Brussels Motor Show
Lancia calienta motores en Bruselas para entrar en el WRC2 con su Ypsilon Rally2 HF
La marca italiana reunió a toda la familia Ypsilon en su stand, desde el modelo de rally al LX eléctrico, pasando por el HF también eléctrico y el HF híbrido
Lancia cumple sus promesas y, después de haber anunciado su participación en el World Rally Championship 2 y con qué coche lo haría, ahora ya está calentando motores para su debut en el rally de Montecarlo a finales de enero.
El coche en cuestión, visto en el Salón del Automóvil de Bruselas, no es otro que el Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Se dejó ver con librea blanca y degradados rojos encendidos y negros, con la escrita integrale en los costados y, por supuesto, el elefante, emblema histórico de los modelos de competición y más deportivos de Lancia.
287 CV y 425 Nm
En este caso, el motor es el turboalimentado Lancia Corse HF de 1.6 litros, con una cilindrada de 1.598 cc y una potencia máxima de 287 CV a 5.000 rpm y un par máximo de 425 Nm a 4.000 rpm. El coche mide 4,07 metros de largo, 1,82 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,55 metros y un peso mínimo en vacío de 1.230 kilos.
La transmisión, obviamente integral, cuenta con un embrague de doble disco Cerametallic y una caja de cambios Sadev secuencial de cinco velocidades. Las suspensiones son McPherson y los discos de freno son ventilaros de 355 milímetros, con pinzas Alcon de cuatro pistones.
Lancia comenzará su recorrido en el WRC2 en Montecarlo, pero está en sus planes participar en al menos ocho pruebas más, además de en el Campeonato Europeo de Rally de la FIA (ERC) y en los principales campeonatos nacionales de Italia, Francia, España y Bélgica.
La familia Ypsilon HF, al completo
Además de este modelo de competición, protagonista indiscutible del stand de la marca italiana, Lancia también expuso su Lancia Ypsilon HF eléctrico, el primer modelo de alto rendimiento con este tipo de motorización de la marca, con 280 CV; y el híbrido también HF, con 110 CV, más accesible, pero con el mismo carácter deportivo y de competición.
Esta semana se suma a estos modelos el Lancia Ypsilon LX, tope de gama del modelo de producción genérico, con motor de 156 CV (115 kW), una batería de 54 kWh y una autonomía WLTP de hasta 419 kilómetros.
