la del miliciano caído en el frente de Córdoba que hizo de Robert Capa el padre fundador del fotoperiodismo bélico moderno. De nuevo se ha vuelto a hablar de ella: tras la exposición abierta hasta enero de 2026 en el Círculo de Bellas Artes, en la que su comisario Michel Lefebvre recordaba que aún quedan misterios por resolver, y las recientes declaraciones del arqueólogo Fernando Penco a 'The Telegraph' en que se muestra convencido de que la autora de la fotografía pudo haber sido la compañera de Capa, Gerda Taro, una hipótesis barajada desde hace años con razones a favor (las menos) y en contra (las más). ¿Pero qué sabemos y no sabemos de esa foto? Apenas nada más (Lefevbre ha hecho aportaciones sobre el periplo del archivo y la fecha real de llegada a Barcelona) desde el gran giro que se dio en 2009, cuando las investigaciones de José Manuel Susperregi, de EL PERIÓDICO y de Fernando Penco situaron esa foto en la localidad de Espejo, no en Cerro Muriano. Y del posterior análisis a partir de material del archivo militar de Ávila que establecía que era virtualmente imposible que esa fotografía correspondiese a un momento de combate real. El miliciano cayó, sí. Pero en un lugar situado en la retaguardia, mientras él y otros compañeros simulaban tiroteos, cargas y (diversas) caídas fulminantes.

El Ayuntamiento de Espejo señalizó el lugar donde se tomó la fotografía de Robert Capa / Ernest Alós

Robert Capa, caso abierto (5/7/2009) Robert Capa, caso abierto (5/7/2009)

Dónde fue: Espejo, no Cerro Muriano

La veracidad de la fotografía fue puesta en duda en numerosas ocasiones, pero básicamente a partir de rumores de colegas más bien hostiles a su autor sin elementos de prueba. La imagen fue publicada por primera vez a finales de septiembre de 1936 en la revista 'Vu' sin localizarla, más de un año antes de su notoriedad cuando fue publicada por 'Life'. Años más tarde se asumió que formaba parte del mismo reportaje que habían realizado Robert Capa y Gerda Taro en Cerro Muriano, también en Córdoba, hacia el 5 de septiembre, fotos que compartían una doble página ilustrada con la de (dos) milicianos caídos, sospechosamente en el mismo lugar.

Doble página de la revista 'Vu' donde apareció publicada la fotografía por primera vez / El Periódico

Pero fue la muestra 'This is War', del ICP de Nueva York y que recaló en el MNAC, que por primera vez mostraba la cuarentena de imágenes supervivientes de ese día, la que abrió la caja de los truenos. El primero en dar la alarma fue el profesor de fotografía José Manuel Susperregui, en junio de 2009: en el fondo aparecía el paisaje de Castro del Río, visto desde la localidad de Espejo. Inicialmente no localizó el lugar exacto. Siguiendo esta pista, el 17 de julio publicábamos en este diario por primera vez la localización de la imagen: una loma situada junto a Espejo, por encima del actual cementerio. El arqueólogo Fernando Penco hizo público más tarde que ya había llegado anteriormente a la misma conclusión, en un estudio que ya escrito en esas fechas pero que publicó a posteriori. Y Susperregui afinó finalmente la localización con precisión métrica.

134103390. / Ernest Alós

Caído sin combate (17/7/2009) Caído sin combate (17/7/2009)

¿Qué pasaba (y no pasaba) en Espejo?

¿Por qué es relevante el cambio de ubicación? Capa y Taro, entonces unos fotógrafos que aún tenían que hacerse un nombre (literalmente), llegaron en agosto de 1936 a Barcelona. En su recorrido por Barcelona, el frente de Aragón, Madrid y Toledo no encontraron combates y, sí, ya fotografiaron escenas de acción bélica simulada. Pero tras un mes en un escenario bélico y sin poder enviar fotos de acción real a París, llegó la noticia de una ofensiva exitosa de la República en Córdoba. Seguramente atraídos por ella, acudieron al frente sur. Esa victoria no era cierta: el ataque concéntrico sobre Córdoba fue un fracaso, las columnas republicanas se retiraron y formaron un perímetro en torno a la ciudad. En el extremo norte, Cerro Muriano. En el sur, Espejo.

Cuando los fotógrafos llegan, todas las fuerzas de auxilio enviadas por los rebeldes de Sevilla a Córdoba lanzaron un ataque contra Cerro Muriano para levantar el sitio a Córdoba. La siguiente ofensiva, sobre Espejo, no llegó hasta el 22 de septiembre y no existe ningún relato de incidente alguno (solo un bombardeo aéreo) hasta esa fecha. En esa fecha, la fotografía ya estaba en prensa en los talleres de 'Vu'. Los fotógrafos o bien llegaron a Espejo, se tuvieron que limitar a escenografiar combates una vez más y tras conocer el inicio de la ofensiva rebelde se trasladaron a Cerro Muriano, donde solo pudieron retratar imágenes de civiles huyendo, o bien empezaron por este reportaje y luego lo completaron, en Espejo, en un lugar entonces aún en una tensa calma.

Los dos puntos donde tomaron sus fotografías Robert Capa y Gerda Taro la primera semana de septiembre: Cerro Muriano, donde se estaban produciendo los combates, y Espejo, una zona donde en esos días no hubo enfrentamientos / El Periódico

Por qué afirmamos que el miliciano no fue tiroteado

Hasta aquí, elementos suficientes para sospechar. Pero un plano inédito, conservado en el Archivo Militar de Ávila, en la documentación personal del coronel Sáenz de Buruaga, al mando de la columna que tomó Espejo el 25 de septiembre, permite situar en el dispositivo defensivo republicano la escena, y deja claro que se produjo en una posición de retaguardia, ni siquiera en primera línea. En su avance hacia Espejo, el comandante Baturone remitió a su superior Sáez de Buruaga un esquema de las defensas de la localidad, vistas desde la carretera de Montillo por donde avanzaba, elaborado a la vista del pueblo y con indicaciones de un "labrador informativo". Su cotejo con la serie completa de fotografías permite concluir que la escena se produjo en dos lomas fortificadas que cubrían el flanco de retaguardia. Precisamente allí se desplegaron milicianos de Alcoi y Castro del Río, en los que el comandante al cargo de la defensa, militar profesional, no confiaba, mientras que las trincheras y reductos de primera línea quedaron a cargo de militares del Ejército de Tierra, artillería y guardias de asalto. Tras la caída de Espejo, por cierto, los milicianos fueron enviados de vuelta a Alcoi para recibir instrucción por su nula combatividad y desorganización. La fotografía del miliciano caído, además, solo podría responder (si recibe un impacto sería en su costado izquierdo, escondido a la cámara) a un disparo recibido desde el noreste. Es decir, desde la retaguardia de la retaguardia republicana.

CROQUIS UTILIZADO POR EL EJÉRCITO DE FRANCO EN SU ATAQUE A ESPEJO, EL 22-25 DE SEPTIEMBRE DE 1936. / Documentos del general Sáenz de Buruaga, Archivo Militar de Ávila

Siguiendo el esquema, las tropas rebeldes llegaron a Espejo por las carreteras dibujadas a la izquierda y debajo. La posición del reportaje de Capa corresponde a las letras E y F.

La batalla imposible de Robert Capa (15/5/2010) La batalla imposible de Robert Capa (15/5/2010)

Demasiados muertos

Disponer de un croquis de las posiciones republicanas y poder situar las fotografías en una ubicación física concreta permitió a este diario, en un amplio reportaje publicado ya en mayo de 2010, reconstruir cómo se desarrolló la escena que retrataron Capa y Taro. Y el resultado es totalmente incompatible con un hecho de armas real (y con todos y cada uno de los relatos posteriores que intentaron justificarlo).

POSICIONES REPUBLICANAS EN ESPEJO Y PUNTOS DONDE ROBERT CAPA Y GERDA TARO TOMARON SUS FOTOS ENTRE EL 3 Y EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1936 / EL PERIÓDICO

Las fotografías expuestas ese año en el MNAC puede ser distribuidas en series, cada una correspondiente a una porción de la loma situada junto a Espejo.

Todas las fotos conservadas del reportaje de Espejo, exhibidas en 2009 en el Mnac / El Periódico

Su distribución en 'secuencias' muestra tres de ellas. Una, situada en el lado este de la loma, cargando hacia lo alto. Es decir, desde la retaguardia republicana. Desde lo alto de la loma, los milicianos corren cuesta abajo y apuntan. Varios de ellos aparecen caídos en el suelo, abatidos. Algunos, en el mismo lugar que otro compañero (sin que el cuerpo del anterior esté ya allí). Y finalmente, forman en una trinchera situada en un nivel inferior. En las escenas aparecen hasta ocho 'muertos' (o cuatro si algunos con uniforme similar repiten pose). En la trinchera, uno de ellos hace un gesto poco convincente de dejar caer el fusil como si hubiera sido impactado. Y el miliciano que se hizo famoso (que no se trata definitivamente del miliciano Federico Borrell, que murió efectivamente en combate, pero en Cerro Muriano, no en Espejo) aparece activo en cada una de estas ubicaciones, recorriendo completo este recorrido circular. La nómina de la columna de Alcoi incluye varias bajas: Borrell el 5 de septiembre en Cerro Muriano, un fusilado por intento de deserción el 16 de julio en Espejo y seis caídos en combate el 25 de septiembre, cuando la foto ya había sido publicada en París.

BARCELONA 6/07/2007 I CULT INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE ROBERT CAPA Y GERDA TARO EN EL MNAC FOTO DANNY CAMINAL / DANNY CAMINAL

Caído, además, dos veces

Una fotografía de la serie, publicada en 'Regards', incluye un detalle al que se ha prestado poca atención. Solo uno de los milicianos aparece con vestido claro y cartucheras, el miliciano 'caído'. Y una persona vestida exactamente igual que él se cae otra vez por detrás de su compañero, en una foto menos dramática, pero también dejando caer su fusil, en el mismo lugar. La caída se repitió. Difícilmente puede tratarse de dos impactos distintos.

El 24 de septiembre de 1936, la revista 'Regards' publica varias de las fotos del reportaje de Córdoba: entre ellas una en la que el miliciano caído en otra imagen (el único con camisa blanca y correaje completo que aparece en varias de las 40 fotos conservadas) también se desploma, semioculto tras otro compañero, en el mismo lugar / Regards

Mentiras a posteriori

A pesar de que la foto del miliciano hizo famoso a Capa (especialmente a partir de su publicación en la revista 'Life' que lo consagró como el mayor fotógrafo de guerra vivo), nunca quiso entrar en detalles sobre ella (y su muerte en acto de servicio en la guerra de Indochina en 1954 impidió cualquier interpelación más tarde, y mucho menos una revisión a fondo por parte del ICP, institución que gestiona su legado, fundada por su hermano). Una excepción fue la entrevista que concedió a un programa de radio de EEUU en 1947, en el marco de la promoción de sus memorias, Slightly Out of Focus. Allí, simplemente, mintió: describe una fantástica escena de combate de trinchera a trinchera para embellecer su actuación absolutamente incompatible con la situación del frente bélico en Espejo en esas fechas. Esta es la transcripción del audio disponible en la web del ICP y que pudo escucharse en la exposición 'Capa en color' que giró hace unos años por las salas de exposición de diversos centros de CaixaFòrum.

"-Tuve una vez una foto que fue mucho más apreciada que las demás, y desde luego, cuando la tomé, no sabía que fuera especialmente buena. (...) Ocurrió en España. Fue al principio de mi carrera como fotógrafo, y al comienzo de la Guerra Civil Española, y la guerra era algo romántico, si es que se puede ver algo así. Estaba en Andalucía y esa gente era muy inexperta, no eran soldados, y morían a cada minuto con grandes gestos. Pensaban que eso era realmente por la libertad y una causa justa, y estaban entusiasmados. Estaba allí en la trinchera con unos 20 milicianos, y esos 20 milicianos tenían 20 fusiles viejos, y en la otra colina, frente a nosotros, había una ametralladora franquista. Así que mis milicianos estuvieron disparando en dirección a la ametralladora durante cinco minutos y luego se levantaron y dijeron "¡Vámonos!", salieron de la trinchera y empezaron a cargar contra ella. Por supuesto, la ametralladora abrió fuego y los acribilló. Así que los que quedaban regresaron y volvieron a disparar al azar en dirección a la ametralladora, que sin duda fue lo suficientemente astuta como para no responder, y después de cinco minutos volvieron a decir "¡Vámonos!" y fueron acribillados de nuevo. Esto se repitió unas tres o cuatro veces, así que la cuarta vez simplemente puse la cámara sobre mi cabeza y ni siquiera miré, y saqué una foto cuando cruzaron la trinchera. Y eso fue todo. Nunca volví a mirar mis fotos allí y las envié junto con muchas otras que tomé. Me quedé en España tres meses y, cuando volví, era un fotógrafo muy famoso porque esa cámara que sostengo sobre mi cabeza capturó a un hombre en el momento en que le dispararon.

-Entrevistador 2: ¡Qué foto tan genial!

-Probablemente fue la mejor foto que he tomado. Nunca vi la foto encuadrada porque la cámara estaba muy por encima de mi cabeza".

En su biografía sobre Robert Capa, el curador de su legado en el ICP, Robert Wheelan, reprodujo por primera vez un recuerdo que encaja mucho mejor con la secuencia fotográfica. Excepto por el disparo solitario que Capa acaba relatando, que tampoco se corresponde con las diversas escenas de cuerpos caídos que fotografió. En una carta, Hansel Mieth le dijo, en 1982, recordar una conversación con Capa sobre ese momento.

"–Estaban haciendo payasadas –dijo él [Capa]–. Todos estábamos haciendo el tonto. Lo estábamos pasando bien. No había disparos. Bajaban corriendo por la ladera. Yo también corría.

–¿Les pediste que escenificaran un ataque? –preguntó Mieth–.

–En absoluto. Estábamos contentos. Puede que estuviésemos un poco locos.

–¿Y entonces?

–Entonces, de repente, se convirtió en algo real. Al principio no oí el disparo.

–¿Dónde estabas tú?

–Allí mismo, un poco adelantado y al lado de ellos".

¿Y si es de Taro?

Aparte de la dificultad de reconocer el error una vez la bola ha crecido demasiado, una reacción propia de quien se siente atrapado en su propia impostura, cabría la posibilidad de romantizar esa negativa del fotógrafo a admitir una mala práctica profesional visto a posteriori: no en un contexto que corresponde aún a la imagen gráfica con intención propagandística, más que a los estándares deontologicos del fotoperiodismo del que acabaría siendo referente fundacional tras otras muchas experiencias bélicas más que reales. ¿Y si la autora de la foto fuera Gerda Taro? ¿Podría él reconocer que se hizo famoso con una fotografía de ella? ¿Y luego señalarla a ella, ya fallecida, durante la batalla de Brunete en 1937?

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En 1936, Robert Capa no era tanto un autor sino el nombre inventado de un supuesto fotógrafo que en realidad funcionaba como marca de las imágenes tomadas tanto por un joven húngaro, Endre Ernő Friedman, como por su pareja alemana, Gerta Pohorylle. Él acabó quedándose con el nombre y ella solo al cabo de unos meses empezó a firmar sus propias fotografías como Gerda Taro. Pero ese día en Espejo ambos eran Robert Capa. Según la biográfa de Taro, Irme Schaber, él con dos Leicas de paso universal, con negativos de 35 mm. y con una proporción 3:2 en cada 'frame'. Ella, con una Reflex-Korelle, con negativos de formato 6x6, cuadrados. Los negativos salvados de esa jornada corresponden a ambos formatos. Pero el del miliciano caído desapareció. De las diversas reproducciones contemporáneas y copias de época conservadas se puede sospechar (vista la proporción e la imagen publicada en 'Life') que el formato original de la imagen quizá fuera cuadrado. Los diversos reencuadres de la foto (con más o menos aire por encima pero, salvo una excepción, con el mismo corte lateral) se explican así más fácilmente, pero la historia es más complicada. Que los sucesivos cortes partieran de una copia en papel de un negativo de 35 mm. ya recortado también encajaría. Aunque incluso si el original fuese un 6x6, eso no significaría automáticamente que la autora fuese Taro. Nadie puede garantizar, además, que las cámaras no se intercambiaran entre ellos sobre la marcha. Y hay también razones de peso para sostener que el original fue una película de 35 mm., como han desarrollado exhaustivamente en sus blogs los expertos Emiliano Cano y José Manuel Serrano Esparza: desde sombras que pueden corresponderse con las perforaciones laterales de un negativo de 35 mm. a la baja definicion de la imagen. La foto la hizo el colectivo 'Robert Capa'. Pero no hay motivos sólidos para sostener que no fuese el fotógrafo que entonces utilizaba ese pseudónimo, sino la que empezaba a dar sus primeros pasos bajo al misma 'marca'. Desde Nueva York, Cynthia Young, directora del Centro Internacional de Fotografía (ICP), que gestiona el legado de Robert Capa, se limita a recordar que desde la institución "nunca se ha hecho ninguna afirmación en el sentido de que el negativo correspondiese a una cámara de formato medio" [como la de formato 6x6 que usaba Gerda Taro]..