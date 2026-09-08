Pau Cusí, escritor: "Cuando escribes sin aspirar a hacerte rico, qué menos que hacer lo que te dé la gana sin cortarte ni un pelo"

Después de su exitoso debut literario hace dos años con el libro de cuentos 'La garota entre les dents', Pau Cusí Marès (Roses, 1996) se estrena este septiembre con su primera novela, 'Les entranyes', premio Roc Boronat 2026, una historia con un protagonista marcado por un accidente fatal y una profunda soledad, y con la que repite escenario: Roses. El libro, publicado bajo el sello Univers, acaba de llegar a las librerías y se presentará durante la Setmana del Llibre en Català y, por supuesto, en Roses, en casa.

En 'Les entranyes' cuenta una historia bastante delirante.

Sobre eso no sé qué decirte. Cuando te pones a escribir, evidentemente piensas en lo que escribes, pero no en por qué lo escribes. Y no sabría decirte por qué me salen este tipo de historias, pero son las que me gustan.

Tiene cierto punto de cosa surrealista ampurdanesa y, en este caso, un poco macabra.

Eso también me lo dicen. No sé qué tenemos por aquí, quizá nos ha dado demasiado el viento (ríe).

El escenario vuelve a ser Roses, donde nació y creció.

Más allá de que me gusta escribir sobre mi pueblo o sobre las carreteras del Empordà, también hay una cuestión de zona de seguridad, porque al final llevo diez años viviendo en Barcelona, pero yo me siento de Roses y vengo a Roses constantemente. Y al final, a la hora de escribir, soy como todos los escritores, muy detallista, y tengo la sensación de que, por mucho que pase cada día por la misma calle para ir a trabajar, sigo conociendo mejor una cala de Roses que la Diagonal de Barcelona. Entonces es eso, que es el lugar donde me siento seguro escribiendo.

Vuelven a aparecer unos cuantos franceses.

En el primer libro sí que iba más a atacarlo frontalmente, pero aquí creo que ha sido más colateralmente. Escribiendo los escenarios sin querer ir a buscarlo, sino que creo que, si hablas de Roses, es inevitable.

Venía de 'La garota entre les dents' y diría que 'Les entranyes' es una evolución más: una novela con cuentos integrados.

Siempre he tenido más ganas de escribir, y ahora que he terminado esta novela sigo teniendo ganas de hacer más. Pero después del libro de cuentos quería hacer algo con más volumen, más coral, y me pareció que la manera de conjugarlo todo y que podía funcionar era un poco la historia principal y después estas pequeñas historias entrelazadas. Y como todos los cuentos y la historia principal tienen un imaginario, un trasfondo, unos temas y un escenario comunes, evidentemente, para mí también es como si la historia principal, a la vez, fuera un sexto cuento, con un principio y un final interconectados y redondos, de alguna manera.

Hace dos años explicaba que con los cuentos había tenido que frenarse. Ahora creo que se ha soltado absolutamente.

Sí, sí. Evidentemente, hay algunos tramos del libro que pensaba que quizá serían un punto demasiado incómodos. También desde el punto de vista de la gente que conozco, por el qué dirán. Pero al final, cuando escribes, y sobre todo, al menos yo, que lo hago completamente sin aspirar, por desgracia, a hacerme rico con esto, qué menos que hacer lo que te dé la gana, lo que te apetezca y sin cortarte ni un pelo. Ya te dicen lo que tienes que hacer en la vida, en el trabajo, en casi todas partes, así que, como mínimo, ya que haces un libro, pues poner en él lo que te dé la gana. Es así como lo afronto.

Ya te dicen lo que tienes que hacer en la vida, en el trabajo, en casi todas partes, así que, como mínimo, ya que haces un libro, pues pon en él lo que te dé la gana

De entrada, ya sorprende la portada, impactante y marina.

Me gusta mucho, la verdad. Es de una chica que se llama Henar Bayón. Yo le pedí el cuervo, porque son unos animales que me gustan y que tienen peso en el primer cuento, y con el concepto de entrañas quedaba guay. Y la ilustradora tuvo la idea de que tuviera algo colgando de la boca y, la verdad, creo que ha quedado muy chula.

La historia comienza con un hecho trágico, el accidente en un barranco de Roses con muerte incluida, y todo ligado a una mentira que marcará el destino del personaje central, que, desde entonces, vivirá un descenso a los infiernos.

Sí, porque un infierno también puede ser una cierta apatía. Para mí, la novela trata sobre la soledad, el miedo a sentirse solo y a estar solo, y sobre cuál es el límite al que estás dispuesto a llegar para romper con ella. Y todos, de alguna manera, me parece que buscan eso. Tienen una soledad no deseada, en el caso del protagonista provocada por un accidente, digamos, pero también, para mí, es como una búsqueda de algo que, llámalo una mujer o llámalo que te hagan caso, es una búsqueda de alguien que te salve.

¿De alguien que te salve o en busca del perdón?

Sí, creo que hay una serie de emociones en el personaje, más allá de la apatía, pero, por otro lado, hay algo que me obsesiona mucho y en lo que pienso siempre, y que quería que tuviera peso en la novela: que el personaje, de alguna manera, no quiere hacerse responsable de algo que hizo él. Es como esas noticias que aparecen de un hombre que saltó de un barranco jugando cuando tenía 14 años y quedó paralítico. Esa idea de que algo que haces de adolescente o de niño puede tener un precio durante el resto de tu vida quería que apareciera y quedara reflejada, porque me impresiona mucho. Porque, al final, cuando tienes 14 años, evidentemente haces tonterías, cosas que pueden tener un precio con el paso del tiempo, y no es culpa tuya, porque, de acuerdo, tienes capacidad para razonar, pero si algo que te hubiera pasado a ti con 14 o 15 años lo estuvieras pagando ahora, sería injusto. Y esta idea se la quería inculcar al personaje porque creo que no es culpa de nadie, pero que es algo que pasa y que la línea entre salvarte o no salvarte de esa desgracia, de una acción absurda que haces cuando eres más joven, llámalo accidente de moto, llámalo empujón, como en este caso, tiene consecuencias.

En la cubierta del libro luce una ilustración de Henar Bayón. / Cedida

Vuelve a aflorar en el texto, como en los cuentos, cierto cinismo y un punto de humor negro.

Con 'La garota...' me pasó que me habían dicho que les hacía gracia, pero a mí, la verdad, si te soy sincero, más allá de algún párrafo en el que, conscientemente, le pongo como el remate, como si fuera un chiste, en general no busco que haga gracia. Ya me gusta que la gente me diga que hay como cierto humor o cierta ironía cruel, pero no es algo con lo que busque activamente la gracia. Sí que busco que haya como algo trágico, que sea un poco tragicomedia.

Evidentemente, los cuentos son trágicos.

Pienso que en las cosas tristes a veces también hay cosas que, de tan absurdas, acaban haciendo gracia.

Hay imágenes que repelen, imágenes de esas que no quieres ni imaginar, como animales aplastados sobre el asfalto.

Describir un erizo o un conejo atropellado, que es algo asqueroso, lo hago porque me gusta mucho escribirlo, pero no sé por qué. Obviamente, si estuviera en la carretera, no cogería un conejo atropellado con las manos, evidentemente. Desde pequeño siempre me he fijado, cuando iba en coche con mis padres, en los animales muertos, y siempre me han atraído. Y a la hora de escribir es de lo que más disfruto: las cosas asquerosas o espeluznantes.

Describir un erizo o un conejo atropellado, que es algo asqueroso, lo hago porque me gusta mucho escribirlo, pero no sé por qué. A la hora de escribir es de lo que más disfruto: las cosas asquerosas o espeluznantes

Para ser verídico hay que fijarse bastante.

Sí, pero lo disfruto. Por ejemplo, los diálogos en escenas románticas o eróticas me dan mucho miedo, que sean cursis o ñoños, pero describir una de las primeras escenas en las que se ve al protagonista despegando un gato completamente aplastado en el alquitrán, lo disfruto y no sabría decir muy bien por qué.

Lo que también hace muy bien es mostrar las heridas de los personajes.

El libro se llama 'Les entranyes' porque me parecía que tenía sentido literal y metafóricamente por lo que es evidente, animales reventados de todas las formas, pero también por lo que seguramente también lo es, o quizá no tanto, porque por dentro los personajes también están muy heridos, como tú dices, reventados, pero por dentro.

'Les entranyes' Autor: Pau Cusí Marès Editorial: Univers Páginas: 160 Precio: 18 euros

¿Le sorprendió que el jurado del premio Roc Boronat escogiera su original?

Cuando lo presenté tenía más o menos la idea de cuándo se podía conocer el fallo, pero de ahí a pensar que vas a ganar, no, no. Yo ya tenía buena parte escrita, pero sabía que quería tenerlo terminado mucho antes de la fecha límite para presentarlo y, de alguna manera, centrarme en eso y olvidarme de distracciones. Ganar me hizo una ilusión increíble porque lo tenía en mente, pero no contaba con ello. El jurado me dijo que valoraban que fuera honesto al hablar de temas o describir imágenes que quizá son incómodas y hacerlo sin pensar en el qué dirán. Yo, agradecido y contento.

Ellos destacaban 'Les entranyes' por ser una propuesta de alto riesgo estético y moral. El hecho es que rompe unos cuantos límites al poner por escrito cosas que se piensan y que estremecen.

Hay una escena entre el personaje y Romy que no tuve ninguna duda en hacer, pero sí que pensaba: esto no es agradable. Pero es lo que te decía, si piensas que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. En literatura no puede haber líneas rojas.

¿Usted nos quiere incomodar?

Evidentemente, el libro transcurre por estos escenarios feos, pero no me parece que la realidad sea mucho mejor, sinceramente. Hay un momento en que el protagonista tiene una especie de pensamiento interior sobre la moralidad de lo que está a punto de hacer con Milena, pero entonces digo que a veces muere gente mayor y no los encuentran hasta al cabo de dos años; están momificados en el sillón porque no tienen familia y nadie los ha echado de menos. Eso son las noticias y me parece mucho más peliculero y mucho más grotesco que cualquier cosa que escriba yo. Y son cosas que pasan. En 'La garota entre les dents' había un personaje que moría porque estaba en la playa y le caía una piedra del paseo marítimo en la cabeza. Es absurdo, grotesco y asqueroso, pero la realidad es que pasa muy a menudo; cada verano ocurren cosas de estas, absurdas, asquerosas o feas, pero que en la vida, en el día a día, pasan. Que te las encuentres en el libro me parece que es la vida tal como es de verdad.

Hay cosas de estas, absurdas, asquerosas o feas, pero que en la vida, en el día a día, pasan. Que te las encuentres en el libro me parece que es la vida tal como es de verdad

Cada verano pasan cosas absurdas, asquerosas o feas. Que te las encuentres en el libro me parece que es la vida tal como es de verdad.

Sí, es eso.

El mundo marino está muy presente en la novela. Hay un cuento, 'Mans i mànigues', dedicado al final de la persecución de patos de Roses.

Evidentemente, la persecución no terminó por los motivos que yo explico, pero la habré descrito mejor o peor desde dentro, pero como mínimo sí que participé en ella cuando era pequeño y no tan pequeño. Después, cuando vas adquiriendo conciencia, ves que seguramente no está bien, pero yo sí que lo hacía. Es un escenario en el que me siento cómodo describiendo.

En ningún momento hay un tono de juicio.

Lo que me da mucho miedo cuando escribo es ser aleccionador. En este caso, por ejemplo, lo que intento es explicar que tiran los patos por la borda y que la gente hace eso. A partir de ahí, tú sacas tus conclusiones. Me dan mucha rabia las novelas que te están aleccionando sobre qué tienes que pensar o qué no.

Que haya cuentos intercalados en la novela hace pensar que no ha podido librarse de ellos.

Son historias que se cuecen a fuego lento. Desde que terminé 'La garota entre les dents' ya tenía muchas otras en mente, pero ponerlas todas en una novela, unas tramas integradas dentro de la novela como tal, habría quedado demasiado disparatado, como la típica telenovela en la que no paran de pasar cosas extrañas porque tienen que ir rellenando. Entonces me parecía más orgánico integrar los cuentos como tales dentro de la novela. Así que responde al hecho de que tengo historias concretas guardadas en un cajón y quería darles forma, pero a la vez también quería hacer una novela, y este fue un poco el motivo por el que tiene esta estructura, que no sé si es extraña o no, pero es la que me permitía encajarlo todo mejor.

Sus cuentos no se olvidan fácilmente.

Me gustan los cuentos, es un género guay, pero quizá sí que tienen menos tirón editorialmente que las novelas, en cuestión de ventas, me imagino, aunque es solo una sensación.

Entonces, ¿seguirá escribiendo?

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Sí, sí, por supuesto. Tengo un trabajo de ocho horas como coordinador de guion y no escribo como tal, pero estoy ocho horas delante de una pantalla y después también es difícil encontrar tiempo, pero una vez tengo las líneas maestras de lo que quiero hacer, la cuestión es ponerse a ello y ganas no me faltan. Ahora ya pienso en lo siguiente, sinceramente.