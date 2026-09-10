Rosalía negocia su salto a Hollywood: junto a Javier Bardem en un nuevo drama de Alma Har'el

La cantante Rosalía, tras su papel en la temporada 3 de 'Euphoria' (HBO Max) donde encarnó a la deslenguada stripper Magick, está a punto de dar otro paso más en su carrera como actriz con su primer papel importante en la gran pantalla. La artista catalan negocia su fichaje por la película 'Wet' de Alma Har'el, un drama en el que podría compartir planos con estrellas de la talla de Javier Bardem o Rebecca Ferguson.

Según informa 'Deadline', la ganadora de dos premios Grammy y 12 premios Latin Grammy, está en conversaciones para unirse al elenco principal del esperado filme de Har'el. Por el momento, no hay ningún acuerdo definitivo y la situación todavía podría cambiar, aunque todo apunta a que las negociaciones avanzan favorablemente. En el caso de que el fichaje de la artista española llegara a concretarse, supondría el papel cinematográfico más importante de la carrera de la artista hasta la fecha.

Además de Rosalía, Javier Bardem, ganador del Oscar en 2008 por su papel en 'No es país para viejos', Rebecca Ferguson ('Dune'), Connor Storrie ('Más que rivales') y Odessa A'zion ('Marty Supreme') también se encuentran en conversaciones para incorporarse a 'Wet'.

Hasta ahora, han trascendido pocos detalles sobre la trama, aunque el guion correrá a cargo de Har'el y Christian Stangeby, a partir de una idea de este último. La historia transcurre a bordo de un superyate y, según parece, sigue la estela de la serie de HBO 'Succession' o la película nominada al Oscar y ganadora de la Palma de Oro 'El triángulo de la tristeza'.

Una carrera que empezó con Almodóvar

Rosalía debutó en la gran pantalla con un breve cameo en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria', estrenada en 2019. A comienzos de este año dio el salto a la televisión con un papel secundario, pero muy vistoso, en la tercera temporada de 'Euphoria', de HBO, y se espera que asuma un papel relevante en la cinta de Har'el.

193, la compañía del productor Patrick Wachsberger, en colaboración con Legendary Pictures, será la encargada de la distribución internacional de la película en el mercado del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se perfila como uno de los títulos que mayor interés podría despertar entre los compradores.

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Por otro lado, Fifth Season se encargará de financiar y producir junto a Chris Leggett, Riva Marker y la propia Har'el la cinta, que tiene previsto rodarse en España a comienzos de 2027.