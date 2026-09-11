La historia que esconde un mantón de Manila: cómo un tejido cruzó medio mundo hasta convertirse en símbolo español

Un mantón de Manila puede parecer un emblema inequívoco de lo español. Pero basta seguir el hilo de su fabricación y sus viajes para que esa certeza empiece a deshacerse. Esa operación atraviesa Continentes como semillas, la exposición que La Casa Encendida presenta en Madrid hasta el 10 de enero de 2027. Comisariada por Manuela Moscoso, directora ejecutiva y artística de CARA, la muestra reúne por primera vez en España a La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero.

El proyecto evita contar el colonialismo como una historia clausurada. Lo sitúa, más bien, en el presente: en los cuerpos, en las imágenes nacionales, en las mercancías, en las músicas y en las categorías con las que todavía ordenamos el mundo. La propuesta combina dibujo, escultura, sonido y performance para observar cómo esos relatos fueron apropiados, borrados o transformados a ambos lados del océano.

'Continentes como semillas' se presenta en La Casa Encendida tras su paso por Nueva York. / CEDIDA

Niño de Elche y Pedro G. Romero parten del flamenco, aunque no para custodiarlo como una tradición fija. En Sadopítna, o sea, antípodas, puesto del revés y boca abajo lo emplean como una vía para seguir rutas mucho más amplias que las de una historia estrictamente nacional. Su mapa pasa por el Galeón de Manila, la red comercial que entre 1565 y 1815 conectó Asia, América y Europa, y alcanza lugares tan distantes como México, Filipinas, Japón, Indonesia, Nueva Zelanda o Samoa.

En ese recorrido, el mantón de Manila funciona como una pieza reveladora. Producido en China, comercializado en América y reinterpretado en distintos territorios antes de integrarse en el imaginario español, resume una cadena de desplazamientos que desbarata cualquier idea de pureza cultural. Los artistas llevan esa historia al terreno sonoro: incorporan el tejido a unos altavoces vinculados formalmente a una escultura de Robert Morris y lo convierten, literalmente, en superficie de resonancia para una memoria en movimiento.

Tras parar por Nueva York

La Chola Poblete trabaja desde otra escala: la del cuerpo. La artista argentina mezcla referencias católicas y andinas, identidades trans, iconos políticos y cultura de consumo para intervenir en imágenes heredadas y cuestionar los estereotipos asociados a los pueblos originarios. En sus dibujos pueden convivir la Virgen, la Pachamama, el Che Guevara y la marca Quilmes, cuyo nombre procede del pueblo indígena desplazado durante la colonización española. Su lenguaje, irreverente y espiritual a la vez, convierte la mezcla en una forma de conflicto, crítica y reapropiación.

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La exposición tiene como punto de partida los mantones de Manila. / CEDIDA

La exposición llega a Madrid después de haberse presentado en 2025 en el Center for Art, Research and Alliances de Nueva York. Y no termina en las salas. Un programa de activaciones prolonga la investigación sobre el escenario: Niño de Elche participa en distintas performances con invitados internacionales. La inauguración incorpora al músico experimental Arto Lindsay; el 22 de septiembre, dentro del Festival ÍDEM, Yinka Esi Graves y Hermanos Pizarro se suman a una pieza que conecta los antiguos discos de 78 rpm con la extracción de goma laca en Indonesia; y el 21 de noviembre, en el Festival Poetas, Paloma Chen y bailarines taiwaneses intervienen en una propuesta que imagina las conexiones entre el flamenco y el océano Pacífico.

Fuente: El Periódico de España