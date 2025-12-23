La 39.ª FIL de Guadalajara bate récords históricos de participación con Barcelona como ciudad invitada

Tras nueve días de intensa actividad, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) llegó a su última jornada el pasado 7 de diciembre, superando las expectativas de asistencia. Al finalizar su edición número 39, el encuentro literario más importante del mundo —solo por detrás de la Feria de Frankfurt— recibió a 953.112 visitantes, quienes participaron en las más de tres mil actividades de su programa general y disfrutaron de la oferta cultural de la delegación de Barcelona, ciudad invitada de honor.

La capital catalana ha participado en el evento con 69 escritores y una programación amplia y diversa, pensada para mostrar la riqueza creativa que convive en la ciudad. El programa ha ido mucho más allá de la literatura estricta, incorporando otras disciplinas como el cine, la música, la ciencia, el pensamiento y las artes visuales, y ofreciendo una mirada contemporánea y abierta sobre la creación urbana. El director de Programas Culturales del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Esteve Caramés, ha valorado la participación de la ciudad de forma muy positiva. "Barcelona se ha podido explicar, en toda su riqueza y diversidad, como capital editorial, pero sobre todo como una gran ciudad cultural, con una visión amplia y ambiciosa".

Una de las actividades más destacadas en el pabellón de Barcelona fue la celebración de la fiesta de Sant Jordi que, según Caramés, resultó ser "un buen ejemplo de la excelencia de la arquitectura de la ciudad, al recrear un espacio público de calidad, abierto a la cultura y, en este caso, a los libros, dentro de un entorno festivo y acogedor". Además, el director de Programas Culturales ha añadido que "el público mexicano estuvo muy receptivo a todas nuestras propuestas, ya fueran en los auditorios, los conciertos o las salas de exposiciones, que estuvieron llenas la mayoría de los días".

Para el sector del libro catalán, la feria ha supuesto un avance muy significativo. "Hemos avanzado siete u ocho años en la proyección internacional de nuestra literatura, dando a conocer a una nueva generación de escritores, más allá de aquellos nombres más consolidados", ha subrayado Caramés.

Pabellón de Barcelona en la FIL Guadalajara / Alejandro Acosta

Una edición de éxito

En el cómputo general de la edición, según datos de la organización, el acontecimiento ha contado con un total de 18.000 profesionales del mundo del libro de 64 países, que recibieron a más de 950.000 visitantes, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Además, han participado 2.790 sellos editoriales, con una oferta de 450.000 títulos y más de 1.000 medios de comunicación acreditados.

Entre las personalidades que acudieron a la cita se encuentran Richard Gere, Joan Manuel Serrat, Chimamanda Ngozi Adichie, Venki Ramakrishnan, Pavel Gabor, Cristina Rivera Garza y Gael García Bernal, quienes, junto a otros autores y artistas, protagonizaron diversas mesas redondas, conversaciones y presentaciones. En total, se realizaron más de tres mil actividades y 648 presentaciones editoriales.

Joan Manuel Serrat en el pabellón de Barcelona en la FIL Guadalajara / Ajuntament de Barcelona

Más actividades en el calendario de Barcelona literaria

La participación en la FIL Guadalajara 2025 no es el final del ciclo 'Barcelona, Ciutat de la Literatura', sino que marca el inicio de una estrategia de continuidad en la que la ciudad ya está trabajando, con la mirada puesta en las próximas grandes citas de su calendario literario y cultural, como ICORN 2026, la elección de Barcelona como sede del Congreso Mundial de IBBY en 2028 o el Foro Internacional de Traductores de Literatura Catalana (2026).

Estos eventos refuerzan la proyección internacional de la ciudad y la consolidan como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio en torno al libro, la lectura y la cultura catalana. Asimismo, suponen un impulso para el sector editorial barcelonés y para los escritores catalanes de cara a futuras ferias literarias. En este sentido, Esteve Caramés ha asegurado que desde el ICUB "se trabajará para reforzar los intercambios culturales, con el objetivo de situar nuestra literatura en el ámbito latinoamericano".

La participación de Barcelona en la FIL de Guadalajara ha sido la mayor operación de promoción internacional de la cultura y la literatura catalanas, y también de la ciencia, que se ha realizado nunca. Impulsada por el Ajuntament de Barcelona, con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat, el Institut Ramon Llull y AC/E (Acción Cultural Española), y con la financiación de la tasa turística, la delegación enviada al evento ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el talento literario y creativo local, apostando decididamente por los autores y sus proyectos.