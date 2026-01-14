Dacia Spring, un coche eléctrico por 49 euros al mes y sin esperar ayudas

Dacia quiere que cualquier persona pueda conducir un coche eléctrico. Por ello lanza una oferta difícil de superar: el Spring está disponible desde solo 49 euros al mes, una cifra que lo convierte en el coche eléctrico más accesible del mercado. Lo interesante no es solo el precio en sí, sino cómo la marca lo ha hecho posible: adelantando de su bolsillo más de 9.000 euros en ayudas, incluso sin que todavía se haya activado el nuevo plan estatal de subvenciones al vehículo eléctrico.

Interior del Dacia Spring / Dacia

Este movimiento, que rompe con la tradicional espera a la burocracia, permite a cualquier conductor acceder a un coche eléctrico ya mismo, sin depender de si se aprueba o no un plan de incentivos. La marca asume el riesgo, y el cliente se beneficia.

Precio de partida desde 9.333 euros con financiación

La clave de esta agresiva estrategia comercial está en la financiación de Mobilize Financial Services. Con ella se accede al importe máximo de ayudas públicas previsto (4.500 euros), aunque todavía no haya confirmación oficial del nuevo programa. En total, el respaldo económico supera los 9.000 euros, sumando promociones propias, la bonificación CAES de 800 euros y la financiación especial con cuota simbólica de un euro durante 17 meses.

Maletero del Dacia Spring / Dacia

El resultado final es un precio de acceso al Dacia Spring desde 9.333 euros, una cifra muy alejada de lo habitual en un coche eléctrico, siempre que el cliente opte por la financiación y cumpla los requisitos establecidos.

Una oferta sin letra pequeña

La cuota mensual de 49 euros corresponde al sistema de financiación Preference, que es el que permite adquirir el Dacia Spring con condiciones flexibles al final del contrato (quedártelo, cambiarlo o devolverlo). Esta es la cuota principal del coche, ya descontadas promociones y bonificaciones.

Paralelamente, existe un segundo mecanismo: el préstamo bonificado "Dacia Auto +", pensado como un adelanto de las futuras ayudas públicas. Este préstamo, de 4.500 euros al 0% TAE, se estructura en 17 cuotas simbólicas de 1 euro al mes y una última cuota de 4.483 euros. Si el cliente no llega a recibir la ayuda estatal, Dacia se compromete a asumir esa deuda final, garantizando así que el descuento prometido no depende de decisiones externas.

Electricidad gratis, etiqueta CERO y entrega inmediata

Además del precio y la financiación, la oferta incluye otros incentivos. Al financiar el Spring, el cliente podrá disfrutar de 10.000 kilómetros anuales en electricidad gratis durante tres años, gracias a un acuerdo con Iberdrola. Este consumo se descuenta directamente en la factura del hogar, siempre que la recarga se haga en casa y mediante el sistema inteligente ASA de la energética.

El Dacia Spring cargando su batería / Dacia

El Spring cuenta con etiqueta medioambiental CERO, lo que le permite acceder sin restricciones a zonas de bajas emisiones (ZBE), cada vez más habituales en las ciudades. Y para quienes no quieran esperar, Dacia asegura disponibilidad inmediata de unidades, un punto a favor en un mercado donde los plazos de entrega a menudo se alargan.

Con todo este planteamiento, Dacia elimina buena parte de las excusas habituales para no pasarse al coche eléctrico: precio, financiación, ayudas inciertas o falta de infraestructura. Todo eso queda resuelto con una oferta que combina precio de derribo, condiciones claras y ventajas reales. Sin esperas y desde 49 euros al mes.