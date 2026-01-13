Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nominados Goya 2026Julio IglesiasIránCatalunyaSubida aguaRodaliesPisos alquilerVuelta al coleSagrada FamiliaHackeo EndesaRosalíaRecigarum
instagramlinkedin

Brussels Motor Show

Lancia calienta motores en Bruselas para entrar en el WRC2 con su Ypsilon Rally2 HF

La marca italiana reunió a toda la familia Ypsilon en su stand, desde el modelo de rally al LX eléctrico, pasando por el HF también eléctrico y el HF híbrido

El Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale en el Salón de Bruselas.

El Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale en el Salón de Bruselas. / Lancia

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lancia cumple sus promesas y, después de haber anunciado su participación en el World Rally Championship 2 y con qué coche lo haría, ahora ya está calentando motores para su debut en el rally de Montecarlo a finales de enero.

El coche en cuestión, visto en el Salón del Automóvil de Bruselas, no es otro que el Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Se dejó ver con librea blanca y degradados rojos encendidos y negros, con la escrita integrale en los costados y, por supuesto, el elefante, emblema histórico de los modelos de competición y más deportivos de Lancia.

287 CV y 425 Nm

En este caso, el motor es el turboalimentado Lancia Corse HF de 1.6 litros, con una cilindrada de 1.598 cc y una potencia máxima de 287 CV a 5.000 rpm y un par máximo de 425 Nm a 4.000 rpm. El coche mide 4,07 metros de largo, 1,82 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,55 metros y un peso mínimo en vacío de 1.230 kilos.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale / Lancia

La transmisión, obviamente integral, cuenta con un embrague de doble disco Cerametallic y una caja de cambios Sadev secuencial de cinco velocidades. Las suspensiones son McPherson y los discos de freno son ventilaros de 355 milímetros, con pinzas Alcon de cuatro pistones.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale / Lancia

Lancia comenzará su recorrido en el WRC2 en Montecarlo, pero está en sus planes participar en al menos ocho pruebas más, además de en el Campeonato Europeo de Rally de la FIA (ERC) y en los principales campeonatos nacionales de Italia, Francia, España y Bélgica.

La familia Ypsilon HF, al completo

Además de este modelo de competición, protagonista indiscutible del stand de la marca italiana, Lancia también expuso su Lancia Ypsilon HF eléctrico, el primer modelo de alto rendimiento con este tipo de motorización de la marca, con 280 CV; y el híbrido también HF, con 110 CV, más accesible, pero con el mismo carácter deportivo y de competición.

Stend de Lancia en el Salón del Automóvil de Bruselas.

Stand de Lancia en el Salón del Automóvil de Bruselas. / Lancia

Esta semana se suma a estos modelos el Lancia Ypsilon LX, tope de gama del modelo de producción genérico, con motor de 156 CV (115 kW), una batería de 54 kWh y una autonomía WLTP de hasta 419 kilómetros.

Sonaban campanas y con razón: ya están aquí las imágenes (reales) del Lancia Ypsilon Rally HF Integrale

Sonaban campanas y con razón: ya están aquí las imágenes (reales) del Lancia Ypsilon Rally HF Integrale

Ver galería

Con este modelo, Lancia llega a la segunda categoría más importante de la FIA, aunque al parecer este no es el último paso de la marca italiana. / Lancia

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  2. La Sagrada Familia es un bodrio
  3. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  4. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  5. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
  8. PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica

El precio del euríbor hoy, 13 de enero: una tendencia alcista en las hipotecas que marcará las futuras revisiones

El precio del euríbor hoy, 13 de enero: una tendencia alcista en las hipotecas que marcará las futuras revisiones

La fiscalía pide dos años de cárcel para un mosso por robar el móvil a un muerto en una calle de Santa Coloma de Gramenet

La fiscalía pide dos años de cárcel para un mosso por robar el móvil a un muerto en una calle de Santa Coloma de Gramenet

La sede de la editorial Gustavo Gili acogerá la nueva Casa de la Arquitectura de Barcelona

La sede de la editorial Gustavo Gili acogerá la nueva Casa de la Arquitectura de Barcelona

Lancia calienta motores en Bruselas para entrar en el WRC2 con su Ypsilon Rally2 HF

Lancia calienta motores en Bruselas para entrar en el WRC2 con su Ypsilon Rally2 HF

El Ayuntamiento de Tarragona destinará a alquiler social los edificios adquiridos por tanteo y retracto

El Ayuntamiento de Tarragona destinará a alquiler social los edificios adquiridos por tanteo y retracto

DIRECTO GAZA | Al menos cuatro palestinos mueren a causa del fuerte temporal que asola la Franja de Gaza

DIRECTO GAZA | Al menos cuatro palestinos mueren a causa del fuerte temporal que asola la Franja de Gaza

Directo TRUMP | EEUU anuncia aranceles del 25% contra todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán

Directo TRUMP | EEUU anuncia aranceles del 25% contra todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán

Directo | Zelenski pide más presión sobre la flota fantasma rusa para avanzar hacia la paz

Directo | Zelenski pide más presión sobre la flota fantasma rusa para avanzar hacia la paz