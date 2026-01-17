¿Coches y presidentes? La relación de DS con los gobernantes franceses en la exposición Retromobile

DS es una marca mítica en el mundo del motor. En 1938 y por el entonces jefe de Citroën, Pierre Boulanger, y proseguido por Pierre Bercot, su sucesor a partir de 1950, se lanzó el proyecto VGD (Véhicule à Grande Diffusion o vehículo de gran difusión) que 17 años más tarde lanzó al mercado DS, el 19 de octubre de 1955. La firma francesa tiene una estrecha relación con la presidencia de Francia y en la exposición Retromobile (a partir del martes 27 de enero) lo mostrará con estos 4 vehículos.

En 2025, DS celebró su 70 aniversario. Todo viene del jueves 6 de octubre de 1955, día que debutó en el Salón del Automóvil de París el DS 19. Este coche de la firma francesa fue un éxito ya que al final del día se habían vendido 12.000 DS 19 y que, cuando el salón cerró sus puertas 10 días más tarde, se habían realizado unos 80.000 pedidos.

DS 19 / DS Automobiles

Atención a los DS presidenciales expuestos en el Retromobile

DS empezó su relación con la presidencia de Francia con el DS 21 PALLAS, utilizado por el general Charles de Gaulle (presidente de la República Francesa de 1959 a 1969) en 1965. Este coche salió de la línea de producción de la fábrica Javel en París, el 29 de septiembre de 1965. Introducido el 2 de octubre de 1965 con el número de matrícula 1737 RX 75, contaba con accesorios especiales para uso oficial, incluyendo parasoles laterales para los asientos traseros, portabanderas integrados en el parachoques delantero, y un portapapeles.

El DS 21 PALLAS / DS Automobiles

Este DS 21 PALLAS se utilizó principalmente en los viajes del general de Gaulle entre el Palacio del Elíseo y su residencia en Colombey-les-Deux-Églises. En noviembre de 1967, el coche fue vendido al gerente de la cooperativa lechera Colombey-les-Deux-Églises, antes de permanecer en su familia hasta 2021. Tras un cambio de propiedad, la DS 21 PALLAS se subastó en octubre de 2023 por unos 59.040 euros.

Sobre los años 60, la presidencia de Francia encargó un nuevo coche ceremonial, entregado en el Palacio del Elíseo el 14 de noviembre de 1968. El DS 21 alargado cumplía especificaciones exigentes como que debía ser más grande que el coche que entonces usaba el Presidente de los Estados Unidos. Como se escribió en el comunicado oficial, el DS 21 está “diseñado para uso oficial y es un Citroën de tracción delantera con suspensión hidroneumática, carrocería y diseño especial. Mide 6,53 metros de largo y 2, 13 de ancho”.

DS 21 alargado / DS Automobiles

Este modelo con su color gris viento comercial y techo gris plateado, también destaca por su equipamiento vanguardista para la época, con una iluminación innovadora (4 faros, incluidos 2 auxiliares de yodo de largo alcance), luces móviles traseras para los intermitentes, banderas laterales iluminadas y un marco de luz integrado en el capó.

El 12 de mayo de 1972 se anunció dos nuevos coches ceremoniales en el Palacio del Elíseo, dos DS PRESIDENTIAL SM idénticos, descapotables y en gris metálico oscuro con 4 puertas. Estos coches estaban adaptados especialmente para su uso ceremonial.

Los dos DS PRESIDENTIAL SM son 71 centímetros más largos, aumentando la longitud total del vehículo a 5,60 metros (estándar 4,89 metros). La anchura sigue siendo idéntica a la del modelo de producción, con 1,84 metros. Para hacer frente al aumento de la distancia entre ejes y del peso (1.780 kilos), se adaptó la suspensión, el sistema de frenos (con cuatro frenos de disco y distribución de frenos) y los neumáticos. Estos DS PRESIDENTIAL SM montan un motor V6 que desarrolla 170 caballos de potencia. Su caja de cambios sincronizada tiene 5 velocidades, con relaciones adaptadas que permiten al coche conducir a baja velocidad durante mucho tiempo.

El DS PRESIDENTIAL SM / DS Automobiles

En septiembre de 2025, el PRESIDENTIAL DS N°8 se puso a disposición de la Presidencia de la República Francesa. El jefe de Estado, Emmanuel Macron, participó en las conmemoraciones por el 80º aniversario del Armisticio del 8 de mayo de 1945, y se convirtió en el primer presidente de Francia en conducir un coche oficial 100% eléctrico.

El PRESIDENTIAL DS N°8 / DS Automobiles

El DS N°8 PRESIDENTIAL tiene un color azul zafiro único y paneles laterales pintados de negro. Su parrilla se iluminada con el azul-blanco-rojo de la bandera de Francia. Este coche cuenta con accesorios específicos para desfiles, como barras de agarre y manillas para estar de pie y un asiento de banco acortado.

El motor del PRESIDENTIAL DS N°8 100% eléctrico está fabricado en Francia y tiene una autonomía récord de hasta 750 kilómetros. Los asientos están fabricados por los tapiceros principales de DS Automobiles y el sistema de audio especial está fabricado por FOCAL, un socio de larga trayectoria en la firma francesa.