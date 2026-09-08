Javier Bardem y Penélope Cruz logran salir airosos de ‘Búnker’

A estas alturas, Penélope Cruz y Javier Bardem han trabajado juntos en ocho largometrajes. Algunas de esas colaboraciones representan puntos álgidos de las carreras de los dos, como su trabajo conjunto en ‘Jamón, jamón’ (1992) -la película que los lanzó a la fama- y las volcánicas escenas que compartieron en ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), que le proporcionaron a ella su Oscar; en el otro extremo se encuentra ‘Loving Pablo’ (2017), el biopic de Pablo Escobar que protagonizaron para el director Fernando León de Aranoa, sin duda uno de los manchurrones de ambas filmografías. ‘Búnker’, que hoy han presentado a concurso en la Mostra de Venecia, no llega a ser una obra tan fallida como aquella, y eso es así casi exclusivamente gracias a la solidez del trabajo que ellos ofrecen para defender un guion y una dirección, ambos a cargo del francés Florian Zeller, que parecen empeñados en sabotearlo.

El arquitecto y la editora literaria a los que Bardem y Cruz encarnan en la nueva película llevan juntos 17 años, y dos hechos repentinos causan que ella empiece a cuestionarse el matrimonio: primero, él recibe la propuesta de diseñar un búnker para un millonario de moralidad cuestionable; segundo, su vecino decide abrir ilegalmente un hueco en el muro que conecta su vivienda con la de ellos para poner una ventana. Desde el principio queda suficientemente claro que ambas construcciones pretenden funcionar a modo de metáforas del miedo del arquitecto a abrirse a los demás y su tendencia a aislarse en su mundo de privilegio; y pese a ello Zeller, aclamado dramaturgo además de cineasta -en su día ganador del Oscar al Mejor Guion Adaptado gracias a su primera película, ‘El padre’ (2020), basada en su propia obra teatral homónima-, se empeña tanto en subrayar su significado que, llegado el momento, obliga a sus protagonistas a que nos lo expliquen repetidas veces son sus propias palabras.

Javier Bardem y Penélope Cruz asisten a la sesión fotográfica de "Bunker", en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia / AFP_TIZIANA FABI

“La película se pregunta si estamos dispuestos a conectar con los demás o si, en cambio, vamos a dejar que el miedo alimente nuestros prejuicios, nos aisle y nos haga criminalizar y deshumanizar a los demás”, ha explicado hoy Bardem ante la prensa, y sus palabras no son muy distintas de las que son realmente pronunciadas en el transcurso de ‘Búnker’.

No es el único aspecto en el que la película se muestra dolorosamente obvia. Zeller trata de hablar del miedo al futuro, los peligros medioambientales, las desigualdades sociales, el exceso de individualismo y la huella del patriarcado, y con ese fin desdeña por completo la sutileza en los diálogos, en las dinámicas de los personajes y hasta en los contados recursos de la película al humor. Todos los detalles argumentales existen exclusivamente para cumplir una función, y no se molestan en disimularla. ‘Búnker’, dicho de otro modo, es una obra tan rígidamente construida con el fin de suministrar significados que al final, decimos, depende por completo de la capacidad de Cruz y Bardem para elevar a sus personajes por encima del diseño que Zeller ha hecho de ellos y lograr que transmitan destellos de verdad.

Un peligro llamado Elon

“¿Cómo ha amasado Elon Musk tanto poder, y porqué se lo hemos permitido?” Es el interrogante alrededor del que orbita ‘Musk’, mastodóntico documental dirigido por el oscarizado Alex Gibney que confirma cuánto de sociópata, narcisista, megalómano y cruel tiene el hombre más rico del mundo mientras explora tanto su enorme impacto en la sociedad y la política actuales, su trayectoria empresarial y su turbia vida personal. En el transcurso de sus 225 minutos, la película compensa la negativa del magnate a dejarse entrevistar con la inclusión a lo largo de su metraje de un avatar -generado con inteligencia artifical- que se dedica a reproducir declaraciones pronunciadas públicamente por el original. Es una estrategia que resulta de lo más apropiada si se considera que, en repetidas ocasiones, Musk ha declarado tener la teoría de que nuestra realidad no es más que una simulación, o un videojuego existencial.

Presentado en el certamen italiano fuera de concurso, el documental reconstruye con minucioso detalle el vertiginoso ascenso hasta cotas estratosféricas de riqueza e influencia del hombre que sueña con colonizar Marte. Mientras repasa sus sucesivas aventuras empresariales para demostrar que su auténtico talento reside únicamente en la autopromoción, se aventura fuera de la esfera profesional para abordar la obsesión del empresario por procrear, su desprecio sistemático hacia las madres de sus hijos, su consumo de drogas y lo que se adivina como una infancia traumática. En su segunda mitad, ‘Musk’ explora el giro por el que su objeto de estudio se alineó con la extrema derecha, y compró para Donald Trump las últimas elecciones a la presidencia de Estados Unidos a cambio de un puesto en el gobierno gracias al que ha sido capaz de bloquear todas las investigaciones federales existentes contra sus compañías.

Noticias relacionadas

El director Alex Gibney en la presentación de 'Musk' en el Festival de Venecia / FABIO FRUSTACI / EFE

Puede que ‘Musk’ no cuente gran cosa que no se haya dado a conocer ya en cierta medida, pero presenta una enorme cantidad de información de forma increíblemente persuasiva, y nos obliga a cuestionarnos lo que implica que un solo hombre concentre un poder prácticamente absoluto en los ámbitos militar, de las telecomunicaciones, jurídico, comercial, financiero y cultural.La respuesta resulta aterradora.